Va in onda oggi, domenica 11 ottobre 2026, dalle 14 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma su Rai 1, la terza puntata stagionale di Domenica In, con Al Bano tra i protagonisti. Il cantautore pugliese si racconta a Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

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Le tappe della carriera e due canzoni in studio

Nel corso della trasmissione il cantante ripercorre i passaggi salienti del proprio percorso artistico e alcune vicende della sua vita privata. Si esibisce anche in due brani noti del suo repertorio, “È la mia vita” e “Nel sole”, con il maestro Alterisio Paoletti al pianoforte. La puntata arriva nello stesso giorno in cui su Canale 5 riparte il talent Amici, con la musica italiana a fare da traino al pomeriggio di Rai 1.

Da Ballando con le Stelle al cinema, gli ospiti in studio

La rubrica “Amici miei” accende i riflettori sulla seconda puntata di Ballando con le Stelle. In studio, insieme a Enzo Miccio, siedono Manuela Moreno, Eugenio Finardi, Alessandro Matri, Riccardo Rossi, Francesca Fialdini, Rosanna Lambertucci e Moreno Amantini, coinvolti in una Top 5 speciale dedicata al programma.

Spazio poi al cinema, con Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti che presentano “Sotto a chi tocca”, diretto dallo stesso Pasotti e arrivato nelle sale giovedì. La pellicola è liberamente ispirata a El método Grönholm, il testo teatrale del drammaturgo catalano Jordi Galceran Ferrer, e segue sei candidati convocati a Torino per l’ultimo colloquio di selezione in vista di un posto di prestigio in una multinazionale.

Massimiliano Caiazzo parlerà invece di “Je so’ pazzo”, il film su Pino Daniele firmato da Nicola Prosatore, che attraversa l’infanzia difficile del musicista napoletano, la sua ascesa artistica e il concerto del 1981 davanti a circa 200mila persone.

Uno dei momenti più intensi è riservato all’attualità: Mara Venier e Tommaso Cerno ospitano Leonardo Bove e Kean Talingdan, due dei ragazzi sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana, in studio con le rispettive madri per riportare la loro esperienza.

Il pranzo della domenica e il collegamento da Cellino San Marco

La puntata si chiude idealmente con “Il pranzo della domenica”, che vede Savino Zaba in collegamento da Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, paese natale dello stesso Al Bano: una coincidenza che lega il racconto del territorio all’ospite principale del pomeriggio. Il conduttore, nato a Cerignola, porta la trasmissione ogni settimana in una regione diversa, per raccontare case e tradizioni locali, mentre la colonna sonora dell’appuntamento è affidata alla nuova band del programma, guidata dal frontman Timothy Cavicchini.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI