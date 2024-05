Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 26 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 26 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, mi pare doveroso sottolineare come questa giornata possa risentire di un certo affanno. Ricordo, infatti, che già il sabato precedente si è manifestata qualche difficoltà. Tuttavia, non lasciatevi demoralizzare da una Luna dispettosa, essa non evocherà grossi disguidi. Quello che sembra emergere in queste ore è una permeante sensazione di incertezza e stanchezza che, sono certo, riuscirete a superare. Parlando d’amore, chi ha una relazione stabile si appresta ad affrontare un’estate ricca di avventure. Per i più solitari, invece, noto un raddoppio di determinazione e desiderio d’amare in questo specifico arco temporale.

Oroscopo del Toro

Toro, potrebbe venire il momento in cui dovrai liberarti dall’ingombro di una problematica, potrebbe essere una persona che si è allontanata da te o una situazione che ha mostrato deboli fondamenta negli ultimi mesi. Ci sarà un punto di riflessione, dove chi ha scelto di uscire da un percorso potrebbe non essere esattamente nel posto dei desideri e potrebbe, non dico rimpiangerti, ma valutarti con un differente punto di vista. Come suggerivo anche ieri, dobbiamo vivere il presente, cercando però di mantenere la serenità poiché è ora di dedicare un pensiero alle vacanze e alla gioia di un buon pasto. Come affermavo non molto tempo fa, i nati sotto il segno del Toro sono disposti a percorrere anche lunghe distanze pur di raggiungere il locale di ristorazione preferito, è quello che adorano di più. Questo per te è un periodo di positive trasformazioni, ci saranno momenti di consapevolezza che anche se hai sofferto a causa di un cambiamento indipendente o di un distacco, è stata la decisione corretta da prendere. Al punto che quasi stavi insistendo in dinamiche che non meritavano di essere vissute. Questo momento è potente perché ti permette di proiettarti verso il futuro con più coraggio e direi anche più chiarezza.

Oroscopo dei Gemelli

Gemellini, attualmente avete Venere e Giove a vostro favore. Non fate l’errore di frenare la vostra ambizione, affatto. Tuttavia, occorre che la gestiate bene, altrimenti il pericolo per voi – sempre fissato sull’acceleratore – è quello di agire precipitosamente, oppure di disperdere le vostre energie su un’infinità di progetti senza poi focalizzarvi veramente su uno specifico. E per quanto riguarda l’amore, non rinunciateci. Ora più che mai è il momento di aprire gli occhi e osservare ciò che vi circonda. Potreste riuscire perfino a superare una separazione.

Oroscopo del Cancro

Il segno zodiacale del Cancro potrebbe percepire un evidente decelerazione in questi giorni, grazie alla nostra ‘luna capricciosa’. Tuttavia, non è sempre un male, ricordiamo come il rinomato poeta Giacomo Leopardi, nativo del Cancro, ci abbia insegnato ad apprezzare il naufragare in questo vasto mare. Pertanto, in un oceano colmo di provocazioni, tensioni lievemente mescole, malesseri e nostalgia, potrebbe essere piacevole concedersi un po’ di relax occasionale. Ricorda, è fondamentale adeguarsi alle circostanze. L’amore può risultare un grande alleato, scopriremo di più insieme il prossimo giugno.

Oroscopo del Leone

Secondo le prescrizioni astrali, il Leone viene fuori da un periodo ingombrante, poiché l’inizio di Maggio si è rivelato piuttosto complesso. Adesso, tuttavia, si respira una certa leggerezza. Se state cercando una prova o una validazione, vi inviterei a ricorrere alla memoria di giorni astrologicamente pesanti, come il 7, il 14 e il 19 di Maggio. Di conseguenza, cerchiamo di non cadere negli stessi errori, guardiamo avanti. Sicuramente il Leone è immune dagli errori, ma può accadere che faccia qualche passo falso a causa delle influenze esterne, mettiamolo così. Con il favore di Giove ora è possibile prendere in considerazione nuove decisioni.

Oroscopo della Vergine

Vergine, in questi giorni potresti provare un certo grado di insicurezza. Conosci te stesso, e sai che quando le cose non appaiono chiare o quando ti circondi di persone poco affidabili, ti senti un poco a disagio. Prova a non mostrare questa tua emozione negativa. Ricorda che sei una persona sagace e diplomatica, tuttavia, queste circostanze potrebbero rinvigorire alcune delle tue insicurezze. Ma non temere, è solo un periodo transitorio, una decina di giorni in cui potresti dover trattenerti un po’. Entrando nel campo familiare, tantissime responsabilità potrebbero gravare su di te, e tu, come uno scudo, stai sempre lì per gli altri. Da sempre sei un punto di riferimento per gli altri, ma anche tu, di tanto in tanto, potresti avere bisogno di un po’ di supporto.

Oroscopo della Bilancia

La domenica della Bilancia appare leggermente in disparte. Vorrei evitare il ritorno ad errori prettamente appartenenti al passato. Come sempre vi ho ribadito, la Bilancia rispecchia una natura particolare: da un lato è costantemente alla ricerca di stabilità e sicurezza, come un matrimonio o un impiego a tempo pieno, tutto ciò che dona certezze. Dall’altro, essendo un segno d’aria, tende facilmente a stancarsi e necessita quindi di distrazioni e di intraprendere percorsi diversi. Ma fate attenzione, perché non sempre è possibile mantenere tutto sotto controllo. Infatti, il nuovo transito di Giove inizia oggi, suggerendo un messaggio molto chiaro.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione può aspettarsi una domenica piena di lampi di genio. Nel firmamento di Giugno, si prospetta un intenso desiderio di rilanciarsi. Non nego che i primi giorni, o addirittura le prime settimane di Maggio possano essere state ardue dal punto di vista fisico. Tuttavia, voglio sottolineare quanto l’interazione con un esperto o con un nuovo conoscente possa portare beneficio, o eventualmente possa essere d’aiuto anche per un parente se persistono ancora delle tensioni. Prevedo un periodo di maggiore tranquillità, e per chi indaga l’amore, consiglio di osservare attentamente intorno a sé perché Giugno presenterà molte opportunità sotto questo aspetto.

Oroscopo del Sagittario

All’orizzonte del Sagittario compaiono alcuni astri in opposizione, che potrebbero rendere le tue parole particolarmente sensibili agli altri nei prossimi giorni. Dunque, attenzione Sagittario: anche se ti sfugge una battuta sarcastica senza cattiveria, qualcuno potrebbe interpretarla in modo serio, causando incomprensioni. Prevenire è meglio che curare, perciò è importante essere consapevoli di questa atmosfera astrale per evitare episodi sgradevoli. Questo richiede attenzione nei vari contesti della tua vita, sia sentimentale che lavorativo, dove potrebbero emergere delle tensioni da risolvere.

Oroscopo del Capricorno

Per i nati sotto il segno del Capricorno, il cielo in questa fase risulta essere alquanto stimolante. Avere la Luna nel proprio segno suggerisce un rafforzamento delle capacità logiche e di ragionamento, qualità che non mancano già nei Capricorno, individui notoriamente tenaci e determinati. Il pianeta reggente di questo segno zodiacale, Saturno, spesso fa sì che i Capricorno ottengano più successo durante la seconda metà della loro vita rispetto alla prima. Ho notato recentemente che spessissimo i Capricorno durante il periodo adolescenziale si ritrovano a dover assumere responsabilità da adulti, sia per necessità di supportare i fratelli, sia per altre situazioni personali o destinali, finendo per ricoprire svariati ruoli. Tuttavia, focalizziamoci sul presente: la Luna nel segno potrebbe favorire un rinnovato avvicinamento a una persona cara. Pertanto, se in campo affettivo vi fosse stata qualche divergenza, auspico vi possa essere il desiderio di una riconciliazione.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario è ad un punto di grande rinnovamento, non diversamente da altri segni come il Toro e il Leone, che hanno avuto un Maggio piuttosto arduo dal punto di vista fisico. Ci potrebbe essere la necessità di affrontare qualche disturbo, probabilmente di natura articolare; l’opinione di un medico sarà decisiva in questo. Sarebbe un errore dare tutto per perso adesso, specialmente se vi è una relazione sentimentale in gioco. Chi desidera rafforzare un legame ha assolutamente la possibilità di farlo, purché ci sia un reciproco spirito di collaborazione con il partner. La creatività è infatti al suo picco massimo, insieme alla determinazione, persino nel piacere di organizzare un breve viaggio insieme.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, è del tutto naturale avere dei momenti di incertezza. Con l’attuale dissonanza di Venere, potresti indurre dubbi nel tuo partner e desiderare di avere un po’ di spazio solo per te. Alcune relazioni, nate per divertimento, richiedono un approccio più tranquillo. Se stai interrompendo una collaborazione, il tuo orgoglio potrebbe suggerire di evitare di cercare risposte, ma è inevitabile che tu debba capire com’è la situazione. Quindi, ti consiglierei di non precipitare le cose – come si usa dire, “non mettere il carro davanti ai buoi” – e di prenderti un po’ di tempo per rilassarti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.