Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 7 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 7 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Sarete in piena luce, Ariete, con Sole, Mercurio, Luna e Venere al servizio del vostro segno in questo momento. Un potente novilunio che, nonostante sia particolarmente vigoroso lunedì, lascia già la sua impronta su questa Domenica. Le stelle giocano a vostro favore se aspirate a riacquistare forza e rilevanza nel vostro campo professionale o se desiderate mostrare un impegno più rigoroso. Tuttavia, questo cosmico vigore può portare a un eccesso di espressività che potrebbe superare i limiti del necessario. È noto che l’Ariete può essere franco, dire esattamente ciò che pensa ed essere altamente critico. Ricordatevi quindi di fare attenzione a non commettere errori involontari.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro è attualmente impegnato in un’intensa analisi riguardante vari ambiti della sua vita, siano essi familiari o professionali. Non sarebbe produttivo cercare di ricomporre ciò che è stato distrutto, ciò che richiede è rilevante è l’accettazione dei propri errori e il riconoscimento delle proprie capacità. Per un segno terra come il Toro, accogliere il cambiamento può essere una sfida, tuttavia, attualmente, si rivela necessario. La giornata di domenica sarà caratterizzata da profonda riflessione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’attuale transito di Venere, che ha preso avvio venerdì, ha cominciato a donarti un cenno di pace, incluso in ambito amoroso. Faccio riferimento, ad esempio, a chi ha aspettato troppi riscontri da qualcuno e ora ha smesso di ripetere “speriamo che le cose cambino”, ma si applica concretamente per che ciò si attui. Si evidenzia uno stato di rinvigorita forza e slancio che genera nuove proposte e concezioni. Per di più, si osserva un’ulteriore partecipazione da parte delle persone attorno.

Oroscopo del Cancro

Vorrei avvertire il Cancro di prestare estrema attenzione a possibili turbamenti affettivi. Consiglierei vivamente di trascorrere le prossime tre giornate, fino a martedì, in modo sereno e pacifico per evitare il pericolo di andare fuori dai binari e causare complicanze indesiderate. Il rischio è elevatissimo. Affrontate con intelligenza e senza farsi prendere dall’ansia le questioni di natura economica. Mantenete la calma e la lucidità in tutte quelle circostanze che possono generare stress.

Oroscopo del Leone

Nello zodiaco del Leone, l’influsso di Giove, un pianeta che precedenti indicazioni suggerivano come causa di inconvenienti di famiglia di diversa entità, compreso il distacco da una figura di riferimento, ora sembra indicare un momento di risollevamento. Se alziamo gli occhi al cielo durante i mesi estivi, cioè giugno, luglio e agosto, possiamo osservare un segno di rinascita. In effetti, le prospettive di investimenti, acquisti e proposte sembrano rinvigorirsi. Tutto acquista una nuova rilevanza, e chi ha i compagni di lavoro o i soci appropriati, ha già delle interessanti idee pronte a entrare in gioco. Sì, ci saranno sempre sfide da affrontare, ma sembra che l’amore possa riprendere il suo ruolo di protagonista.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’eccesso di tensione recente può aver sconvolto la tua serenità. Ci sono individui nati sotto questo segno che potrebbero trovarsi a lottare con l’insonnia, preoccupati per le responsabilità del giorno seguente. Tuttavia, con Venere non più in posizione sfavorevole, è importante su tutto ristabilire l’armonia nella sfera familiare. Non credo che le difficoltà siano scaturite da malintesi o tensioni, ma piuttosto da circostanze esterne. Non dimentichiamo l’importanza del benessere fisico: Marte ci avvisa di possibili situazioni rischiose dovute a eccessi.

Oroscopo della Bilancia

Se sei nato sotto il segno della Bilancia, questo è un periodo di grande cambiamento per te. Molti di voi saranno tentati a rompere il silenzio, a esprimersi e anche a discutere. Non sarebbe sorprendente rilevare, in questo frangente, alcuni Bilancia che iniziano a lamentarsi apertamente.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione può sentire un certo rimorso per aver dedicato un eccesso di energie, ma è arrivato anche il momento di cercare nuove sfide. Governato da Marte, ha nel suo DNA l’inclinazione per la competizione, nonostante a volte possa risultare intensa. L’amore per se stessi è cruciale per riscoprire la propria autostima. Verso la fine del mese, si presenterà un importante impegno da gestire. Sui sentimenti, apriti alle novità, perché Venere, seppur in posizione neutra, non è più in netta opposizione: questo particolare non va sottovalutato.

Oroscopo del Sagittario

Se sei Sagittario, sarai contento di sapere che hai il Sole, Mercurio e Venere dalla tua parte. E, come se non bastasse, anche la Luna si unisce a questo trio favorevole. Questo allinea il tuo cuore e la tua mente, dando spazio alle idee. Approfitta di queste giornate, che ti saranno propizie fino a martedì o mercoledì, specie per eventuali incontri o presentazione di nuove idee che hai in serbo. Inoltre, cerca di unirti a persone che possono aiutarti a portare a compimento questi progetti. E, non dimenticarti dell’amore. Per i Sagittari, l’amore tende a colpire all’improvviso, il classico “colpo di fulmine”. Questo periodo ti vedrà libera/o da preoccupazioni e pensieri negativi.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, fino alla giornata di martedì ed anche mercoledì, prevedo un leggero senso di tensione; potrebbe riguardare una persona a te vicina che ti preoccupa. Pertanto, riscontro un po’ di ansia e, considerando anche la sfera legata a obblighi contrattuali, burocrazia e interazioni associative, questo rappresenta un tempo un po’ frenetico. Non sorprende, poiché ciò non è altro che la realizzazione di ciò che avevo anticipato nel mio libro dedicato al 2024, laddove annunciavo questo periodo di difficoltà. D’altronde, avevo già segnalato che l’inizio di aprile sarebbe stato energia densa da gestire. Conviene mantenere la calma, non dimenticandoci comunque che naufraghiamo in un contesto che, a lungo andare, si prospetta alquanto promettente. Le tensioni attuali, le delusioni minori possono causare un pochino di malinconia, ma sappiate che si supererà anche questo.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, non è scontato innamorarsi improvvisamente. Tuttavia, una volta che ha deciso che vuole una persona, difficilmente cambia idea. Mi preoccuperebbe se un amore desiderato, o forse immaginato, fosse in quest’aria solo per mascherare la paura di cedere a un amore travolgente. Detto in altri termini, l’idea dell’amore può essere più intrigante di un rapporto stabile. Le passioni sbocciano al pari della natura in primavera, ed è giusto concedere loro spazio. Da questo, effonde una meravigliosa vitalità.

Oroscopo dei Pesci

Per i nativi del segno dei Pesci che si impegnano in attività autonome, un impegno dovrà molto probabilmente essere finalizzato entro la fine di maggio. Quei professionisti che ambiscono a lanciare un inedito progetto possono contare su un momento propizio. L’opportunità che si presenta adesso potrebbe esser momentanea e non ripresentarsi il mese prossimo. Questo è il motivo per cui enfatizzo l’importanza di dare priorità a questioni su amore, lavoro e aspetti pratici durante questo periodo. È altresì rilevante sottolineare l’importanza di nuove relazioni che possono nascere ora o di partnership in atto. Inoltre, è il momento perfetto per risolvere in maniera efficace le questioni burocratiche in sospeso. Se per caso hai avuto un disaccordo non risolto con qualcuno, questo potrebbe essere il tempo giusto per valutare un ritorno sui tuoi passi.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.