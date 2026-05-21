La terza e ultima puntata di Battiti Live Spring si è confermata la più seguita di mercoledì 20 maggio, raccogliendo 2.120.000 spettatori con uno share del 18,47% e regalando a Canale 5 la vittoria netta della prima serata. Sul palco allestito a Ferrara, Michelle Hunziker e Alvin hanno guidato uno spettacolo ricco di ospiti: da Annalisa a Emma, da Fedez ai The Kolors, passando per Geolier, Noemi, Dargen D’Amico, Marco Masini, Raf, Clara, Alfa, Rkomi, Francesco Renga e molti altri un cast che ha trasformato l’appuntamento conclusivo in un vero e proprio evento musicale.

La prima puntata dello show aveva già sfiorato il 20% di share con oltre due milioni di telespettatori, e il secondo appuntamento aveva mantenuto risultati altrettanto solidi: un percorso coerente, dunque, che ha confermato come il format musicale estivo funzioni benissimo anche nella versione primaverile. Da sottolineare anche la sfida inedita della serata: per la prima volta, almeno di recente, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino si sono trovati a contendersi il primato dello share con la conduttrice svizzera ad avere la meglio.

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Chi l’ha visto? tiene botta, Favino insegue su Rai1

Al secondo posto si è piazzata Rai3 con Chi l’ha visto?, che ha totalizzato 1.647.000 spettatori e l’11,00% di share: un risultato che conferma la solidità del programma condotto da Federica Sciarelli. La puntata di mercoledì è tornata sul caso di Riccardo Branchini, il diciannovenne scomparso nell’ottobre 2024 nei pressi della gola del Furlo, ad Acqualagna, una vicenda che continua a sollevare più interrogativi che risposte. La famiglia aveva riposto speranze nello svuotamento della diga del Furlo, ritenendo che l’operazione potesse fornire risposte definitive, ma tutto si è nuovamente fermato: la procedura risulterebbe incompatibile con la tutela ambientale della riserva naturale. La trasmissione ha poi affrontato il caso dell’uomo che ha ucciso due donne a Pollena Trocchia, reo confesso ma con una versione dei fatti tutta da verificare «Le ho gettate giù dal palazzo perché mi hanno aggredito», avrebbe dichiarato agli inquirenti, pur presentando graffi sui polsi che suggeriscono come le vittime abbiano tentato di aggrapparsi a lui.

Terzo posto per Rai1 con il film Comandante, diretto da Edoardo De Angelis e interpretato proprio da Pierfrancesco Favino, che ha raccolto 1.523.000 spettatori e il 9,90% di share nella sua prima visione in chiaro. Più distaccati gli altri canali: Italia 1 ha portato a casa 1.023.000 spettatori (5,88%) con il thriller La fredda luce del giorno (2012), con Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver; La7 ha sfiorato il milione con 967.000 spettatori (5,91%) grazie alla puntata di Una giornata particolare dedicata al “genio italiano”. Chiudono la classifica Rai2 con Mare fuori a 710.000 spettatori (3,94%), il Nove con Enrico Brignano parte dopo a 690.000 (4,46%), Rete 4 con Realpolitik a 540.000 (4,46%) e Tv8 con The idea of you a 272.000 spettatori (1,72%).