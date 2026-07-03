Questa mattina, venerdì 3 luglio 2026, dal Teatro delle Muse di Ancona è andata in scena la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027, condotta dalla responsabile dell’Ufficio Stampa Rai, Incoronata Boccia. Il filo conduttore scelto per la prossima stagione è Rai C’è, e le novità annunciate sono davvero tante.

Tra i primi annunci di Giampaolo Rossi spicca il lancio di due nuovi canali tematici. Il primo si chiama Italiana ed è pensato per raccontare l’Italia reale nelle sue dimensioni territoriali, culturali e produttive: come ha sottolineato lo stesso Rossi, “Siamo i primi in Europa a raccontare il territorio regionale”. Il secondo canale è Vibe, dedicato alla fascia pre-adolescenziale tra i 10 e i 14 anni, con un’offerta costruita appositamente per essere condivisa: “Una fascia d’età che avevamo perso e che ora avrà un canale tutto suo”.

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Le novità del prime time: Tale e Quale Show e Meravigliosamente

Sul fronte della prima serata, la mossa più significativa riguarda il mercoledì, da sempre considerata una serata critica per Rai 1. A colmare questo slot ci penserà Carlo Conti con la nuova edizione di Tale e Quale Show, in onda dal 23 settembre al 18 novembre. Una scelta che mira a rafforzare strutturalmente la programmazione di metà settimana.

La vera sorpresa della serata porta però la firma di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026: il cantante napoletano debutterà con il one man show Meravigliosamente, in onda il 20 e il 27 novembre. Le due serate evento celebreranno i suoi cinquant’anni di carriera, con la partecipazione di numerosi ospiti del panorama musicale italiano.

Conferme, novità e colpi di scena

Ballando con le Stelle di Milly Carlucci resta al sabato sera, con una possibile new entry in giuria che ha già fatto discutere: il nome è quello di Barbara D’Urso. The Voice di Antonella Clerici si sposta invece al venerdì, articolato nelle tre versioni Senior, Kids e Generations.

È ufficiale anche il nome del conduttore di Sanremo 2027: sarà Stefano De Martino, con il Festival in programma dal 16 al 20 febbraio, anticipato il 18 dicembre dal tradizionale appuntamento con Sarà Sanremo in diretta dal Teatro del Casinò.

Su Rai 2, la partenza di Milo Infante verso Mediaset lascia un vuoto che verrà colmato da Salvo Sottile, nuovo conduttore di Ore 14, con un impegno raddoppiato anche nella versione prime time Ore 14 Sera. Su Rai 3, invece, arriva in prima serata Eleonora Daniele con il nuovo programma d’inchiesta Le Cose che Non Sai, in parallelo al suo quotidiano impegno a Storie Italiane su Rai 1. Sempre su Rai 3, Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti riparte dal 14 settembre.

Un ultimo colpo di scena è arrivato a pochi minuti dall’inizio della presentazione, con un comunicato che annuncia il ritorno di Via dei Matti N.0: il programma di Bollani e Cenni, inizialmente finito nella lista dei cancellati, tornerà nel 2027 grazie a un cambio di rotta dell’ultimo minuto. Rossi ha poi respinto le voci su un presunto ridimensionamento dell’informazione, rivendicando la crescita delle ore dedicate ai programmi d’inchiesta, passate da circa 400 nel 2023 a quasi 700 nel 2025, e confermando la stabilizzazione di 127 giornalisti precari.