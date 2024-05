Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 5 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 5 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

L’Ariete è pronto, come sempre, ad accogliere nuove sfide. Il mese di Maggio, rispetto ad Aprile, porta meno confusione e offre più energia. Non è escluso che nelle ultime quattro settimane si sia dovuto fare una sorta di revisione, in particolare, coloro che hanno vissuto momenti difficili nel 2023 hanno dovuto riprendere in mano questioni ancora irrisolte. Non dimentichiamo che lo stress eccessivo può generare problemi psicosomatici. Ma Maggio deve essere un mese di pace, in cui evitare qualsiasi tipo di disputa superflua.

Oroscopo del Toro

Nell’ultimo periodo, il Toro potrebbe aver affrontato delle sfide, a causa di Giove nel segno, che funziona come un faro, illustrando con chiarezza tutte le questioni problematiche. Questo vale sia per la sfera professionale che per quella affettiva. Coloro che hanno agito in modo scorretto, inevitabilmente dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni. Tuttavia, coloro che hanno agito con equilibrio non incontreranno alcuna difficoltà. Infatti, il mese di maggio porta conferme importanti. Che siate nel primo o nel secondo gruppo, il processo di avanzamento continua. Questo periodo sarà favorevole per sperimentare nuove emozioni.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ci sono coloro che provano un sentimento di ansietà interiore e coloro che non hanno ancora affrontato i problemi di coppia. Se sei in una relazione recente, troverai preoccupante progettare le spese future. Non si tratta di un periodo ostile, ma potrebbe essere necessario fare dei sacrifici e introdurre dei cambiamenti nella tua vita. Dico questo perché, sebbene Giove sarà favorevole al tuo segno a giugno, sarà comunque in qualche modo minato dall’opposizione di Saturno. Non potrai più barcamenarti, tu o la persona di riferimento dovrete fare una scelta. Pensare a un nuovo progetto potrebbe essere l’opzione più saggia.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancro, con il pianeta Venere che torna a illuminarvi positivamente dopo un periodo turbolento di Aprile, sentite ritornare la solidità e l’entusiasmo di fare. I cuori solitari si ricominciano a sentire disinvolti a sfidare di nuovo il campo dell’amore. Prevedo degli sviluppi significativi entro la chiusura del mese, una decisione cruciale o un cambiamento nel vostro percorso professionale possa avvenire. Coloro che hanno affrontato delle controversie di recente, avranno l’opportunità di risolverle. Miei cari segno del Cancro, questi sono degli avvertimenti su ciò che è accaduto nelle settimane appena trascorse, perché il futuro vi riserva dei momenti migliori.

Oroscopo del Leone

Per gli amici del segno del Leone, la settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da stanchezza e tensione, con un calo energetico che potrebbe continuare anche nella settimana a venire. Non è una questione di stallo generale, bensì una questione di fisicità. Purtroppo, la prossima settimana presenterà momenti impegnativi, resi ancor più sfidanti dalla presenza di un novilunio che potrebbe prostrarvi. Pertanto, l’invito è a prendervi un momento di pausa per recuperare le forze, un rallentamento certamente necessario che non precluderà tuttavia l’avanzamento dei vostri progetti. Non temete, poiché la seconda metà dell’anno promette di essere molto più positiva. Sul piano sentimentale, tuttavia, vi ricordo di procedere con cautela.

Oroscopo della Vergine

Vergine, risiede in te una sicurezza innata sulla tua capacità di agire, nonostante l’ambiente caotico che ti circonda. Come ho menzionato ieri, è fondamentale portare a compimento ciò che hai iniziato o accettato di fare. Inoltre, devi iniziare a progettare per tutto ciò che dev’essere ancora fatto, a partire da settembre. Sembri allarmato, trovandoti in un periodo di spesa e preoccupazione, soprattutto per chi ha figli – l’ansia può essere palpabile a entrambi i lati. Potrebbe esserci un po’ di tensione in famiglia. È tuttavia importante tenere a mente che questo è un periodo che porterà a soluzioni. Maggio, nel suo complesso, si rivelerà un mese di grande importanza.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, il tema prevalente del momento è un nuovo amore in seguito a una separazione. È fondamentale raccogliere il coraggio e rischiare di nuovo, magari con una dichiarazione d’amore o chiarificando quelle incertezze che ti preoccupano. I nativi Bilancia, come ho sottolineato spesso, tendono a trattenere le loro esitazioni, ma sarebbe molto più benefico esprimerle apertamente, senza esitazioni. Ricorda, se hai dato il massimo in passato, qualcuno lo noterà. Ho forti speranze e forti intuizioni che molti di voi, soprattutto quelli tra i 30 e i 40 anni, durante l’estate o l’inizio dell’autunno, avranno l’occasione di attirare l’attenzione. La ruota della vita continua a girare. Non è mai troppo tardi per lasciare un segno.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, emerge un potente bisogno di allontanarsi da circostanze superflue, intensificato ulteriormente dalla presenza di Venere in opposizione. A dispetto delle apparenze, l’opposizione tra Giove e Venere non porta sempre a conflitti, bensì a un’aspirazione per trasparenza. Di conseguenza, è naturale che in tutte quelle relazioni dove l’ambiguità è decisamente marcata, vi sentiate come i giudici del vostro destino. I rapporti amorosi nascono discretamente, poiché la riservatezza è un valore fondamentale per lo Scorpione. Ma fate attenzione a non soffocare troppi sentimenti o pensieri dentro di voi.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, è il momento di lasciare andare alcune tristezze passate. Prevedo alcuni momenti amari connessi al tuo settore professionale, a causa dell’opposizione di Giove. Avverti un certo senso di ingiustizia, sentendo che meritavi più opportunità di quelle che ti sono state offerte. Tuttavia, come è nel tuo carattere, non pretendi nulla e stai a guardare mentre le situazioni si sviluppano per poi ponderare su di loro. Tieni comunque d’occhio le tue finanze. Per quanto riguarda l’amore, sembra prevalga una sensazione di tranquillità.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, le energie astrali sono fortemente positive per te: Venere ti sostiene, il Sole si posiziona favorevolmente e Giove e Saturno sono in amicizia. In sostanza, non vi sono ostacoli relativi alle tue iniziative. Sul lungo termine però, se ti trovi in uno stato di solitudine e aneli un amore, è opportuno riflettere sul perché ti ritrovi in questa situazione. Forse la diffidenza ha preso il sopravvento sulla fiducia? Ricorda, hai una grande chance di trionfare in una sfida. E come anticipavo recentemente, esiste addirittura la possibilità che un tuo oppositore commetta un errore a tuo vantaggio.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, attenzione a Venere dissonante. L’affetto ora appare come un enigma. Ricordiamo, l’acquario è un segno con un desiderio di vivere ogni giorno in un modo nuovo. Quindi, per Mario, scherno è un’azione semplice visto che ha a che fare con un Aquario. Tuttavia, è complicato evitare i tagli immediati. Poiché da questa sera, Venere riprende la sua forza, mentre adesso è in opposizione. Il mio timore è che ci potrebbe essere un cattivo investimento di una pensione, che ora potrebbe sembrare una decisione sbagliata, quando in realtà, non c’è tanta negatività. Nell’ambito lavorativo, potrebbe emergere una necessità di cambiamenti, ma bisogna anche prendere in considerazione attentamente le spese. Forse ci potrebbe sfuggire qualcosa, ma non deve essere così. Alcuni segni sono inevitabilmente presenti nella tua vita, volente o nolente, come ho ripetuto più volte, Pesci, Capricorno e Cancro. Al momento, alcuni rapporti richiedono serenità, quindi mantieni buoni legami con tutti. Ricorda, devi fare una scelta entro il 23. L’orgoglio può in realtà intrappolare noi nei suoi artigli, impedendo di tornare sui nostri passi. Pertanto, prima di dire qualsiasi cosa, dovresti essere totalmente convinto di ciò che intendi rivelare. Restare rigidi su concetti o idee da tempo superati è un errore. Conferma questo.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, prima di tutto bisogna sottolineare che Venere ti è favorevole, così come Giove e Saturno, che al momento stanno transitando nel tuo segno, portando benefici. Questo favorirà alleanze positive. Si nota che spesso incroci la strada di Capricorno, Scorpione e Cancro. Ora, è molto importante che tu valuti attentamente una decisione che potrebbe non solo riguardare il tuo campo affettivo, ma anche la tua vita personale. Non temere, questa scelta potrebbe essere facilitata dal sostegno dei vari pianeti attualmente dalla tua parte.Se ci fosse un contenzioso legale da risolvere o una questione economica, i tempi per affrontarla sono abbastanza stretti: sarebbe opportuno agire entro la fine di maggio. Da giugno infatti, l’ingresso di Giove, con le sue peculiarità, potrebbe ritardare il processo di soluzione.Infine, se c’è qualcuno che ha catturato la tua attenzione, non esitare. Sfrutta questi giorni per far avvicinare.

