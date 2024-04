Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 12 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 12 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, le circostanze emergenti possono essere a volte piene di incognite, si evolvono con tale rapidità e precipitazione che talvolta non si ha neanche il tempo di processare ciò che sta avvenendo. Mi viene in mente un film degli anni ’80, “Tutto in una notte”. Mi immagino che molti nati sotto il segno dell’Ariete, specialmente intorno al 7° giorno del mese corrente, abbiano sperimentato eventi che fluiscono con tal velocità da rendersi inarrestabili. Esporre le preoccupazioni è utile, quindi se c’è qualcosa che non va, è consigliabile discuterne. Questo weekend si preannuncia significativo per le questioni amorose.

Oroscopo del Toro

Toro, riconosciamo la cruciale importanza degli ultimi mesi per dedurre la strada da seguire e per decidere le modifiche da apportare. Il senso del cambiamento, che per il Toro risulta sempre complesso da accogliere data la sua natura conservatrice terrena, necessita di un’incitazione concreta. Infatti, prima che arrivi Maggio, la vita come la si conosce dovrà subire delle modifiche. Un addio potrebbe essere inevitabile in certi casi, specialmente se ci sono delle tensioni o dei contrasti con persone con cui si condivide un lungo rapporto professionale. Tra parentesi, tengo a segnalare che sia Sabato che Domenica saranno dei giorni propizi per poter rinverdire il campo dell’amore.

Oroscopo dei Gemelli

Nell’attuale scenario astrologico, i Gemelli stanno baciati dall’ottima posizione di Venere, Mercurio e il Sole, questi elementi conferiscono loro una stabilità decisamente rilevante. Solitamente, questi nativi sono permeati da una profonda vena di ottimismo e posseggono una capacità energetica notevole. Tuttavia, durante il mese di marzo si sono susseguiti momenti amorosi piuttosto complessi. Di conseguenza, è essenziale non lasciarsi sopraffare dai ricordi e mirare, invece, a dissolvere quelle emozioni negative che si sono accumulate. Coloro che hanno accumulato stress in tale periodo, sapranno sicuramente come liberarsene.

Oroscopo del Cancro

Se il Cancro si sente confuso da questo inizio di aprile poco agevole, è assolutamente normale. Avevo già sollevato questa questione nel mio libro, quando non ci si aspettava. Nel tardo pomeriggio, la luna entra nel segno, portando con sé un senso di incertezza tipico di questo periodo. È il momento di rivalutare diverse situazioni, soprattutto quelle che sembrano non funzionare come dovrebbero. Molti nati sotto il segno del Cancro stanno contemplando l’idea di cambiare ambiente, liberandosi del superfluo. Tuttavia, è importante considerare che l’umore di questa sera potrebbe essere incostante.

Oroscopo del Leone

Leone, questa tua impetuosa energia non deve essere dissipata, ma piuttosto pilotata con abilità, proprio come se tu fossi al volante di un’auto sportiva; in caso contrario, si potrebbe perdere il controllo. Questa analogia è utile per far comprendere che, al momento, possiedi una notevole forza interiore che deve essere canalizzata verso un obiettivo significativo – forse una sfida o una competizione. Per quanto riguarda l’ambito amoroso, è fondamentale comprendere il punto di partenza. E’ evidente che chi ha due relazioni in gioco da tempo, adesso sa quale sentiero prendere.

Oroscopo della Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, si profila un weekend favorevole: l’unico momento di calo sarà la mattinata di venerdì, tuttavia, non esitare a prendere decisioni coraggiose per superare eventuali difficoltà. La presenza di Marte in una posizione sfavorevole può generare una sensazione di tensione emotiva; è importante affrontarla e gestirla. Di natura, i Vergine non si sentono a proprio agio con l’incertezza e tendono a evitare rischi inutili, quindi probabilmente si concentreranno su soluzioni pratiche e proposte realistiche. Preparatevi, sembra che siano in arrivo dei cambiamenti.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, i pesanti disaccordi astrali che hai sperimentato all’inizio di aprile si stanno mitigando, ma devi stare attento a coloro che potrebbero tentare di imporre la loro volontà su di te. Potrebbero pensare che, poiché sei sempre stato accomodante o molto cortese e sorridente, sei facile da manipolare. Questo però non è affatto vero, e durante il fine settimana lo dimostrerai. Anche se il tuo benessere fisico non è al massimo, da lunedì vedrai un miglioramento.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, vedi come questo fine settimana prende un bel via, accompagnato da un favoloso allineamento lunare che ti segue fino a domenica. Privilegierei, se fossi al tuo posto, l’aspetto amoroso, e se l’amore non fa parte del tuo quadro attuale lo andresti a trovare in vari modi. Potresti ad esempio ampliare le tue relazioni sociali, partecipando a feste o organizzando una cena domestica perché no? Non stiamo parlando solo di amore romantico, anche l’amicizia può fornirti tenerezza e affetto. Le sfide professionali non sono senza significato. Tuttavia, ricorda che tra la fine di aprile e l’inizio di maggio dovrai fare qualcosa per gli altri, quasi come se ci stessi esibendo. Mettiti in mostra se dovessi esibirti davanti a un pubblico per dimostrare le tue capacità e il tuo valore. Un Leone o un Toro potrebbe fornirti qualche consiglio utile, ma attenzione, potrebbe anche risultare fastidioso.

Oroscopo del Sagittario

Nell’oroscopo del Sagittario, la tolleranza si assottiglia di fronte a situazioni che sempre meno ti vanno a genio. Perciò, è tempo di riflettere su ciò che è veramente degno di essere perseverato. Che sia per amore, amicizia o nuovi contatti, hai a disposizione gli influssi positivi di Sole, Mercurio e Venere, senza ostacoli sul tuo percorso. Il tuo aguzzo senso di intuizione ti permette di anticipare le situazioni con una precisione notevole. Ricorda, la domenica potrebbe presentarsi l’occasione ideale per un appuntamento romantico.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, auspico che presto, o perlomeno entro la conclusione del mese, giunga quel riscontro che ti è sfuggito all’inizio di aprile. Questo è particolarmente significativo se devi trovare un’intesa con un partner o co-lavoratore per le tue future manovre fino agli albori di giugno. Le vittorie sono già in vista, quindi alla fine tutto si risolverà come previsto, ma comprendo che certi giorni, come ad esempio il 7, possano aver creato qualche turbolenza. Presta particolare cautela oggi, poiché la luna opposta questa sera potrebbe impedirti di realizzare pienamente i tuoi intenti.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario pone prioritariamente al centro le relazioni e l’affetto. Importante è la riflessione profonda per chi decide di intraprendere il matrimonio, poiché l’Acquario nutre una certa riluttanza nei confronti di legami, specialmente se di natura burocratica, destando invece maggiore interesse ai legami emotivi. Liberi professionisti e artigiani sono invitati in questo periodo ad esercitare un’attenta meditazione riguardo l’evoluzione di vari accordi. Ci troviamo davanti a giornate piene di attività da svolgere, tuttavia, potrebbe esserci un calo nel vigore fisico.

Oroscopo dei Pesci

Una fase decisiva si profila per il segno dei Pesci tra aprile e maggio con una pausa prevedibile nei mesi a seguire. Questo tempo sarà impegnativo oltre che prospero per comprendere i propri desideri e aspirazioni, inclusi quelli legati all’amore. E’ rilevante ricordare che Venere, nel mese di marzo, era in transito nel segno dei Pesci, il che significa che le relazioni esistenti saranno salde, mentre quelle nuove stimoleranno l’arrivo di un amore. Questo ciclo offre qualcosa di più. Il giorno clou sarà domenica, portando con sé intuizioni preziose. Infine, per i lavoratori autonomi, gli artigiani o coloro che dovranno rinnovare contratti, sarà un periodo più favorevole rispetto agli inizi dell’anno, e oserei dire, più promettente perfino del 2023.

