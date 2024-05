Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 8 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 8 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Mercoledì dell’Ariete. L’attuale posizione degli astri si rivela particolarmente proficua e merita di essere sfruttata al massimo con un’attenzione particolare per gli eventi futuri. Recenti cali di energia dovuti a eccessive tensioni potrebbero sembrare contraddittori, ma è inevitabile che forti carichi nervosi conducano allo stress, causando affaticamento fisico. Giove aggiunge un elemento extra alla mistura, mentre la luna e il sole si preparano a formare un novilunio. Attenzione è richiesta, soprattutto in campo economico o riguardanze divisioni di un qualche tipo.

Oroscopo del Toro

Toro, arriveranno delle trasformazioni fondamentali nel tuo focolare domestico. Un novilunio importante avrà un impatto sostanziale sul tuo segno zodiacale. È fondamentale, in questo periodo, mantenere un regime alimentare sano e cercare di non essere troppo apprensivo. Potrebbe essere benefico liberare un po’ di stress con delle camminate rilassanti. Non dimenticare che la tua esistenza è stata recentemente rivoluzionata e che questi mutamenti sono vitali: in questo universo, nulla è inalterabile e si deve sapersi conformare alle nuove condizioni. Possibili nuove storie d’amore in arrivo. Coraggio Toro!

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, questi tempi richiedono una grandissima forza. La fonte primaria del tuo vigore proviene dal tuo spirito creativo e dalla tua fervida immaginazione, che necessitano di spiccare il volo, simili ad un aquilone. L’abbassarsi di un aquilone, infatti, provoca un senso d’inquietudine, quasi di defeatismo, mentre vederlo librarsi alto ci infonde sollievo e gioia. Teniamo lo sguardo puntato in alto, in ottimismo. Non dimentichiamo che questo periodo è influenzato da favorevoli costellazioni. L’unico pericolo al momento potrebbe essere la mancanza di energia fisica, quindi fai attenzione alla tua postura ed evita eventuali strappi.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, mentre ci si prepara ad accogliere l’estate, si avverte chiaramente un risveglio post-primaverile, soprattutto considerando gli alti e bassi registrati ad Aprile. In questo periodo, il successo non è limitato solamente ad un miglioramento della situazione lavorativa e finanziaria, ma abbraccia anche un significativo riconoscimento ed approvazione da coloro i quali ci stanno a cuore. Perciò, posso affermare con una certa sicurezza che siamo sulla soglia di una fase di straordinaria energia, che influenzerà positivamente anche la sfera affettiva.

Oroscopo del Leone

Leone, trovarti nel mezzo della situazione attuale sembra ostacolare le tue dichiarazioni d’amore. Alcuni nativi del tuo segno sembrano essere più concentrati sulla sfera professionale. Riconosciamo in effetti un rallentamento rispetto all’energia di aprile. In questo momento, coloro che hanno ambiziosi progetti da realizzare nel corso del secondo semestre dell’anno sembrano essere costretti a mettersi momentaneamente in disparte; il motivo potrebbe essere un bisogno di riposo o la necessità di riflettere su nuove strategie. Occorre dunque mantener la calma e la lucidità. E’ fondamentale rispettare tutte le regole, prestando particolare attenzione alla legalità e alla burocrazia. In particolare, all’inizio di questa settimana, potresti sentirti un po’ sopraffatto.

Oroscopo della Vergine

Oggi è un giorno fertile per la Vergine, un’occasione che può essere sfruttata per avviare nuovi progetti di rilevanza, sia su scala personale che professionale. È tempo di eludere quel che è secco e obsoleto, voltando pagina verso il futuro. Si sa, per la Vergine non è mai una passeggiata fare cambiamenti, essendo periodicamente ostaggio delle sue esitazioni, proprio come il nostro amico Piero, che teme di commettere errori. È un esercizio complicato per la Vergine porre fine a certi cicli, ma, si sa, a volte l’emergenza spinge alla trasformazione. L’amore ha tutte le possibilità di ritornare ad essere gratificante e romantico, con tanto dipendente dalle decisioni che ognuno prenderà. È un dato scontato, naturalmente.

Oroscopo della Bilancia

Per gli amici della Bilancia, fatevi coraggio. Sappiamo che Aprile è stato un mese movimentato e potreste aver raccolto una certa dose di stress. Ma ecco arrivare un dono prezioso: una potente forza interiore. Questo vi aiuterà a gestire sfide lavorative, novità e decisioni importanti. Se avete svolto il vostro compito con impegno, raccoglierete i frutti del vostro lavoro. Un periodo di innovazioni vi attende, per il momento vi consiglio di rifletterci su, perchè da Giugno le idee prenderanno forma concreta.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno zodiacale dello Scorpione può non avere altissime aspettative in ambito amoroso, grazie all’influenza di Venere inn opposizione. In più, possono anche aver sperimentato problematiche personali o familiari recentemente. È possibile che vi sia preoccupazione per qualcuno, ma è fondamentale guardar oltre. La prospettiva astrale suggerisce imminenti cambiamenti, potentiamente un viaggio inaspettato. Considerate la possibilità di fare un salto nel vuoto, specialmente per liberarsi da alcuni sentimenti difficili da controllare.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il firmamento ti riserva un ruolo da protagonista. Il Sagittario brama la ribalta, è un segno caratterizzato da una certa dose di egoismo, ma è anche generoso. In quest’arco temporale, tuttavia, si chiede: “Come posso raggiungere un successo duraturo? Come posso mantenere una linea di condotta positiva? Ho bisogno di innovare?” È un momento di pausa e riflessione. Le preoccupazioni o i dubbi del momento non sono legati all’oggi, ma piuttosto al domani. Forse hanno bisogno di un sostegno, di un compagno o compagna di vita che possa fornire una spinta extra, che dia sicurezza. Ci saranno svolte nuove in amore.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’energia positiva di Venere è propizia per risolvere quelle tensioni domestiche nate nel mese di aprile. Lo stato dei sentimenti non solo ne esce rafforzato, ma è perfino preservato da una stupenda passione, alimentata dalla simbiosi di Giove e Saturno. In sintesi, questo periodo genererà qualcosa di migliore, predisponendo persino delle vittorie. Giove, Urano, Luna e Sole, tutti in un’ottima posizione, consentiranno un’organizzazione eccellente. Alcuni potrebbero vedere completato un progetto legato alla casa o alle finanze. In ogni caso, con queste prospettive astrali, non ci si può certo fermare. Auspico pure che coloro che hanno attraversato una crisi sentimentale scelgano di proseguire verso il futuro.

Oroscopo dell’Acquario

Per coloro che sono nati sotto il segno dell’Acquario, c’è un accrescimento dell’influenza di Venere che può crearne delle tensioni in ambito amoroso, generando perplessità nella vita coniugale e nei sentimenti. Sarà essenziale avere molta pazienza. Se vi sono stati dei problemi di natura fisica, sarà importante agire per un ripristino rapido, anche se non è semplice trovare nuovamente un’armonia. Ma l’elemento più rilevante è la necessità di evitare eccessi, dal momento che questo periodo potrebbe portare a decisioni precipitose che potrebbero poi essere motivo di rimpianto.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, prosegue l’interessante situazione planetaria con una Venere di grande spessore. Il cielo te lo dico, mi affascina, così come il tuo spirito inquisitivo che apre le porte a nuovi pensieri e visioni per il domani. Ricorda che hai dalla tua anche Giove e Saturno, quindi l’amore non è che un passo. Un semplice messaggio di riconciliazione può innescare un sentimento romantico. Le persone intenzionate a sposarsi o a iniziare una convivenza avranno un vantaggio speciale questo mese di maggio, soprattutto se si è del segno del Toro, Capricorno o Scorpione. Questi sono i riferimenti più stimolanti.

