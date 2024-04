Emergono nuovi dettagli sulla possibile decisione di Amadeus di lasciare la Rai: un cambiamento radicale che potrebbe sconvolgere il panorama televisivo italiano. L’iconico conduttore, secondo indiscrezioni, avrebbe avuto l’intenzione di sperimentare qualcosa di nuovo, ma la rete ha preferito sostenere un altro format, presumibilmente determinando il suo distacco. La questione sembra non ruotare attorno alle questioni economiche, ma piuttosto alla creatività, ai nuovi formati e ai nuovi orizzonti. Tuttavia, nel mondo del piccolo schermo nulla è certo fino all’ultimo minuto. Quale sarà, quindi, la prossima mossa del celebre presentatore?

L’addio di Amadeus alla Rai: le motivazioni

Le indiscrezioni non mancano: Amadeus potrebbe dire addio alla Rai. Da quanto rivelato, il famoso conduttore avrebbe già incontrato Roberto Sergio, l’amministratore delegato Rai. Tra le ipotesi ventilate, Amadeus sarebbe già sulla rotta di Discovery, con l’intenzione di approdare al canale Nove. Le trattative tra il conduttore ed il direttore artistico del Festival di Sanremo sembrano condotte senza speranza, nonostante il conduttore non dia risposta. Pure Mediaset potrebbe essere interessata ad Amadeus. Tuttavia, come consigliato da Cologno Monzese, è meglio non farsi influenzare da speculazioni.

Il presunto trasferimento di Amadeus potrebbe seguire quello di Fazio, evento che, se la Rai fosse una società quotata in borsa, avrebbe causato una diminuzione del patrimonio del 10%. Perché Amadeus lascia la Rai? La scelta di Amadeus sembra non dipendere da fattori economici nonostante le opinioni dei dirigenti Rai attribuiscano la sua decisione a fattori di stress e ansia. In confronto con l’offerta di Discovery, la proposta economica della Rai si presenta alla pari. Qui entra in gioco l’elemento della sperimentazione: come dichiarato dal conduttore, la decisione di cambiare potrebbe derivare dal desiderio di cercare nuove sfide, nuovi spazi.

L’addio di Amadeus cambierebbe drasticamente lo scenario televisivo, segnando una svolta nel ‘vecchio mondo’ Rai. Fazio ha dimostrato che è possibile generare ascolti lontano dalle tv generaliste, aprendo a un nuovo modo di intendere la televisione. Oggi, l’eventuale addio di Amadeus rappresenterebbe per la Rai un serio problema a livello industriale.