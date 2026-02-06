Un weekend di Verissimo che promette di essere ricco di emozioni e grandi nomi della televisione italiana. Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto alcuni dei volti più amati dello spettacolo, tra storie personali, progetti professionali e testimonianze toccanti. Due puntate imperdibili che spazieranno dall’intrattenimento alle cronache più drammatiche del nostro tempo.

Sabato 7 febbraio: storie di spettacolo e cronaca

La puntata del sabato alle 16.30 si aprirà con una delle coppie più iconiche della televisione italiana: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. I due conduttori storici di Striscia la Notizia saranno protagonisti di un’intervista dedicata alla nuova edizione del programma satirico, che andrà in onda in prima serata. Un’occasione per scoprire i retroscena e le novità di uno dei format più longevi della tv italiana.

Spazio poi ai volti emergenti e internazionali con Serra Ylmaz, celebre attrice turca che si racconterà per la prima volta negli studi di Verissimo. La televisione italiana continua ad aprirsi a talenti provenienti da diverse culture, e questa intervista-ritratto rappresenta un momento significativo per conoscere meglio l’artista. Anche Matteo Paolillo, giovane attore di grande talento, farà il suo debutto nel programma per parlare del film “Io e te” che lo vede protagonista al cinema.

Il mondo delle serie tv sarà rappresentato da Giorgia Wurth, tra le protagoniste femminili di “Colpa dei sensi”, la serie di Canale 5 che sta conquistando il pubblico. Non mancherà l’amore con la coppia Cristiana ed Ernesto, nata grazie al dating show “Uomini e Donne”, che condividerà la propria storia sentimentale.

Domenica 8 febbraio: grandi nomi e famiglia

La domenica alle 15.30 sarà caratterizzata dalla presenza di Paolo Bonolis, definito dal comunicato stampa come “un fuoriclasse della tv”. Il conduttore romano presenterà il suo nuovo progetto “Taratata”, due grandi serate evento che andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì 9 febbraio. Vi aspettate di scoprire tutti i dettagli di questo nuovo format che promette di essere uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno.

Un momento particolarmente emozionante sarà il ritratto di famiglia con Lino Banfi, accompagnato dalla figlia Rosanna, dalla nipote Virginia e dalla piccola bisnipote Matilde. Quattro generazioni insieme per raccontare non solo la carriera dell’attore pugliese, ma anche l’importanza dei legami familiari. Sarà inoltre presente per la prima volta Paolo Belli, che si racconterà tra pubblico e privato, offrendo uno spaccato inedito della sua personalità.

Il programma accoglierà anche Anna Pettinelli e Anna Safroncik con i loro racconti di vita, mentre Clizia Incorvaia avrà l’opportunità di chiarire la sua versione rispetto agli attacchi ricevuti recentemente riguardo al complicato rapporto con l’ex marito. La puntata si chiuderà con una testimonianza toccante: Giovanni e Giusy, due abitanti di Niscemi che hanno perso tutto nella drammatica frana che ha colpito il comune siciliano, porteranno la loro esperienza diretta di una tragedia che ha segnato profondamente la comunità locale.