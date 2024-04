Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 8 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 8 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Caro Ariete, la tua costellazione è fortunata ad avere molti pianeti ad agire in tua favore – un segno di forza. La sfida sta nel saper gestire questa energia e potenza che risuona in te. C’è una grande ambizione in te di trionfare, di innamorarti e ho l’impressione che sarai spinto a fare di più. Se in precedenza qualcuno ha tentato di ostacolarti, tu risponderai moltiplicando la tua reazione. Le relazioni romantiche potenzialmente avranno una maggiore intensità, purché siano meritevoli. Tuttavia, fai attenzione, poiché il tuo forte desiderio di libertà e di esprimerti chiaramente potrebbe causare qualche attrito o causa qualche tensione. All’interno di te, potrebbe anche nascere un senso di rivalsa.

Oroscopo del Toro

Maggio per il Toro è un periodo chiave per poter sistemare le questioni pendenti, ma è anche l’opportunità ideale per svincolarsi da complicazioni, rendendosi conto che vari aspetti sono mutati e non è più possibile ritornare al passato. I toro avranno la voglia di riportare situazioni ormai obsolete o rapporti lavorativi che non sono più sostenibili, rischiando però di dover affrontare dei momenti difficili. È una Venere promettente, che direi perfino valorizza questo momento astrale mettendo in atto un cambiamento positivo che può supportare coloro che sono in quest’arco zodiacale.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’attuale configurazione astrale è estremamente favorevole per te. L’influenza del novilunio, associata con energie di coraggio, forza e amore, porta una rinnovata vitalità nella tua esistenza, insieme alla ripresa del piacere per le sfide. Quindi, se qualcuna persona ti ha offeso o comportato in maniera ingiusta, ora non gli darai tregua. L’inizio della settimana ti offre già la possibilità di programmare delle riunioni o degli incontri, soprattutto se desideri affrontare e chiarire questioni professionali.

Oroscopo del Cancro

Amici del Cancro, in questa giornata e anche in quella successiva, ricordatevi di mantenere la calma e la lucidità. Non fatevi prendere dallo sconforto per eventuali rimproveri, la tensione è infatti molto alta. Potrebbe esservi chi, in un contesto lavorativo, troverà arduo esprimersi in pieno, magari pensando che sia meglio posticipare alcune decisioni. Sicuramente l’insicurezza è presente in rapporti ed incontri. Ecco perché in questa fase vi consiglio di agire con pacatezza e tranquillità, la soluzione più saggia al momento.

Oroscopo del Leone

Leone, la parola d’ordine è azione! Questo è il momento di mettere un po’ di extra in tutto ciò che fai soprattutto in vista di un lunedì e martedì particolarmente positivi. In amore, una persona speciale risveglierà emozioni inaspettate. Riesci a intravedere un’opportunità, ti colpisce un amore folgorante, o forse senti l’urgenza di liberarti da qualcosa che non risuona più con te. È un periodo di liberazione, specialmente per coloro che hanno affrontato complicazioni fisiche o disagi familiari. Ricordi e tentativi di rivivere il passato non aiutano. Leoni, è tempo di voltare pagina!

Oroscopo della Vergine

Vergine, è indispensabile affrontare con saggezza e prudenza le turbolenze astrali degli ultimi tempi, qualcosa che eccelli a fare. Per un verso, c’è un’accettazione celeste nei confronti delle metamorfosi, delle speculazioni e delle operazioni sul fronte lavorativo. Tuttavia, occorre citare che da poco, Marte ha inferto un colpo duro. Alcuni nati sotto il segno della Vergine hanno sofferto o incontrato, per così dire, un ostacolo imprevisto. Pertanto, il compito attuale è ritrovare l’equilibrio. Nonostante tutto, ci sono promettenti possibilità per migliorare la sfera sentimentale. Ora che la dissonanza di Venere è trascorsa, è tempo di benedizioni.

Oroscopo della Bilancia

Osservo che il segno della Bilancia potrebbe incontrare alcune piccole avversità. Non manca l’energia per combattere e il desiderio di spiccare, di affermare la propria verità. Tuttavia, bisognerà essere attenti poiché vecchie incomprensioni potrebbero ritornare a galla sia nel settore sentimentale che in quello lavorativo. L’incomunicabilità con un individuo potrebbe generare perplessità. Quindi, siate cauti con le vostre parole. Se è necessario risolvere una questione amorosa, preparatevi a lottare e a combattere, specialmente nei primi 15 giorni del mese. Infine, fate attenzione anche nel campo lavorativo, che sta attraversando un periodo di cambiamenti e qualcuno potrebbe essere costretto a ripartire da zero.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, il firmamento attuale promette favori e richiede un’esame dei debiti pendenti. La tua vena creativa risplende in tutto il suo splendore in questa fase. Il novilunio di oggi è centrato nel campo delle idee brillanti e della famiglia, potresti essere colpito da un’ispirazione mozzafiato. Quasi tutta la tua esistenza appare come un labirinto emotivo da affrontare con un atteggiamento positivo. Inoltre, alcuni sono frastornati dal desiderio di superare un ostacolo o un test tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. Tale situazione, però, dovrebbe indurre un senso di autocritica poiché, nella stragrande maggioranza dei casi, stiamo parlando di sfide che sono state scelte di propria volontà.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il cielo è veramente generoso nei tuoi confronti in questo periodo con Mercurio, Sole, Venere e Luna tutti dalla tua parte, fornendo grandi risorse per te. Ovviamente, se decidi di isolarti o di lasciarti andare al pessimismo, tutto questo non avrà effetto. Mi piace ricordare che il nostro spirito può superare le influenze stellari. Ma per coloro che hanno già trovato riscontri positivi in amore, è consigliabile non arrendersi. Credo che le prime due settimane di Aprile, almeno fino al 16, saranno cruciali per condividere e moltiplicare la tua fortuna, attraverso incontri piacevoli e ottime opportunità.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei avvolto da un velo di inquietudine, provocato dalla preoccupazione per qualcuno vicino a te. Non sei tu quello colmo di incertezze su cosa fare, sono piuttosto gli altri che sembrano indecisi su come relazionarsi con te, considerato il tuo carattere non molto incline al compromesso. Tieni duro, migliorerà presto o si affaccerà quella risposta tanto agognata. Intanto, tra oggi e domani, è consigliabile un’attenzione più spiccata riguardo questioni di casa e proprietà. In ambito lavorativo, i prossimi due giorni potrebbero portare con sé momenti di introspezione e di revisione.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli Acquario, il periodo corrente brilla dell’intensa luce del desiderio di amare, di agire, reso ancor più brillante dalla felice presenza di un nuovo novilunio. Questo influsso astrale si riflette in maniera benefica soprattutto nel campo delle relazioni e degli spostamenti, offrendo un sostegno notevole a tutti quei nati sotto l’Acquario che nel prossimo periodo si sentiranno spinti a mettersi in movimento, forse trovandosi a cingere al petto l’elmetto della bicicletta o a godersi delle splendide giornate l’ideali per incontrare nuove persone tra un passo e l’altro. La loro predisposizione sarà orientata ad ampliare le proprie conoscenze ed esperienze emotive. Quest’orizzonte astrale è propizio per vivere qualcosa di speciale.

Oroscopo dei Pesci

Arieti, l’astrologia ha un messaggio positivo per voi. In particolare, nei prossimi due giorni, chi svolge una professione autonoma o indipendente potrebbe vedere un aumento nei propri guadagni o essere in grado di concretizzare un accordo o un contratto. Ricordate, avete fino a maggio per prendere decisioni importanti. Le stelle promuovono l’amore, a condizione che non sia stato messo a dura prova da malintesi passati. Non c’è spazio per vittimismi ora, l’obiettivo è essere eccellenti.

