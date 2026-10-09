L’8 ottobre Netflix e Shondaland hanno confermato una nuova miniserie prequel targata Bridgerton, dedicata alla giovane Lady Violet e all’uomo che sarebbe diventato suo marito, Edmund. La notizia è arrivata con un messaggio scritto con la voce di Lady Whistledown.

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Una storia d’amore raccontata solo a metà

Il progetto, che ancora non ha un titolo ufficiale, si concentrerà sugli anni giovanili di Violet e sull’incontro con Edmund, il visconte che sposò e che sarebbe poi morto in modo prematuro. Quel rapporto è uno dei tasselli più importanti del passato della famiglia Bridgerton, ma finora lo abbiamo conosciuto soltanto attraverso ricordi e racconti disseminati nella serie principale, dove Violet compare come vedova e madre impeccabile di otto figli. Il prequel mostrerà invece chi era prima di ricevere il titolo di viscontessa, prima di restare vedova e di diventare la matriarca che conosciamo.

Il formato ricorda quello de La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, la miniserie che si concentrò sugli esordi di un’altra figura femminile della saga. Questa volta però c’è anche un testo letterario da cui partire, Violet in Bloom, una novella breve firmata da Julia Quinn che racconta proprio l’amore tra Violet ed Edmund.

Chi ci lavora

Alla guida creativa torna Shonda Rhimes, che sarà sceneggiatrice, showrunner e produttrice esecutiva: per lei si tratta della prima serie scritta dopo La regina Carlotta, il progetto che aveva creato e prodotto in veste esecutiva. Al suo fianco ci sarà Nicholas Nardini, già produttore della miniserie sulla regina e sceneggiatore di Scandal. Tom Verica, collaboratore di lunga data di Rhimes che ha lavorato sia a Bridgerton sia a La regina Carlotta, firmerà la regia e ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo. Betsy Beers sarà ancora una volta produttrice esecutiva.

Il cast resta un’incognita

Netflix non ha ancora comunicato chi interpreterà i due protagonisti. Nella serie madre Lady Violet ha il volto di Ruth Gemmell, mentre Edmund è comparso in un flashback della seconda stagione nei panni di Rupert Evans: nessuno dei due è stato confermato per il prequel. Una versione adolescente di Violet si era vista ne La regina Carlotta, interpretata da Connie Jenkins-Greig, ma non sappiamo se l’attrice riprenderà il ruolo. Resta da capire anche se rivedremo altri interpreti già passati dalle due serie precedenti.

Non è stato reso noto nemmeno quando le riprese cominceranno, né è stata indicata una data di uscita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI