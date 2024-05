Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 7 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 7 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ci si apre una fase in cui si ravvivano emozioni, la passione torna ad essere protagonista e c’è la potenziale propensione ad accettare nuove sfide. Questo non è un fatto passeggero, ma una situazione che prevedo si dilungherà almeno fino alla metà di giugno. Nell’astrologia esistono periodi favorevoli da sfruttare ed altri in cui è più opportuno attendere. Ritengo che per l’Ariete questo sia un momento di rivincita, soprattutto per chi ha attraversato un periodo difficile e sta cercando di prendere una decisione importante entro l’estate. Lo sforzo da sostenere è ancora molto, ma per l’Ariete, che non si tira mai indietro, è una circostanza comune, perché è un segno sempre in movimento e all’azione.

Oroscopo del Toro

Toro, la presenza di Venere nel tuo segno risveglia la tua determinazione, come già messo in evidenza. Giove, il pianeta che rischiara anche i lati oscuro del tuo esistere, ti permette di osservare con chiarezza quei progetti o lavorazioni che, negli anni recenti, potrebbero essere stati sottovalutati o non aver raggiunto il successo sperato. Ora, tutto sarà visibile in modo più chiaro. Ciò è cruciale, poiché è ciò che consente il rinnovamento e la transizione nella vita. Sappiamo bene che il Toro è fortemente attaccato alle sue radici, eppure è possibile esplorare nuovi orizzonti. Venere offre l’appuntamento giusto per ricostruire la fiducia nei sentimenti dopo un periodo di instabilità affettiva, magari attraverso un fresco incontro.

Oroscopo dei Gemelli

I Gemelli possiedono nuovamente un impulso vigoroso verso la libertà, un desiderio che s’intreccia perfettamente con l’esplosione di fantasia. La creatività può essere paragonata ad un aquilone; quanto più alto vola, tanto più meraviglioso è il suo splendore. Perciò, cerchiamo di superare questo periodo arduo, lasciando che i nostri pensieri e idee prendano il volo. Questo ci aiuterà a prepararci per le trasformazioni in arrivo nella seconda metà dell’anno, sotto la dominante influenza di Giove. È giunto il momento di dedicarsi a quelle attività che hai procrastinato per troppo tempo.

Oroscopo del Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro, il periodo attuale è ideale per esaminare con attenzione una situazione sentimentale. Pace e chiarificazione sono in vista, nonostante un avvio di mese turbolento, vedo miglioramenti significativi nella seconda parte del periodo. Attenzione, siamo in maggio, un mese denso di influenze astrali positive che possono aiutare a risolvere le questioni d’amore nascoste. Venere, inoltre, è in un aspetto favorevole che suggerisce una riconferma, aspetto piuttosto rilevante. Osservo che qualcuno ha persino dovuto insistere, sfoderando energia e determinazione, per ottenere un beneficio. Tutto ciò è molto importante, tienilo a mente.

Oroscopo del Leone

Il Leone sta avvertendo la critica di Venere, oltre ad una generale pressione dovuta allo stress. Maggio si presenta come un periodo di stasi, o di meditazione; anche se devi far fronte a un test o un esame, soprattutto se stai concentrando i tuoi sforzi sulla seconda metà dell’anno, è importante non affrettarsi. Alcuni potrebbero anche lamentare una mancanza di energia fisica, una conseguenza di avere diversi pianeti in opposizione, compresa Venere. Questo provoca incertezze; la condizione amorosa non sembra troppo favorevole. Bisogna cercare di capire se si sta affrontando una relazione difficile, se è stata presa una decisione liberatoria, o se semplicemente si sta vivendo una relazione a tempo parziale.

Oroscopo della Vergine

All’amico Vergine, prodighiamo il beneficio del favore rifrorito di Venere. Maggio annuncia un periodo di rinnovata solidarietà spalla a spalla, tanto in amore quanto nella realizzazione di nuovi progetti. Ti sei gettato su sentieri scoscesi in precedenza? Ora è confortante sapere che finalmente puoi respirare in terreni pianeggianti. La tempesta può essersi placata, ma la seconda metà dell’anno ti richiederà di rimboccarti le maniche. Un rinnovo è in vista, forse necessiterai di un nuovo approccio, un nuovo modo di vedere le cose. Potrebbe essere necessario cambiare angolazioni, vedute, persino geografie rispetto a quelle che ti erano familiari nel periodo precedente.

Oroscopo della Bilancia

Per il segno zodiacale della Bilancia, è fondamentale garantire che gli stress non diventino troppo gran parte del loro carico. In effetti, questa consapevolezza di vivere un’esistenza più superficiale deriva da un’illuminazione: la vita è unica e non va sprecata in eterni conflitti. Aprile ha portato svariate sfide e sorprendentemente alcuni sono immersi in un periodo turbolento fin da gennaio. C’è però un aspetto interessante di questo contesto astrale, ed è la visibilità e l’attenzione rivolta verso di loro. Un superiore o qualcuno di importante potrebbe notare il tuo valore e contare su di te. Valuteremo più a fondo questa situazione a partire da settembre.

Oroscopo dello Scorpione

Caro Scorpione, è essenziale lasciarsi alle spalle questo momento singolare governato da Venere in oppozizione, che ti fa sentire come se stessi lottando contro la corrente. Capisco che molti di voi sentano come se stessero facendo un passo avanti e due indietro. Tuttavia, il lavoro detiene la precedenza in questo momento, quindi è fondamentale considerare il rinnovo di un accordo o capire le tue ambizioni per i prossimi mesi. In termini affettivi, la chiarezza prevale verso la fine del mese.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, mi auguro che tu abbia già superato certe prove, dato che le recenti costellazioni celesti sono state decisamente rilevanti. Rispecchiando la sua natura ardente, il sagittario è persistente e tende a dimostrarsi notevolmente accomodante. Tuttavia, tende a essere prepotentemente autoriferito. Perciò, potrebbe sorgere la domanda su come replicare un trionfo o, almeno, come progredire costantemente in modo positivo evitando alti e bassi. Stiamo dicendo, è utile fare un resoconto delle circostanze, anche sul fronte sentimentale.

Oroscopo del Capricorno

Enfatizzando lo zodiaco del Capricorno, vediamo un’appoggio significativo da Venere, Giove e Saturno. Le influenze negative che hanno recentemente afflitto la tua vita sono ormai un problema del passato, visto che hai eliminato un’onerosa quota di pressioni. La configurazione astrale attuale è estremamente vantaggiosa per le aree dell’amore e del lavoro, rivelando un’innata assertività ed equilibrio. Si può certamente riconoscere la saggezza evocata dal tuo cielo, una qualità che dimostri comunque di possedere, ma che viene attualmente amplificata grazie alla benevolenza di Giove e Saturno. In sostanza, hai tutte le carte favorevoli al tuo gioco.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, sembra che sia giunto il momento di un introspezione ed è possibile che vi siano conflitti. Contro chi? Contro coloro che desiderano che rimani costante, mentre tu aspiri al cambiamento. Con tale premessa, non vorrei minimizzare l’influenza critica di Venere, ma la prudenza è d’obbligo. Amore, potrebbe essere messo a dura prova da questa insoddisfazione innata, rischiando di compromettere legami importanti. Forse, sarebbe più opportuno cercare di rinnovare piuttosto che eliminare. E’ fondamentale, quindi, pianificare delle idee innovative per il mese di giugno.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, le tue relazioni importanti non subiranno contraccolpi da questi astri. Al contrario, ribadisco che maggio si prospetta come un periodo propizio. Tuttavia, gli investimenti che stai considerando da ora in avanti devono essere ponderati; nessuna mossa azzardata, mi raccomando. Il prossimo mese potrebbe mettere a dura prova la tua serenità, in particolare se stai attendendo risposte dal settore professionale e noti delle disattenzioni. Recentemente, hai attraversato un periodo di sconforto dovuto a questioni familiari, forse un dispiacere per un affetto vicino. Riconosco che sei una persona di grande sensibilità ed emotività, ma fissare lo sguardo al passato può comportare delle problematiche. Un occhio al passato si può dare, ma chi si nutre solo di ricordi rischia di perdere il contatto con il presente e, soprattutto, di non prepararsi adeguatamente per il futuro. E sarebbe un errore molto grave, su questo non ci piove.

