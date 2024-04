Dopo l’unione dei concorrenti vip e nip sull’Isola dei Famosi, nuovi equilibri si sono venuti a creare. I naufraghi si stanno dando da fare nella speranza di accendere il tanto agognato fuoco, ma non solo. Alcuni di loro sono andati in missione per procacciare del cibo, e non sono mancati i momenti di sconforto e i gesti spiazzanti. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Il bel gesto di Francesco Benigno verso gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi

Nella puntata di giovedì scorso dell’Isola dei Famosi sono sbarcati due nuovi concorrenti. Tra di essi c’è Francesco Benigno, il quale si sta subito integrando al meglio all’interno del gruppo, almeno ci sta provando. Il protagonista, infatti, in queste ore ha compiuto un gesto che ha lasciato piacevolmente spiazza i suoi compagni d’avventura. Il concorrente, infatti, ha offerto la sua porzione di cocco a coloro i quali sono a digiuno da giorni. Essendo entrato da poco, infatti, Francesco ha un po’ di forze in più rispetto agli altri. Proprio per tale ragione, si è subito dato da fare anche nel cercare di accendere un fuoco tutto suo.

Nell’impresa di accendere un fuoco si sono cimentati anche Edoardo Franco, Edoardo Stoppa e Maitè Yanes. Al momento, però, pare che l’obiettivo non sia stato ancora raggiunto. I concorrenti, purtroppo, hanno perso per una manciata di secondi la prova inerente il fuoco giovedì scorso, pertanto, hanno dovuto rinunciare a questo bene prezioso.

Tutti i concorrenti impegnati in qualcosa, momenti di sconforto per due persone

Anche il nuovo arrivato Daniele Radini Tedeschi sta cercando di darsi subito da fare. Insieme a Francesco, infatti, si è dedicato nella costruzione di una capanna tutta loro e nella realizzazione di una canna da pesca. Samuel Peron e Maitè Yanes, invece, si sono addentrati nella foresta per procacciare legnetti e pietre per la costruzione di una capanna il più solida possibile.

Su di un altro versante, Marina Suma, Pietro Fanelli e Valentina Vezzali sono andati alla ricerca di provviste sull’isola. Insomma, ogni concorrente sta cercando di fare il possibile per rendere la permanenza all’Isola dei Famosi quanto più vivibile possibile. Ad ogni modo, non sono mancati i momenti di sconforto. Soprattutto Matilde Brandi e Peppe Di Napoli hanno avuto un momento di cedimento, nel pensare alle loro famiglie e ai loro affetti, sta di fatto che sono scoppiati in lacrime.