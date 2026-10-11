Questa sera su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Ballando con le Stelle, e a poche ore dalla diretta Milly Carlucci difende la nuova giuria del programma, rispondendo alle critiche rivolte a Barbara D’Urso. La conduttrice ha replicato in diretta a un intervento del giornalista Riccardo Bocca.

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La risposta alle critiche di Bocca

Le parole del giornalista non sono state tenere. Rivolgendosi proprio alla nuova giurata, ha affermato:

“Dopo avere dato a lungo il suo peggio a Mediaset, arrivando in Rai in giuria ha dimostrato non soltanto di avere degli evidenti limiti dialettici ma anche uno scarso coefficiente di creatività che non è riuscito a sostituire lo spazio che era occupato dalle risse e di cui non si sente assolutamente la mancanza”

Carlucci ha risposto subito, con un paragone semplice:

“Questa giuria è stata appena spacchettata. Il primo giorno in cui un gruppo di amici si incontra in una vacanza c’è sempre un po’ di imbarazzo nel condividere gli spazi. Si deve dare il tempo alle persone di riscaldarsi, di vincere quella inevitabile barriera di imbarazzo e di lasciarsi andare e dire quello che pensano fino in fondo anche dei colleghi come è sempre stato”

Il discorso si è poi allargato all’intera stagione:

“Questa è una giuria diversa da quella degli anni scorsi, avrà una dinamica diversa e delle reazioni diverse ma ben venga perché anche io penso che è finito il tempo dell’urlo e della rissa e delle cose sopra alle righe. C’è voglia di distensione e divertimento in questo periodo storico che stiamo affrontando perché di situazioni pesanti ne abbiamo troppe e tutti quanti”

Una giuria rinnovata

Al tavolo dei giudici, quest’anno, siedono Barbara D’Urso e Alberto Matano, subentrati a Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, che per anni avevano animato il talent con giudizi e commenti di ogni genere. È stata Mia Ceran, alla conduzione, a sollecitare una presa di posizione di Carlucci sulle osservazioni di Bocca, mentre la conduttrice era collegata da Roma per raccontare le novità del programma. L’esordio stagionale ha chiuso con il 25,6% di share e tredici vip in pista.

Le richieste di Mariotto ai nuovi giudici

Bocca non è l’unico ad aver messo sotto la lente il nuovo corso della giuria. Guillermo Mariotto, nel salotto televisivo di Caterina Balivo, ha raccontato l’ansia da prestazione che ha accompagnato la prima puntata e ha invitato i colleghi a trovare una propria identità, senza scivolare nel buonismo.

“Vanno stanati. Devono prendere posizione bene su quello che devono fare e su come devono farlo. Capisco che è stata la prima volta, possiamo farla passare. Bisogna essere liberi, ma non si può fare buonismo, altrimenti succedono altre dinamiche che potrebbero stravolgere la situazione.”

Sulla collega, in particolare, il giurato ha osservato che tende a costruire una narrazione sempre impeccabile, a tratti troppo teatrale, e l’ha invitata a lasciare fuori dalla porta i “superpoteri” del piccolo schermo, per essere più spontanea nel nuovo ruolo. Ha poi ricordato un episodio che, a suo dire, male si addice a chi siede in giuria: la conduttrice avrebbe paragonato il suo tango rock del 2025 a quello, più chic, di Ornella Muti. Per Mariotto un giurato non dovrebbe mai mettersi a confronto con chi balla in gara.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI