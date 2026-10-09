Quattro anni dopo il debutto, una delle serie mystery più inquietanti di Netflix è pronta a riaccendere le luci sul set. Parliamo di The Watcher, il thriller di Ryan Murphy che torna con una seconda stagione e con una vincitrice degli Emmy pronta a rientrare nel cast.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Un ritorno atteso da quattro anni

Quando The Watcher debuttò su Netflix, quattro anni fa, fu un autentico fenomeno: 125 milioni di ore di visione nei primi cinque giorni, la vetta della classifica globale conquistata in tempi rapidissimi e il sorpasso ai danni di Dahmer, l’altra serie firmata da Murphy. Dopo il rinnovo arrivato nel novembre 2022, però, il progetto è rimasto in standby per molto tempo, mentre lo stesso autore si concentrava sull’antologia Monster, che nel frattempo ha prodotto altre tre stagioni.

Una lunga attesa che aveva fatto nascere più di un dubbio sulla reale possibilità di rivedere la seconda stagione, soprattutto dopo che Murphy aveva lasciato Netflix alla scadenza del suo contratto globale per tornare alla 20th Television di Disney. Ora però arriva la conferma: le riprese partiranno questo autunno a New York, con una finestra di lavorazione che secondo quanto riportato dovrebbe aprirsi il 27 ottobre 2026 e chiudersi il 9 marzo 2027. Questo lascia ipotizzare un’uscita intorno alla metà del 2027 o all’inizio del 2028, in attesa di un annuncio ufficiale da parte della piattaforma.

La serie è liberamente ispirata al caso di Derek e Maria Broaddus, che acquistarono una casa a Westfield, nel New Jersey, per poi ricevere una serie di lettere inquietanti e minacciose da un individuo noto soltanto come The Watcher. Un articolo virale pubblicato nel 2018 da The Cut è all’origine del progetto, originariamente concepito come miniserie. Nella finzione, Naomi Watts e Bobby Cannavale vestono i panni di Nora e Dean Brannock, che si trasferiscono nella nuova casa e finiscono per essere tormentati da uno stalker misterioso, fino a consumarsi in una paranoia totalizzante su chi possa osservarli: la vicina inquietante Mo (Margo Martindale), la figlia adolescente Ellie (Isabel Gravitt) o qualcun altro ancora? Se il dubbio vi attanaglia, avete ancora tempo per rivedere la prima stagione prima del nuovo capitolo.

Jennifer Coolidge torna nei panni di Karen Calhoun

Il cast storico è confermato quasi in blocco: Watts, Cannavale, Martindale e Gravitt sono tutti pronti a tornare. La novità più chiacchierata riguarda però Jennifer Coolidge, vincitrice dell’Emmy per The White Lotus, che riprenderà il ruolo di Karen Calhoun, l’agente immobiliare che ha venduto ai Brannock quella casa forse maledetta e che potrebbe essere lei stessa un bersaglio di The Watcher. Un personaggio ambiguo, perfetto per il talento dell’attrice, che nella prima stagione aveva già lasciato il segno tra gli elementi più memorabili della serie.

Dietro la macchina da presa e alla produzione esecutiva c’è una squadra ampia: oltre a Murphy figurano Brennan, Crystle Roberson Dorsey, Nissa Diederich, Karl Frankenfield, Scott Robertson, Todd Kubrak, Tanase Popa e la stessa Naomi Watts, insieme a Henry Joost e Ariel Schulman, nonché Eric Newman e Bryan Unkeless. Sarà proprio Dorsey a curare anche la regia della seconda stagione, un dettaglio che aiuta a definire l’identità visiva del nuovo ciclo di episodi.

Gli altri progetti di Ryan Murphy

The Watcher è solo uno dei fronti aperti dall’autore. La sua serie di punta, American Horror Story, sta affrontando la tredicesima stagione, riunendo molti dei fantasmi e dei mostri che hanno attraversato i dodici capitoli precedenti. Sul fronte Netflix, l’antologia Monster continua a macinare episodi e ha dedicato la sua ultima stagione alla vita e all’eredità di Lizzie Borden, interpretata da Ella Beatty.

Non mancano i progetti su altre piattaforme. All’s Fair, il legal drama con protagonista Kim Kardashian, si prepara a debuttare con la seconda stagione su Hulu, mentre 9-1-1 e lo spin-off 9-1-1: Nashville tornano su ABC. Restano invece in attesa di un rinnovo due titoli lanciati di recente sotto l’egida di Murphy, la serie body horror The Beauty e l’adattamento di Bret Easton Ellis The Shards. Per The Watcher, intanto, la data di uscita non è ancora stata annunciata: quello che sappiamo è che la produzione è ormai ai blocchi di partenza, a New York, questo autunno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI