La puntata del 29 aprile di Uomini e Donne è cominciata con il continuo della segnalazione su Mario Cusitore. Quest’ultimo ha avuto un alterco piuttosto duro con Pierpaolo Siano, sta di fatto che è dovuta intervenire anche Maria De Filippi. In seguito, poi, c’è stato un vero e proprio processo contro Mario da parte di Tina Cipollari, ma non solo. Ecco cosa è successo.

Lo scontro tra Mario e Pierpaolo e la gogna contro Cusitore a UeD

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne Mario Cusitore è stato messo sotto torchio in quanto, malgrado i suoi alibi, Tina Cipollari non gli ha creduto. Anche Pierpaolo è sembrato piuttosto spazientito, sta di fatto che ha esortato Ida a fare la sua scelta, dato che sembra palese che propenda per Mario. Successivamente, poi, c’è stata una discussione molto accesa tra i due corteggiatori. Tra di loro sono volati insulti, sta di fatto che la situazione è divenuta subito molto tesa, e Maria è intervenuta per placare gli animi e invitare i due a smetterla.

Dopo, poi, Tina Cipollari ha dichiarato di non essere convinta della linea di difesa di Mario, sta di fatto che ha preteso che il giovane chiamasse una sua amica presente quella famosa sera della segnalazione in quanto voleva farle delle domande. Lui è apparso piuttosto spazientito, sta di fatto che ha ammesso che la persona in questione non volesse essere messa in mezzo. Mario, sentendosi sotto accusa, ha sbottato dicendo di non voler dimostrare più niente a nessuno, ma Ida gli ha chiesto di dargli questa dimostrazione. A quel punto, allora, lui ha accettato di uscire dietro le quinte per fare la telefonata.

ORA su Canale 5 continua la segnalazione su Mario #UominieDonne pic.twitter.com/YWYpEXyBlj — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 29, 2024

Ernesto snobba Marianna, Mario viene incastrato

Nell’attesa che Tina facesse le sue indagini, Maria ha deciso di andare oltre, sta di fatto che ha chiamato al centro dello studio Ernesto Russo, Diego Tavani ed Elisa, una nuova dama. Prima di questo blocco, però, Marianna si è duramente scagliata contro Ernesto per come l’ha trattata, sta di fatto che l’ha definito un pessimo elemento. Lui l’ha trattata con estrema superficialità.

Terminato il blocco, Tina, Gianni, Mario e Ida sono rientrati e per Cusitore si è messa male. Sperti ha scoperto che tra il cavaliere e la donna della segnalazione ci siano state tante telefonate, anche notturne, segno che tra loro ci sia un legame piuttosto intimo. Inoltre, è emerso anche che la donna, effettivamente, parli spagnolo, proprio come riportato dalla persona che ha riportato la segnalazione. Mario, a questo punto, non ha saputo più cosa rispondere. Nel frattempo, questa ragazza si è negata al telefono, cosa che ha acuito ulteriormente i sospetti dei disertori di Mario.

Poi si è passati a Marcello Messina e Jessica. I due hanno avuto una forte discussione dietro le quinte. In studio, poi, il cavaliere ha cercato di parlare con il cuore in mano ed ha ammesso di nutrire qualcosa per la dama, sta di fatto che si è anche commosso. Jessica è rimasta molto colpita, tuttavia, è apparsa ancora molto titubante nei riguardi del cavaliere. Alcuni hanno reputato l’uscita di Marcello un po’ troppo eccessiva, al punto da sembrare un po’ costruita, ma lui ha smentito.