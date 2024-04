Maria De Filippi si è sempre contraddistinta per i suoi modi di fare tranquilli e pacati. Ad ogni modo, anche a lei capita di perdere le staffe. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, ad esempio, ci sono stati diversi momenti degni di nota. La conduttrice, infatti, si è trovata a bacchettare più di un esponente.

Maria contro un cavaliere a UeD: “Sei un farfallone”

Nel corso della puntata di oggi di UeD, Maria De Filippi ha richiamato alcuni esponenti del Trono Over. Dopo il blocco legato ad Aurora e Tiziana, le quali sono state accusate di essere d’accordo, si è passati ad altro. La conduttrice ha chiamato a centro studio Cristiano e Jasna. I due sembravano essere molto presi l’uno dall’altra ma, alla fine, le cose sono scemate, soprattutto per lui.

Il ragazzo, infatti, ha ammesso di essere stato attratto da un’altra donna del parterre, Giulia, di cui ha ammesso di essere stato letteralmente rapito. Il protagonista ha usato parole molto forti che, in men che non si dica, hanno scatenato la reazione di Maria. La conduttrice, infatti, ha un po’ redarguito il giovane accusandolo di essere un farfallone e di fare così con tutte le donne. Lui non ha preso molto bene la cosa, sta di fatto che, alla fine, la De Filippi ha sdrammatizzato dicendo di scherzare.

La De Filippi punge anche una dama: pubblico in delirio

In seguito, poi, la presentatrice ha punzecchiato Renata. La donna si è accomodata al centro studio con Gianni che sta conoscendo. Quando la De Filippi le ha chiesto che cosa avesse da dire in merito alla loro frequentazione, la donna è stata glaciale. Il mancato entusiasmo mostrato ha scatenato subito la reazione della conduttrice, la quale ha invitato la sua interlocutrice a mostrare un po’ di entusiasmo in più. I presenti in studio, ma anche il pubblico da casa, sono stati assolutamente d’accordo con Maria, che oggi è sembrata particolarmente in forma.

"ma un minimo di entusiasmo renata?!" ⚰️#uominiedonne pic.twitter.com/DGbntZQZTW — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) April 8, 2024