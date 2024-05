Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime dopo la pausa per il weekend e dopo l’appuntamento del sabato con il serale, questo pomeriggio lunedì 6 maggio 2024, su Canale 5. Che cosa sarà stato mostrato? Probabilmente le reazioni dei ragazzi alla puntata in cui è stata eliminata Martina? I saluti della cantante? Che cosa accadrà alla squadra dei Petti Mondo adesso che sono rimasti senza nessun allievo? Sarà già arrivato qualche nuovo guanto di sfida in vista della semifinale? Ricordiamo infatti che i concorrenti rimasti in gioco sono tutti semifinalisti e sono: Dustin, Marisol, Petit, Holden, Sarah e Mida. Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, i commenti alla puntata

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi è iniziata da dove ci eravamo lasciati sabato sera e dunque con quanto accaduto durante la puntata. I ragazzi hanno commentato con pollice in su o in giù le loro esibizioni. Vediamo cosa hanno detto.

Marisol ha dato un pollice in su perché ha ballato un pezzo di modern, O forse sei tu di Elisa. E’ rimasta molto sorpresa per essere stata salvata per prima. Mentre ballava era confusa e pensava di andare all’eliminazione finale. In Spicy Margarita ha girato troppo in fretta. Pollice in giù per la coreografia con Giulia Stabile , un pezzo diverso per far vedere una versione nuova ma non farà mai più una scelta del genere. In generale si sente soddisfatta.

Petit ha dato un pollice in su per Bella dove ha ricevuto dei bei commenti dai giudici. Lo stesso per l'esibizione con il suo inedito Mammamì che Michele Bravi ha in playlist.

Dustin ha dato un pollice alto alla sua esibizione in cui ha raccontato una vera e propria storia, di una casa. Per lui anche la canzone è stata emozionate. Petit ha apprezzato i movimenti del ballerino dicendo che ogni azione di Dustin sembra facile anche se difficile. Sarah è scoppiata a piangere vedendolo ballare ed ha pensato anche al suo percorso personale.

Mida ha dato un pollice in su perché si è salvato contro Martina. Durante la settimana ha lavorato tanto ed ha messo tutto quello che ha potuto sul piatto. Si è detto contento di non essersi tirato indietro dal fare determinati brani come Portami a ballare che ha poi dedicato alla sua mamma. Petit quella esibizione l'ha apprezzata tanto ed ha pensato a sua madre mentre il collega cantava. L'emozione è arrivata tutta anche a lui.

ha dato un pollice in su perché si è salvato contro Martina. Durante la settimana ha lavorato tanto ed ha messo tutto quello che ha potuto sul piatto. Si è detto contento di non essersi tirato indietro dal fare determinati brani come Portami a ballare che ha poi dedicato alla sua mamma. Petit quella esibizione l’ha apprezzata tanto ed ha pensato a sua madre mentre il collega cantava. L’emozione è arrivata tutta anche a lui. Sarah – Marisol ha dato un pollice in giù perché le è piaciuta di più alle prove generali. Crede si sia concentrata troppo sull’interpretazione. Forse l’intensione per la ballerina non è stata al top? Petit ha dato ragione alla sua fidanzata. Sarah ne è rimasta molto male perché lei ha una buona percezione di quello che fa ora… Il riferimento era al guanto sull’estensione contro Martina. Lei sa di avere una voce più delicata rispetto a tanti. Ma non ha mai studiato canto e nelle parti più alte dei brani va in panico, teme che il suono non sia piacevole. Quindi sentire la Pettinelli dire determinate cose e dare questo tipo di guanto non è stato semplice. Quindi quando ha cantato era anche un po’ arrabbiata. Ha rispettato il mood della canzone presentandosi come ‘questa sono io’. Si sentiva dentro al pezzo ed era convinta di quello che cantava. Per Wrecking ball ha dato un pollice in su perché le è piaciuto il commento di Giuseppe e quello di Malgioglio. Il primo la ascolterebbe per ore, il secondo ha detto che passa da un pezzo all’altro.

Hanno paura della semifinale?

I ragazzi hanno paura della semifinale? Scopriamo le loro sensazioni…

Marisol ha detto di non avere paura perché si sente di aver fatto tanto. Ci rimarrebbe malissimo e piangerebbe ma non sarebbe un trauma. Il confronto diretto con Dustin le fa perdere le speranze.

Petit ha paura di non divertirsi, di uscire senza aver dato tutto.

Mida non ha paura per sé ma per l'obiettivo che sente di dovere alla famiglia, ai genitori. Vorrebbe vederli felici anche se sarebbero fieri lo stesso.

Sarah si è detta molto contenta e fiera di sé. Se dovrà uscire vuol dire che l'avversario si merita più di lei. Rimarrebbe male se non desse tutto nelle esibizioni.

si è detta molto contenta e fiera di sé. Se dovrà uscire vuol dire che l’avversario si merita più di lei. Rimarrebbe male se non desse tutto nelle esibizioni. Dustin ha detto che avere paura è normale.

Una serata speciale per Holden e Petit

In casetta è arrivata una sorpresa per Petit ed Holden: un pacco con all’interno degli inviti per vedere i loro video musicali di Mammamì e Solo Stanotte. Una serata molto speciale per i ragazzi che hanno avuto a loro disposizione dei bellissimi vestiti per preparare un ‘red carpet’ per l’occasione. I ragazzi sono arrivati in studio dove hanno trovato un tappeto rosso per sfilare. Presente cibo, cocktail, banchetti e divanetti. Finalmente poi è stato il momento di scoprire i video dei due cantanti.

Il primo video è stato quello di Holden che si è detto molto contento. E’ stato divertente e rispecchia il significato del pezzo, con delle immagini che parlano da sole. Inoltre è felice che il lavoro fatto sia arrivato anche ai suoi compagni. Lo ha dedicato alla famiglia, a chi vuole bene e chi si rispecchia nel brano.

Di Mammamì è stato mostrato anche il backstage, prima ancora della clip musicale. Qui Petit ha raccontato le sue emozioni oltre che la sua canzone tra trucco, intervista e gita al mare. Lui non hai fatto un videoclip ufficiale e farlo con l’ultima canzone fatta ad Amici per il cantante è molto importante. Crede sia andata bene e anche uscire dalla casetta per questo motivo è stata una bella esperienza. Marisol è stata ironica quando Petit ha mandato un bacio a tutti. Lei ha detto ‘un bacio a chi?’. Per fortuna scherzava e non c’è stato alcun litigio tra i due fidanzati. Ha dedicato il video alla famiglia, alla sua mamma e il suo papà che sa che sono orgogliosi di lui. Petit ha detto di dover tutto a loro perché lo hanno sempre aiutato.

Dopo aver video i video e dopo aver fatto i discorsi, Holden e Petit, insieme ai loro compagni di avventura si sono lasciati andare ad una serata leggera, di festa e di divertimento.