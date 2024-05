Dopo un giorno di pausa per la celebrare la Festa del Lavoro, è finalmente tornato in onda su Canale 5 un nuovo episodio del daytime di Amici 23, questo pomeriggio giovedì 2 maggio 2024.. Mentre attendiamo di scoprire le anticipazioni direttamente dalla registrazione della nuova puntata che vedremo sabato sera, che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra i ragazzi protagonisti del noto talent? Per loro saranno già arrivati degli altri guanti di sfida? Forse saranno stati approfonditi alcuni rapporti tra gli allievi? Ci saranno state delle discussioni? O magari ci sarà stata una sorpresa inaspettata? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, gara inediti giudicata da Wad

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta con una convocazione in studio per i cantanti. In collegamento con i ragazzi, Maria De Filippi ha spiegato che Wad di Radio Deejay si sarebbe collegato con loro per una gara inediti da lui giudicata. E così è stato. Vediamo che cosa è successo.

Il primo ad esibirsi è stato Petit con Mammamì, un brano che parla di un incontro tra un ragazzo ed una ragazza durante una serata estiva. E lui le propone di scappare insieme. Dopo la performance, Wad ha detto a Petit che il brano è una hit ed ha usato il suono di adesso nel mondo, con il napoletano e il francese. Una bella cartolina di quello che è la musica nel 2024. Petit si è detto imbarazzato per i tanti complimenti ricevuti anche perché Mammamì sarà il suo ultimo singolo all’interno del percorso ad Amici.

Dopodiché è stato il momento di Sarah con Sexy Magica, una canzone che parla di una notte tutta da godere con spensieratezza. Post esibizione, il giudice ha detto che giovane la cantante che il brano lo fa pensare ad un pezzo degli Abba, gimme gimme gimme. Per lui Sarah profuma di rivincita e la rende anche molto sensuale.

Successivamente si è esibito Mida con Que pasa, un pezzo molto estivo. Immediatamente dopo che il concorrente ha cantato, Wad ha detto che il suono è latin urban. Quando ospita in radio le star di questo genere, chiede sempre se considerano l’Italia un paese latino dal punto di vista musicale. La risposta è sempre stata di sì e Mida è la risposta a tutto questo, una vera e propria prova definitiva.

Si è poi esibito Holden con Randagi, un pezzo che parla di una relazione, di andare un po’ controvento. Una canzone decisamente più leggera rispetto alle altre che il cantante ha presentato fino ad ora all’interno del talent, come lui stesso ha sottolineato. Dopo la performance, Wad ha spiegato che ama molto le canzoni urlate e sottolineate. Spesso chi urla nella musica, poi quando parla è timido ed introverso, l’urlo non lo senti e dunque accade una vera magia. Lui lo ha percepito in questa canzone che ricorda Lazza, Blanco e tutti gli artisti urlanti. Holden ha detto di reputarsi molto tranquillo anche se scatta con poco. A volte basta un minimo per far scattare un lato di lui un po’ più randagio.

Infine è stato il turno di Martina con Niente come te, una canzone che parla di un amore che è finito. Dopo l’esibizione, il giudice ha detto che la categoria di Martina è quella della pelle d’oca. Il brano è molto poco 2024 e questo potrebbe essere un vero e proprio valore aggiunto. La sua gara sarà molto difficile ma se la vincerà sarà timeless, senza tempo e lui lo augura alla giovane.

La classifica di Wad degli inediti

I ragazzi dopo la gara sono tornati in casetta e proprio qui hanno scoperto come è andata davvero, con la classifica che è stata stilata da Wad per il loro inediti. Eccola qui di seguito:

Petit 9 Sarah 8,5 Holden 8 Mida 7,5 Martina 7

Lilli Gruber incontra i ragazzi

Tutti i ragazzi, sia i cantanti che i ballerini, sono andati in studio per fare un incontro molto interessante con la nota giornalista Lilli Gruber che si è presentata loro. La Gruber ha voluto spiegare cosa racconta nel suo libro “Non farti fottere”. Lei ha provato a raccontare il mondo della pornografia, prendendo anche in esempio l’episodio di Palermo. La giornalista non si è detta contraria alla pornografia ma pensa sia importante stare attenti ai dati personali. Sul web l’accesso è gratuito e ci si può registrare a partire dai 12 anni. Allora dovrebbero fare educazione sessuale a scuola.

A tal proposito è intervenuta Marisol dicendo che lei a scuola faceva questi tipi di incontri, perché alcuni ragazzini avevano cercato i porno in aula. La ballerina pensa dunque che sia un qualcosa di fondamentale nelle scuole. Holden ha voluto fare una sua considerazione dicendo che lo strumento che abbiamo a disposizione può essere molto pericoloso. Chiaramente il riferimento è stato ad internet. Dunque a scuola, per il cantante bisognerebbe fare anche educazione digitale.

Insomma, un incontro sicuramente diverso che ha arricchito i ragazzi protagonisti di Amici 23 e il pubblico che segue tutte le loro avventure.