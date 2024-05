Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 9 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 9 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Amati Ariete, persiste questo periodo di recupero energetico che comporta sicuramente l’acquisizione di nuovi impegni. Tuttavia, sono convinto che la gran parte di voi sia in possesso della chiarezza su cosa fare e su come indirizzare coloro che vi circondano. Perché, pur nella dolcezza, ma con una certa fermezza, indubbiamente indirizzate le situazioni. Desiderate che certe cose si realizzino esattamente come le avete programmate. Quindi, auspico che vi siano vicino delle persone che vi seguano. Mantenete la convinzione che questo sia un periodo astrale significativo, anche per l’aspetto sentimentale.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

In questo periodo di novilunio, il segno del Toro subisce un’influenza notevole. Tempo fa avevo accennato all’importanza del pianeta Giove, simbolo di luce che rischiara gli angoli più oscuri. Consapevole di essere ripetitivo, ritengo necessario ribadire alcune nozioni perché talvolta vanno riaffermate e messe in luce. Avverto che questo è un momento cruciale in cui vi renderete conto che la lontananza di alcune persone può rivelarsi un bene. Probabilmente avete cercato di mantenere sotto controllo situazioni, sia d’amore che lavorative, confidando in alcuni alleati. Tuttavia, ora la verità si svela con l’attivazione di Venere, Sole e Giove. Invito quindi ad abbracciare questo cambiamento. Comprendo che ci possa essere il bisogno di dimenticare, ma sottolineo che c’è anche la possibilità di ricostruire. Questo è un cielo favorevole per il Toro, specie per chi ricerca l’amore, ma dipenderà anche dall’interazione con Leone, Acquario o Scorpione, segni che possono presentare una sfida. Tuttavia, come non apprezzo chi si mostra troppo “molle”, cosi apprezzo la presenza di persone forti ed orgogliose. Infatti, pur essendo bello riconciliarsi dopo una discussione, è importante sapersi imporre quando necessario.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ci attendono giorni ricchi di fascino. Da un lato, si avvicina il momento in cui Giove entrerà nel vostro segno, dall’altro, noto che state vivendo una fase creativa intensa a livello lavorativo. Ricordate, tuttavia, che l’abitudine può essere un brutto maestro. Se sentite che la vostra attività quotidiana sta diventando ripetitiva, o se vi rendete conto che la vostra routine è diventata noiosa, cercate di modificare la vostra routine. Divertitevi! Progettate una breve gita, godetevi un po’ di musica, immergetevi in una lettura appassionante, visitate un museo. Sperimentate attività che possano stimolare la vostra creatività.

Oroscopo del Cancro

Nel cielo del Cancro, la situazione è decisamente migliorata rispetto ad aprile, mese che forse ha portato qualche tensione. In quel periodo, qualcuno potrebbe aver provato rabbia e incomprensioni, ma ora tutto è cambiato. Venere, infatti, ci invita all’amore, segnalando un momento favorevole per aprirsi a nuove relazioni o consolidare quelle esistenti. Nelle settimane a venire, i nati sotto questo segno avranno l’opportunità di mostrare il proprio valore, anche in ambito sentimentale. Naturalmente, questo periodo sarà ancora più fortunato per quelle coppie innamorate che hanno un legame profondo e sincero.

Oroscopo del Leone

Il Leone è in una fase in cui deve fare alcune verifiche contabili. E’ uno scenario che richiama il momento in cui gli autoveicoli da competizione si fermano per un pit stop rifornendosi e regolando gli pneumatici. In questa fase, inoltre, avete realizzato che esistono delle preoccupazioni legate alla vostra salute fisica, create da tensioni. Vi incoraggio a procedere con tranquillità, ma non prendetevela troppo comoda, perché dal 23 vi aspettano rapporti più chiari e intimità rinnovate.

Oroscopo della Vergine

Le persone del segno della Vergine avranno due giorni di rilievo, accompagnati da un promettente novilunio. L’energia fornita dal cosmo in questo periodo vi aiuterà anche a riorganizzare. Dovete sapere che un pianeta particolare, Giove, fin da fine maggio e poi in giugno, imposterà un’inedita traiettoria di vita per molti di voi. È fondamentale per coloro nati sotto il segno della Vergine comprendere non solo le decisioni immediate, ma anche quelle a lungo termine, che si estenderanno per i prossimi due o tre mesi. Certamente, alcuni scenari potrebbero sembrare incerti, o potrebbero esserci circostanze di cui non si comprende del tutto l’esito. Tuttavia, vi ricordo che siete governati dalla logica e dalla razionalità. Quindi, mentre il resto si turba e fuiscono, voi Vergine troverete le risposte adatte.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, per voi si sta delineando un periodo che riaccende la passione di voler amare. Lasciatevi alle spalle il mese di Aprile; è stato pesante per alcuni segni zodiacali, tra cui la vostra Bilancia, il Cancro e l’Ariete. Pertanto, se avete interagito con questi segni, è il momento di essere guardingo, ma sicuramente c’è spazio per riporre nuove speranze nell’amore. Tuttavia, se tra fine aprile e inizio maggio avete commesso qualche errore o azione impulsive di cui vi siete poi pentiti, è imperativo rimettere un po’ di ordine nelle vostre questioni. Non sto suggerendo di precipitarsi nell’amore, ma le nuove avventure potrebbero iniziare a prendere il volo. In aggiunta, giovedì e venerdì godremo anche della luna…

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione potrebbe aver avuto qualche disaccordo, a causa di questo novilunio un po’ gravoso che persiste fino a mercoledì. Quindi, occorre prestare attenzione alle parole usate, soprattutto entro stasera. Probabilmente vi è chi ha risentito di una leggera flessione o stanchezza già da ieri. Tuttavia, per le coppie che stanno attraversando un periodo di crisi, ricordiamo che a volte il silenzio vale più dell’oro. Per chi invece vive un amore profondo, sarebbe consigliabile evitare di essere eccessivamente critici. Capita più facilmente di sentirsi affaticati o nervosi, ma non è necessario cedere immediatamente a tali sentimenti.

Oroscopo del Sagittario

Nell’orizzonte astrale del Sagittario, giovedì e venerdì vedranno la luna in opposizione. Questo non è un presagio negativo, tutt’altro. Infatti, stimola i nati sotto questo segno a fare luce sui problemi, idealmente entro stasera. Qualora aveste dovuto traversare un periodo complicato o risolvere una questione lavorativa, non lasciatevi abbattere. Ricordate, il destino è ciclico e se ora sembra avervi escluso, saranno prossime le opportunità in cui toccherà a voi essere i protagonisti.

Oroscopo del Capricorno

Un bellissimo cielo si sta disegnando per i Capricorno, nonostante la momentanea dissonanza di Mercurio che può essere facilmente superata. Tieni presente che si tratta di una situazione transitoria. Puoi aspettarti questioni legate ai soldi, alla casa, agli affari; dopo tutto, il Capricorno è principalmente concentrato su questi aspetti della vita. Anche in amore, questo segno presenta una sorta di Spa, utilizzando l’ironia naturalmente. Quando il Capricorno trova il partner giusto, non si limita semplicemente a amarlo, ritiene importante condividere momenti e attività. Questo potrebbe rappresentare condividere un lavoro o semplicemente la visione di un futuro insieme, una casa o un trasloco. In sintesi, stiamo parlando di individui estremamente razionali, e questa razionalità è appunto ciò che, in questo momento, viene ricompensata.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, sarebbe ottimale evitare le controversie. Tuttavia, ho la sensazione che all’inizio di questa settimana, ci sia qualcuno che si preoccupa per un caro, un pet o una persona, anche se lontana fisicamente, che genera un certo livello di ansia. Mi sto riferendo non solo agli Acquari che mostrano amore, ma anche a quelli che in questi giorni sono leggermente distratti. Non lasciatevi infastidire se non ricevete tutte le ricompense che vorreste esattamente in questo momento, perché la fine della settimana promette di essere più positiva.

Oroscopo dei Pesci

Accarezza il segno dei Pesci una congiunzione favorevole composta da Sole, Luna, Mercurio e Venere, tutte in un aspetto estremamente positivo. L’influsso di queste energie celesti riesce a spezzare il ritmo monotono del quotidiano. Venere, in particolare, meriterebbe particolare attenzione nei giorni antecedenti al 23 e al massimo fino al 25 del corrente mese, un momentaneo “segnale luminoso” per scoprire se avete un vero alleato al vostro fianco. Questi sono i giorni ideali per avere conferme, giorni nei quali né la rabbia né la gelosia dovranno avere il sopravvento. In ambito lavorativo, ci saranno incontri di notevole importanza in cui si percepirà un certo movimento.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.