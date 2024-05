Durante la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi ha fatto degli interventi in cui ha accennato ai motivi che lo hanno spinto ad abbandonare di punto in bianco il reality show. A causa della mancanza di tempo a disposizione, però, non è riuscito a spiegare appieno come siano andate le cose. Proprio per tale ragione, dopo la puntata, ha registrato dei video su Instagram in cui ha svelato tutto con estrema chiarezza.

Il vero motivo per cui Daniele ha lasciato l’Isola dei Famosi

Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi che hanno abbandonato il programma in anticipo c’è stato anche Daniele Radini Tedeschi. Nono sono mai state approfondite le reali motivazioni che hanno portato l’uomo a prendere la drastica decisione di andare via, dato che gli autori si sono semplicemente limitati a parlare di problemi di salute.

Mediante alcuni video sui social, però, Daniele ha voluto essere più specifico rivelando cosa sia accaduto realmente. In particolar modo, il protagonista ha sentito il bisogno di andare via in quanto mentalmente non stava più bene. Diverse volte ha avuto degli attacchi di ansia che, purtroppo, hanno reso impossibile il prosieguo della sua permanenza nel programma. Nel parlare di questo delicato tema inerente la salute mentale, però, il giovane ha fatto anche delle confessioni sui suoi compagni d’avventura.

Radini Tedeschi e la salute mentale: le parole su Edoardo Stoppa

Nel corso dei video in cui ha svelato i motivi per i quali ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi ha detto che sull’isola ci siano due gruppi, e poi Edoardo Stoppa, che rappresenta un caso a parte. Nei giorni di permanenza in Honduras, infatti, Daniele ha avuto diversi episodi non molto gradevoli. Una sera in particolare, Daniele ha vissuto dei momenti di depressione molto acuta e l’unico che si è interessato a lui è stato Edoardo Stoppa, il quale si è rivelato particolarmente sensibile nei riguardi della sua difficile condizione.

All’indomani mattina, poi, sempre Edoardo si è recato da lui per chiedergli come stesse e se il suo stato di angoscia si fosse attenuato. Gli altri, invece, lo hanno totalmente ignorato. Daniele, dunque, ha deciso di lasciare il gioco proprio a causa dei suoi disagi psicologici. Il giovane, però, ci ha tenuto a chiarire che adesso le cose sembrano andare molto meglio. Prima, quando era a Roma, prendeva dieci farmaci al giorno, mentre adesso ne assume solamente due.