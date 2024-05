Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 3 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 3 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Come Paolo Fox, vi dico che per l’Ariete un fine settimana molto significativo se profila all’orizzonte, domenica in particolare promette di essere fruttuosa in virtù della Luna che si posizionerà nel vostro segno portando un’energia potente. Come sottolineo da un po’, è fondamentale analizzare le scelte pregresse. Perciò, coloro che hanno compiuto errori tra il 2021 e il 2023 potrebbero trovarsi a fronteggiare alcune difficoltà, forse causate da calcoli errati. Tuttavia, manteniamo un approccio positivo e volgiamo lo sguardo verso l’estate e verso l’amore. Gli individui più ambiziosi e audaci tra di voi, infatti, potrebbero già avere in serbo un’avvincente impresa.

Oroscopo del Toro

Il Toro sta recuperando da una situazione critica sperimentata ieri. Le cose stanno migliorando, ma è necessario affrontare delle sfide sul fronte lavorativo. Potrebbe esserci chi non ti presenta la realtà come dovrebbe. Il tuo segno è influenzato da Venere, un aspetto che sottolinea l’importanza del contatto ravvicinato di Venere con il tuo spazio zodiacale. Essa è il tuo pianeta e si adatta splendidamente alle tue esigenze, rendendoti più affascinante e predisposto alla comunicazione. Senza dubbio, come ho sottolineato più volte, Giove ha rischiarato le parti più ombrose della tua esistenza. Tuttavia, adesso stai cercando di creare spazio per quello che desideri veramente. Forse negli anni passati hai privilegiato i desideri altrui, ma ora hai l’opportunità di cambiare le cose. Puoi permetterti di aspirare a di più.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è possibile percepire un’aura di difficoltà nelle giornate odierne e di domani. È importante prestare attenzione a una Luna ostile che potrebbe avere effetti sull’animo. Ci si potrebbe trovare a lottare per rinnovare un accordo e questo è un aspetto rilevante. Tuttavia, c’è da assicurarsi che a partire da giugno arriveranno delle opportunità favorevoli. Quindi non è necessario affrettarsi nel precipitare gli eventi. C’è da dire che tutto andrà a compiersi secondo i tempi prestabiliti e nel modo previsto.

Oroscopo del Cancro

Cancro, accogli con entusiasmo questa prossima venerdì. Anche la giornata successiva promette bene. Potremmo azzardare che queste prossime 48 ore saranno le più floride della settimana. Inoltre, stiamo prendendo in considerazione anche i mesi successivi di questo 2020. Quindi, non esitare a esporre le tue idee, potrebbe essere che vengano soddisfatte. Questo rappresenta un vantaggio, ma ancor di più un traguardo che stai raggiungendo, considerando che Aprile è stato un mese di perplessità con troppe discussioni.

Oroscopo del Leone

Il Leone nel regno sentimentale potrebbe attraversare un periodo di incertezze e perplessità, le quali saranno influenzate dalle circostanze particolari. Qualcuno potrebbe trovarsi in una situazione di tener a bilancere due affetti, mentre altri, pur essendo in una relazione stabile da lungo tempo, potrebbero sentire che è giunto il momento di rivitalizzare la loro unione. Il fine settimana potrebbe portare chiarimenti, con la domenica che sembra essere la giornata perfetta per una conversazione profonda e per affrontare eventuali problematiche. In ogni caso, nel periodo in esame, le relazioni personali rappresenteranno il lato più delicato. Lo stesso panorama si presenterà anche per quanto riguarda le attività lavorative. Bisogna fare attenzione a Maggio, un mese dall’aspetto un po’ turbolento, però all’orizzonte si vedono delle novità interessanti verso fine mese. Per il momento, tuttavia, è meglio agire con cautela.

Oroscopo della Vergine

Capisco che possa sentirti in agitazione, Vergine, e la prevalenza della Luna opposta potrebbe essere la causa di questa tensione. È naturale avere periodi in cui non si ha pieno controllo o quando si sente che le cose stanno sfuggendo di mano. Sendo del segno della terra, è chiaro che la stabilità finanziaria è di primaria importanza per te. Non che tu sia avido, ma più che altro, vedo che c’è un timore per l’incerto futuro, un bisogno di sicurezza non solo per te, ma anche per le persone a te vicine. Il mese di maggio, però, porterà l’opportunità di ritrovare un certo equilibrio. Non metterti troppo sotto pressione.

Oroscopo della Bilancia

Segno zodiacale Bilancia, ho avvertito che le pressioni di aprile sono state imponenti. Tuttavia, non temere, in quanto maggio ti porterà un raggio di luce e un po’ di tranquillità in seguito a ciò che hai attraversato tempo addietro. Certo, nei prossimi due giorni potresti non sentirti completamente calmo o tranquillo, e probabilmente dovrai affrontare questioni significative, specialmente in relazione ai tuoi affetti. Qualcuno nelle tue vicinanze avrà probabilmente bisogno del tuo sostegno. Le avversità incontrate nel mese di aprile, tuttavia, ti hanno indubbiamente fornito delle lezioni preziose su come affrontare e superare gli inconvenienti. Inoltre, il mese di giugno preannuncia l’arrivo di validazioni importanti. Di conseguenza, chi ha dato il proprio meglio e attendeva un cambiamento non dovrà attendere a lungo.

Oroscopo dello Scorpione

Amico dello Scorpione, con la Luna nel tuo segno, non devi preoccuparti tanto di quello che gli altri pensano di te. L’immagine che proietti è quella di una persona coraggiosa, audace e forte – e lo sei – ma sei anche più suscettibile alle critiche di quanto gli altri possano realizzare. Liberarti di un carico emotivo può essere molto liberatorio; quando esprimi i tuoi veri sentimenti, ti sentirai automaticamente meglio. Se ti senti nervoso o stressato, potrebbe dipendere da Giove, che potrebbe causare stanchezza ed esigere maggiore pazienza nelle tue questioni lavorative e finanziarie. Alcuni Scorpioni potrebbero trovarti di fronte a una sfida, un

Oroscopo del Sagittario

La Luna, in una posizione non proprio favorevole, esercita una certa pressione sul Sagittario. Non che ciò possa rovinare totalmente la giornata, tuttavia potrebbe creare qualche frizione nelle relazioni, specialmente con Pesci, Gemelli e Vergine. Superare i recenti momenti di difficoltà è fondamentale, quasi imprescindibile per riuscire a ottenere qualcosa di più. Fortunatamente, il tuo ottimismo innato, caratteristica fondamentale della tua personalità e della tua esistenza, non ti manca mai.

Oroscopo del Capricorno

Il segno zodiacale del Capricorno si prepara a superare un ostacolo, dato che Maggio promette di mantenere gli impegni presi. Si tratta anche di un periodo di grande rilevanza per le questioni amorose. Il tenace Capricorno è solito non cambiare facilmente la sua rotta, tuttavia l’energia benefica di Venere unita alla generosità di Giove, potrebbe spingere verso una positiva riconsiderazione di circostanze del passato che hanno causato notevole dispiacere. Le attività odierne e quelle di domani saranno propizie all’instaurazione di nuovi contatti.

Oroscopo dell’Acquario

Con il segno dell’Acquario, le mie stelle suggeriscono una certa attenzione nei sentimenti, particolarmente fino al 23 del mese corrente. C’è bisogno di comprendere le dinamiche che stanno emergendo, in particolare se esistono tensioni preesistenti, aspettatevi delle sfide più impegnative. Ad alcuni di voi potrebbe venir spontaneo cercare un rinnovamento, forse esiste solo il desiderio di un tocco di leggerezza e divertimento per introdurre nuovi stimoli. E’ così, amici dell’Acquario, vi consiglierei di cercare strategie per prevenir e combattere l’apatia. L’apatia è sempre un’esperienza da distogliere, e l’Acquario, nel suo naturale dinamismo, rifiuta la ripetitività, sia nella relazione sentimentale che nel contesto lavorativo.

Oroscopo dei Pesci

Caro Pesci, questo è un periodo favorevole per riprendersi e rinvigorire la tua personalità un po’ intricata. Sembra che tu stia cercando delle persone che escono fuori dal comune. Se stai superando una storia d’amore complessa e ti stai concedendo relazioni più leggere, sarai sorpreso di scoprire che la gelosia può ancora toccare il tuo cuore, soprattutto se un rapporto che appariva solamente come un semplice passatempo si sviluppa in qualcosa di più significativo. Questi cambiamenti potrebbero farti realizzare che è ora di fare nuove scelte. Nuove opportunità nella carriera potrebbero presentarsi prima di Maggio. Quindi ti esorto a stabilire delle certezze nella tua vita e se dovessi essere chiamato a prendere delle decisioni, non esitare e non farti influenzare da dubbi o timori.

