Racconto di una notte torna domenica 11 ottobre in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.20, con una nuova puntata della serie turca che ha conquistato il pubblico del fine settimana. Protagonisti ancora Canfeza e Mahir, i personaggi interpretati da Burcu Yazgı Coşkun e Burak Deniz.

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Le tensioni in casa Kilimci

Gulizar non riesce a darsi pace per la scomparsa di Sevde e Kursat prova a starle vicino, ma la tregua dura poco. Con il ritorno di Ferman in casa si riaccendono gli scontri: l’uomo annuncia di voler sposare Efsane e scatena la rabbia di Ezra. Efsane, dal canto suo, svela che a far cadere Canfeza dalla terrazza è stata Afet, una verità che Kursat ignorava e che incrina il suo rapporto con Gulizar, presente sulla scena al momento dei fatti. Afet, intanto, teme che quanto è accaduto a Sevde possa esserle attribuito da qualcuno.

Nel cuore della notte Ferman si introduce di nascosto nell’abitazione dei Kilimci: Kursat lo sorprende nella stanza di Ezra e lo colpisce alla testa con una bastonata. Da lì capisce che l’unico modo per portare via Efsane e sposarla è ottenere il consenso di Afet sulla loro relazione, e Fatma promette di aiutarlo, arrivando a coinvolgere la donna.

Sempre nella casa dei Kilimci, Handan fa avere a Ezra un anello di famiglia che anni prima aveva ricevuto da Kursat. Intanto Ferman, Sureyya e Afet si mettono in cammino verso la stessa abitazione con l’intenzione di portare via Efsane, ma Ezra non è d’accordo.

La crisi tra Canfeza e Mahir

Il matrimonio dei due attraversa una fase complicata, logorato dalle continue intromissioni delle rispettive famiglie. Trascorsi due giorni senza alcuna notizia, è Canfeza a provare un riavvicinamento e a riportare il marito a casa. Ogni tentativo sembra però destinato a fallire: Mahir le contesta di avere raccontato alla madre i problemi della coppia.

Sureyya continua a vivere con apprensione la situazione della figlia e decide di affrontare Kursat, chiedendogli di tenersi lontano da Canfeza per proteggere un rapporto che considera ormai al capolinea. Kursat allora telefona a Ozan e gli chiede di prendere le distanze dalla ragazza, nel tentativo di restituire alla coppia un po’ di serenità.

Ozan, però, ha in mente altro: ha organizzato la sfilata per il lancio del suo marchio e vuole che sia Canfeza a indossare l’abito più importante della collezione. Quando si presenta a casa sua, lei all’inizio rifiuta, poi si lascia convincere, anche dal ragionamento secondo cui Mahir vorrebbe soltanto controllarla. Handan rassicura Sare che il capo speciale toccherà a lei, mentre Ozan immagina una scelta diversa. All’evento ha invitato anche Kursat, pregandolo di presentarsi senza Gulizar per evitare nuovi scontri.

Intanto Salih e Mahir hanno modo di chiarirsi: il primo si lamenta delle richieste fuori misura di Handan in vista del matrimonio, il secondo si offre di dargli una mano.

Un altro fronte si apre per Mahir, che scopre come Rasit avesse una figlia di nome Gokce. Si presenta in ospedale psichiatrico per farle visita: la ragazza non parla e sembra del tutto estranea alla realtà. È lui a riconoscerla nelle immagini viste nella camera oscura di Ozan, e appena la chiama per nome Gokce ha una crisi che costringe gli infermieri a intervenire.

Verso il finale di stagione

La serie continuerà a occupare la prima serata della domenica, ma ancora per poco: il finale di stagione è ormai vicino. Le anticipazioni turche raccontano dove andrà a parare la storia dei due protagonisti. Canfeza e Mahir capiranno di essersi allontanati per aver lasciato che le vicende degli altri entrassero troppo nella loro relazione, dimenticando chi erano prima che le loro famiglie condizionassero l’amore. Mahir proporrà alla moglie di passare del tempo da soli, lontano da tutti, come facevano un tempo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI