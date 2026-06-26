Ieri Elisa Leonardi ha lanciato delle velenose stoccate contro Martina Calabrò mediante i suoi profili social. Anche se la giovane non ha detto esplicitamente il nome della sua ex rivale di Uomini e Donne, gli utenti del web non ci hanno messo molto a comprendere cosa stesse succedendo. Nello specifico, Elisa ha accusato Martina di copiarla, usando le stesse canzoni e facendo gli stessi balletti che fa lei. In un primo momento, Martina non aveva replicato alle insinuazioni della Leonardi, ma adesso ha deciso di farlo, dando luogo ad una catena di botta e risposta davvero molto trash.

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La replica di Martina Calabrò alle stoccate di Elisa Leonardi e la sua contro-risposta

Elisa Leonardi ha accusato Martina Calabrò di essere poco creativa sui social, in quanto copierebbe buona parte dei suoi contenuti. Martina, allora, ha deciso di rispondere alle accuse con un video. La giovane si è cimentata in un balletto insieme ad una sua amica, mettendo in sottofondo la stessa canzone usata dalla sua ex rivale. Il video in questione, poi, è stato corredato da una didascalia che ha reso il tutto ancora più esplicito. Nello specifico, ha scritto: “Mentre voi parlate, noi intanto balliamo“. Anche in questo caso il nome di Elisa non è stato menzionato esplicitamente, ma non ci è voluto tanto a capire che Martina si stesse riferendo a lei.

Come se non bastasse, Elisa ha dato luogo ad un’ulteriore replica. L’influencer Daria Restaino ha condiviso un video ironico in cui ha parlato della faccenda. Ebbene, Elisa ha commentato al di sotto del post in questione dicendo che avrebbe potuto mostrare il balletto integrale, in modo che la prossima volta, chi avesse voluto imitarla, avrebbe saputo farlo nel modo corretto.

Lo scontro diventa trash: ecco perché

Il botta e risposta che si è innescato tra le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne sta diventando alquanto trash. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che le due ragazze, ormai, non dovrebbero avere più nulla a che vedere l’una con l’altra. Ciro Solimeno ha compiuto la sua scelta, ed ha dato il via alla relazione con Elisa, che peraltro pare stia andando a gonfie vele. Per contro, invece, Martina ha ripreso in mano la sua vita, tornando alla normalità e mostrando di aver archiviato il capitolo Ciro Solimeno. Considerando le stoccate che le due si stanno lanciando sui social, però, pare che le cose non starebbero precisamente in questo modo. Probabilmente tra le due c’è ancora del livore irrisolto che potrebbe portare a nuovi scontri e stoccate esilaranti mediante i social. Ciro, dal canto suo, sta preferendo rimanere neutrale, non commentando in alcun modo tutta questa faccenda.