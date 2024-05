Nuovi scontri nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci sono stati soprattutto Diego Tavani, Marcello Messina e Jessica Pittari. La donna stava frequentando entrambi, ma gli epiloghi non sono stati piacevoli. In seguito, poi, si è parlato anche di altro. Ecco cosa è successo.

Scontri tra Jessica, Marcello e Diego: cosa è successo a UeD

La puntata del 3 maggio di Uomini e Donne è stata contraddistinta da una discussione piuttosto accesa tra Jessica e Marcello. La donna ha ammesso di essere rimasta molto male in quanto il cavaliere si è comportato in maniera decisamente infantile, dato che l’ha bloccata su tutti i social e le applicazioni. Lui si è giustificato dicendo di aver agito in quel modo solamente perché era nervoso, poi l’ha subito sbloccata.

Gianni Sperti non ha affatto apprezzato il modo di fare di Marcello, sta di fatto che si è duramente scagliato contro di lui dandogli del bambino e del falso. Messina si è parecchio innervosito e, prima che la situazione potesse degenerare, Maria De Filippi ha voluto troncare il discorso. Poi si è passati a Jessica e Diego. Quest’ultimo, prima di passare alla dama, ha sbottato duramente contro Marcello, accusandolo di essere ridicolo e, soprattutto, di non essere nessuno. Dopo la lite, poi, la ragazza ha manifestato la paura di piacere al cavaliere solo esteticamente, ma lui ha cercato di farla ricredere.

Cristiano umilia una dama, un cavaliere viene smascherato

A seguire, poi, c’è stato uno scontro tra Cristiano e Giulia. Il cavaliere ha palesato la sua volontà di interrompere la conoscenza con lei e di proseguire, invece, con altre donne. Questo ha deluso molto Giulia, che infatti ha lasciato lo studio temporaneamente. Poi, si è aperta una nuova discussione tra Cristiano e Serena, una nuova dama venuta per conoscerlo. Il cavaliere ha voluto eliminare la donna ma, prima di farlo, l’ha un po’ mortificata dicendo di averla respinta. Per contro, però, Cristiano ha ammesso di essere attratto da Jessica.

Spazio poi a Tiziana Riccardi e il nuovo cavaliere che sta conoscendo. Contrariamente a quanto Tina Cipollari potesse immaginare, è stato il cavaliere a voler interrompere la frequentazione con lei e non il contrario come ha sempre sostenuto l’opinionista. Il cavaliere ha ammesso di non aver apprezzato alcune uscite della donna, pertanto, ha voluto chiudere. Ad un certo punto, poi, è intervenuto Manuel, il quale ha accusato il cavaliere di essere in studio solo per visibilità in quanto ha ascoltato una sua conversazione privata, anche Tiziana ha avuto lo stesso sospetto. Sarà davvero così?