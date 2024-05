Prima di sbarcare sull’Isola dei Famosi in qualità di naufrago, Edoardo Stoppa aveva rilasciato un’intervista per Nuovo Tv, che è stata pubblicata di recente. In tale occasione, il naufrago ha fatto delle confessioni inedite in merito alla sua vita, alla sua esperienza all’interno del programma e alla sua amata moglie Juliana Moreira. Ecco cosa è emerso.

Ecco qual era la grande paura di Edoardo Stoppa prima dell’Isola dei Famosi

Edoardo Stoppa si sta rivelando tra i concorrenti più in gamba di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Da solo, infatti, è riuscito ad accendere il fuoco per ben tre volte e, molto probabilmente, ci riuscirà anche una quarta. Ad ogni modo, anche lui, che sembra un uomo tutto d’un pezzo, ha i suoi timori e le sue paure.

Poco prima di andare in Honduras, infatti, il protagonista aveva confessato a Nuovo Tv di essere molto spaventato per i suoi figli. Nello specifico, Stoppa ha ammesso che temeva che essi si sarebbero potuti sentire abbandonati nel vedere il loro padre così lontano per tutto questo tempo. In seguito, però, ha avuto modo di capire che le cose non stanno affatto in questo modo.

I consigli di Juliana Moreira e il rapporto tra i due

Edoardo, poi, ha svelato anche alcuni consigli che gli ha dato sua moglie Juliana Moreira prima di cimentarsi in questa nuova avventura all’Isola dei Famosi. La donna lo ha invitato ad essere quello che è, a portare sull’isola solamente se stesso, senza filtri e, soprattutto, senza adoperare nessuna strategia. A lungo andare, infatti, esse vengono sempre a galla e possono penalizzare.

Il rapporto tra Edoardo e Juliana è davvero splendido, e ne sono stata dimostrazione gli incontri che ci sono stati tra i due quando lei gli ha fatto una sorpresa, o durante la puntata di ieri. A rafforzare il loro legame è anche la gelosia ma, al contempo, anche la grande fiducia che entrambi nutrono l’uno per l’altra. Insomma, un concorrente davvero con tutti i crismi per aggiudicarsi la vittoria, non a caso è reputato tra i papabili vincitori.