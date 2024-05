Nella squadra blu dell’Isola dei Famosi il clima è sempre più teso. La leader Greta Zuccarello ha deciso di indire una riunione per cercare di mettere in chiaro alcune faccende piuttosto spinose. La più insofferente è sembrata Valentina Vezzali che, infatti, ha dato luogo a degli sfoghi abbastanza perentori.

Malumori nella squadra blu dell’Isola dei Famosi; il gruppo contro Valentina

Valentina Vezzali non sembra essere affatto contenta di far parte della squadra blu La donna, infatti, dopo un primo momento di impeto positivo, si è subito resa conto di non avere molto in comune con il resto del gruppo, sta di fatto che si è sentita un po’ esclusa. La cosa, però, pare sia reciproca, anche i suoi compagni d’avventura non sembrano aver apprezzato alcuni suoi comportamenti.

Per cercare di ripristinare un clima sereno, dunque, la leader Greta Zuccarello ha indetto una riunione. In tale occasione ha detto a tutti i naufraghi quanto sia necessaria la collaborazione. Le sue parole, però, sono state rivolte principalmente a Valentina che, a quanto pare, non è apparsa particolarmente collaborativa. La donna, però, non ha accolto di buon grado la cosa, sta di fatto che non si è sentita colpevole delle accuse.

Lo sfogo della Vezzali con gli autori e Matilde Brandi

Successivamente, poi, il suono della campanella ha sancito per tutti i naufraghi la possibilità di potersi incontrare e trascorrere del tempo insieme. Non appena i due gruppi si sono uniti, Valentina si è subito recata da Matilde Brandi facendole delle confessioni. La donna ha ammesso di sentire molto la sua mancanza, così come quella di Artur Dainese.

Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che nel gruppo in cui sta non si trova affatto a suo agio. A suo avviso, infatti, tra i naufraghi si respirerebbe un clima molto pesante e di mortorio. Lei, invece, è una persona molto dinamica, che ha bisogno di stare sempre in movimento, ma pare che la sua esuberanza venga soffocata dal resto dei concorrenti. Proprio per tale motivo, con la voce quasi rotta dal pianto, la donna ha ammesso di sentirsi una candela spenta. Ci sarà rimedio a questa situazione, oppure nei prossimi giorni ci sarà un peggioramento? Forse è più verosimile la seconda.