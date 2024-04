Dopo la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, i concorrenti nip e quelli vip si sono finalmente uniti e sono andati a vivere tutti su Playa Espinada. Il leader del gruppo è Edoardo Stoppa, il quale per questi giorni avrà il compito di coordinare le azioni e le cose da fare dei suoi compagni d’avventura. Subito dopo la puntata, i naufraghi hanno ripreso possesso della loro isola ed hanno iniziato ad ambientarsi in questa nuova convivenza. Ecco cosa è successo.

Lo sfogo di Maitè su alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi

Convivere con persone sconosciute è una cosa alquanto complessa. Il tutto peggiora, poi, se a questo ci si aggiunge la fame, la stanchezza e la scarsità di risorse e comodità a disposizione. Proprio per tale ragione, sin dai primi giorni, i concorrenti dell’Isola dei Famosi hanno iniziato a scontrarsi. In queste ore, al termine della puntata di ieri del reality show, alcuni naufraghi si sono lasciati andare a dei confronti. I nip hanno mostrato ai vip le caratteristiche della nuova isola, dato che ci hanno già vissuto per alcuni giorni.

Successivamente, poi, Maitè Yanes si è lasciata andare ad uno sfogo con Marina Suma. La donna ha criticato il comportamento di alcuni naufraghi. Lei, infatti, si è data da fare sin da subito, finendo anche per infortunarsi lievemente. Al contrario, invece, ci sono altre persone che non fanno nulla e preferiscono avere le cose belle e pronte. Ebbene, d’ora in avanti, anche lei presterà molta più attenzione a questo aspetto, non facendo più del dovuto.

Daniele lascia senza parole Pietro

Anche altri due naufraghi, poi, si sono lasciati andare ad un confronto, ovvero, Pietro Fanelli e il nuovo arrivato Daniele Radini Tedeschi. Il primo ha iniziato a parlare un po’ di sé, definendosi come un ragazzo molto egoriferito ma, al contempo, con un cuore grande. Le persone che lo conoscono davvero, infatti, lo amano e lo apprezzano proprio per questo.

Dinanzi queste riflessioni, però, è arrivata lapidaria la risposta di Daniele. Quest’ultimo, infatti, ha subito stroncato il suo interlocutore dicendogli di essere in errore. Il giovane sbaglia nel momento in cui è convinto del fatto che qui qualcuno possa amarlo. Secondo il suo punto di vista, infatti, non è così. Pietro è rimasto un po’ spiazzato, specie dai modi pacati e gentili adoperati dal compagno d’avventura mentre gli diceva cose così forti. Dato che tra i due è nata una certa sintonia sin da subito, probabilmente Pietro ha preso le parole del suo interlocutore come un invito ad aprire gli occhi.