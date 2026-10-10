Il cast de La casa nella prateria, la serie Netflix tratta dai romanzi di Laura Ingalls Wilder, si completa con dieci nuovi ingressi: le riprese della seconda stagione sono terminate. Il nome più noto è Scott Porter, atteso nei panni dello zio Peter, fratello maggiore di Charles, il “Pa” di casa Ingalls.

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Dieci nuovi volti per Walnut Grove

A guidare la chiesa congregazionale della cittadina sarà Erik Athavale (American Hostage), nei panni del reverendo Alden. Elyse Levesque (Ready or Not, Orphan Black) sarà invece Emma Perry, moglie di Luther e madre di Maud e Thomas: è lei, in segreto, a tirare le fila degli affari del marito. Il quadro della famiglia più facoltosa del luogo si completa con David Wronko, che interpreterà Thomas Perry, il figlio brillante con il college di New York nel mirino.

Altri personaggi portano a Walnut Grove origini lontane. Graham Harvey (The Night Agent) sarà Johnny Johnson, figlio di immigrati norvegesi, ragazzo di fattoria che non ha mai frequentato la scuola. Jacinta Forest Lewitski darà il volto ad Hannah Walker, amministratrice della tenuta di Lena Nelson, in parte di sangue dakota e prima base dei Prairie Clippers. Lyla Porter-Follows (High Potential) sarà la signora Lena Nelson, giovane vedova dalla battuta pronta che manda avanti la fattoria lasciatale dal marito; nel romanzo On the Banks of Plum Creek il personaggio ha invece un coniuge e una figlia, Anna, e i Nelson sono vicini di casa degli Ingalls nel Minnesota.

Il mondo degli adulti si allarga anche con Martin Roach (Cross), che sarà Simon Hughes, vedovo e veterano della Guerra civile, titolare della bottega del fabbro. Paul Greene (When Calls The Heart, Autumn and the Black Jaguar) interpreterà Luther Perry, marito di Emma e padre di Thomas e Maud: compra grano e fa il fornaio, ma per i contadini della zona rappresenta una minaccia. Ryan Northcott (Anna Pigeon) vestirà i panni di William Oleson, marito di Margaret Oleson (Charlotte Sullivan) e padre di Nellie (Willa Dunn), oltre che proprietario della bottega più elegante della cittadina.

Chiude l’elenco Scott Porter (Ginny & Georgia, Friday Night Lights, Hart of Dixie), lo zio Peter. Per lui si tratta di un ruolo da guest star, mentre tutti gli altri nuovi ingressi tornano come guest star ricorrenti.

I protagonisti di ritorno e le conferme già annunciate

La seconda stagione ritrova anche il cast principale che ha aperto la serie: Alice Halsey è Laura Ingalls, Luke Bracey è Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald è Caroline Ingalls, Skywalker Hughes è Mary Ingalls e Warren Christie è John Edwards.

Tre nomi erano già stati resi noti in precedenza: Willa Dunn nei panni della celebre Nellie Oleson, Charlotte Sullivan in quelli di sua madre Margaret e Rachelle Lefevre in quelli dell’insegnante Eva Beadle.

Dietro la macchina da presa

Rebecca Sonnenshine (The Boys, Vampire Diaries, Archive 81) ricopre il doppio ruolo di showrunner e produttrice esecutiva. Alla chiusura delle riprese ha commentato così il lavoro fatto quest’anno sul set:

Tutte le nostre incredibili aggiunte al cast quest’anno hanno reso questa stagione a Walnut Grove assolutamente magica.

A firmare la produzione esecutiva ci sono anche Joy Gorman Wedtels per Joy Coalition, Trip Friendly per Friendly Family Productions, Dana Fox e Pascal Verschooris, che dirige pure l’episodio finale della stagione. Gli altri capitoli sono affidati a Kat Candler (201), Kyle Patrick Alvarez (202), Julie Anne Robinson (203), Liza Johnson (204), Sarah Boyd (205), Ellen Kuras (206) e Sydney Freeland (207). Il progetto, che intreccia dramma familiare e tensione da racconto di sopravvivenza, adatta la serie semi-autobiografica di Laura Ingalls Wilder ed è prodotto da CBS Studios e Anonymous Content Studio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI