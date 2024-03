Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 31 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, pragmatismo è la parola del mese! Aprile porta con sé delle potenzialità, tali possono variare a seconda dei desideri e delle aspirazioni che hai. E’ risaputo che l’Ariete si impegna a fondo nelle battaglie della vita, senza concedersi tregua. Di conseguenza, quando annuncio positive novità, molti potrebbero rispondere confessando di sentirsi distanti, affranti. Ma ricorda, un Ariete senza obbiettivoo o sfide da superare, è un Ariete senza stimoli! Dunque, nonostante le situazioni non siano sempre lineari, il solo impegno e la dedizione portano sempre alla vittoria. Questa Pasqua ci esorta ad affrontare ogni aspetto della vita con ardore e rinnovata energia. In particolare, è il momento ideale per riscoprire o rinforzare l’amore. Chi possiede dei solidi punti di riferimento potrà persino arricchirli nel periodo a venire.

Oroscopo del Toro

Per i nati sotto il segno del Toro, l’attuale Pasqua sembra distinguersi dalle precedenti. Questo deriva probabilmente dal fatto che si riscontrano più responsabilità. Ne avevo accennato anche nel mio ultimo libro. Marzo si è rivelato un mese arduo per alcuni. Quindi, chi si sta sentendo a disagio? Chi non ha preso atto della realtà o ha scelto di ignorarla durante gli ultimi periodi, gli ultimi mesi? È importante riconoscere che siamo in un periodo di cambiamenti e che bisogna adattarsi alle circostanze. Pertanto, non dovremmo ignorare quanto sta succedendo. Chi deve risolvere questioni legali potrà contare sull’auspicio di Giove. Questa Pasqua si preannuncia decisamente pacifica.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la Pasqua che sta arrivando per voi è caratterizzata da incertezze. La Luna è in opposizione e potrebbe mancare prudenza e diplomazia. Riguardo alle questioni amorose, le relazioni che sono state messe alla prova richiedono un impegno particolare ed una gestione ponderata. È importante, inoltre, fare un bilancio su ciò che si vuole veramente nella vita e cosa si aspetta dal futuro. Le nuove relazioni che stanno nascendo in questo periodo sono molto specifiche, e coloro che sono impegnati da molto tempo avranno l’occasione di testare la solidità dei loro sentimenti proprio in questi giorni.

Oroscopo del Cancro

Cancro, segno zodiacale regolato dalla luna, è naturale che vi siano dei periodi di stress e tensione. Vorrei evitare che questa celebrazione pasquale venga offuscata da tristezza. Desidero ricordare a coloro che stanno affrontando incertezze nel lavoro o nel campo affettivo che il mese potrebbe iniziare in modo turbolento, ma dalla metà del mese in poi, è probabile che arrivino delle gratificazioni. Va detto che attualmente con il Sole e Mercurio in aspetto di scontro è possibile che ci siano conflitti o contrapposizioni. Forse qualcuno sta vivendo una sorta di lotta con un’azienda o una società, o è in attesa di feedback o risposte. Teniamo presente questo.

Oroscopo del Leone

Leone, in questa festività pasquale abbiamo la luna che ci guarda con buon occhio. A partire dal 5, Venere farà la sua splendida apparizione. Sole e Mercurio vantano una posizione molto attiva, a qualcuno di noi doneranno la vittoria di una sfida. Tuttavia, c’è un piccolo contrattempo, ed è il solito Giove che, purtroppo, da lo scorso anno non ci è favorevole e apporta un’atmosfera di complessità, soprattutto in tema di finanze. Pertanto, è consigliato fare attenzione a come gestite i vostri soldi, alle tasse e a vecchie questioni che potrebbero salire nuovamente alla ribalta. Concentriamoci su queste giornate di festività, senza dare troppa importanza ai beni materiali. Auspico sinceramente che i più giovani e coloro che stanno vivendo un amore possano coltivarlo al meglio.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, avverto una certa riluttanza nella tua energia nel voler affrontare un impegno intenso tra Pasqua e Pasquetta. Se qualcuno dovesse spingerti troppo, prevedo che non saresti molto felice. Sento inoltre che molti di voi hanno l’intenzione di concentrarsi sul lavoro personale dopo Pasquetta. Tuttavia, consiglierei di concederti 48 ore di totale relax, anche se so benissimo quanto sia difficile per te. Sei sempre in moto con la tua mente, sempre al lavoro. Quindi, durante quelle volte in cui sarebbe bene lasciarsi andare al relax, risulta difficile per te raggiungere la serenità. Le tue relazioni necessitano di più tranquillità.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, le tue peculiarità emergono attraverso il mio libro anche da circostanze non prevedibili. Questi sembrano essere dei giorni in cui tu sei sulla soglia di un cambiamento radicale, potrebbe essere anche un’opportunità di liberazione. Poiché ti dà l’opportunità di contrastare coloro che in passato erano del parere che tu manchi di personalità distintiva, ma non è così. Sei una persona di grande coraggio e robustezza. Tuttavia, a volte potrebbe essere difficile per te risultare, per così dire, inflessibile e intollerante data la tua natura essenzialmente comprensiva. Quindi, se possibile, lascia che le cose scorrono su di te. E ricorda, questa Pasqua inizia con una Luna dinamica per te.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, prevedo che l’influenza di Venere stimolerà profonde riflessioni riguardo l’amore, particolarmente se coinvolgi segni come Vergine, Capricorno e Pesci, potrebbero esserci discussione di valore. E’ comune che le relazioni durature passino attraverso periodi di stagnazione, ma grazie alla buona volontà è possibile superare queste fasi. Mi piace immaginare che la Pasqua possa portare con sé un elemento di sorpresa, come se all’interno dell’uovo di Pasqua ci fosse un dono speciale: un amore rinnovato, un sogno che si avvera, o la spinta per intraprendere nuovi progetti.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, Buona Pasqua! A partire dal 5, avrai il privilegio di avere Mercurio, il Sole e anche Venere dalla tua parte. Con siffatta configurazione astrale, come potresti non avere pensieri d’amore? Alcuni di voi potrebbero sentirsi attratti dall’idea di abbandonare una situazione di disagio, spronati da questi corpi celesti all’insurrezione. Altri, al contrario, potrebbero sentirsi chiamati a vivere un amore passionale. In qualsiasi caso, emerge una certezza: atterrerai sempre in piedi. Le stelle favorevoli ti consentiranno non solo di riconoscere eventuali criticità, ma anche di intensificare le emozioni di rilievo. Le relazioni che nasceranno in questo periodo promettono di essere affascinanti. Spero che qualche persona speciale abbia già trovato posto nel tuo cuore. Alcuni potrebbero persino iniziare a pensare a una convivenza, a un matrimonio o a un cambio radicale di scenario. Per quanto riguarda il lavoro, entro maggio dovresti riuscire a risolvere le questioni pendenti.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, questa Pasqua potrebbe presentarsi con qualche incertezza. Non è certo un fatto attribuibile a te, stai semplicemente aspettando delle risposte che potrebbero riguardare una questione familiare, un contratto in scadenza o un affare relativo alla casa. Potresti trovarsi a interagire con Cancro, Scorpione o Pesci in questi giorni, perciò fai attenzione a non pronunciare parole non necessarie. Insomma, si profila una Pasqua con qualche pensiero in più.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquario porteranno una robusta sete di libertà, che può estendersi persino al bisogno di viaggiare per divertirsi. Non mancano Acquario che stanno meditando di riprendere in mano anche le proprie vite sentimentali. Tuttavia, è bene non concentrarsi su amori irraggiungibili. Spesso l’Acquario tende a proiettarsi in fantasie romantiche, poiché desidera vivamente un sentimento profondo, ma teme al contempo di cadere preda delle situazioni. Si tratta di un segno zodiacale indipendente, che concede il suo consenso con grande cautela. Si preannunciano giorni ricchi di scambi e contatti per l’Acquario.

Oroscopo dei Pesci

Un Pasquale felice auguro a tutti i Pesci, in compagnia di Marta e Saturno che riscrivono il terzo capitolo nello zodiaco. Gli impegni ci attendono, con un cortocircuito nel nostro sistema lavorativo che ci spinge a prenderci delle importanti decisioni. Come ho precedentemente sottolineato, maggio porterà una ventata di rinnovamento per questo segno, con l’opportunità di effettuare scelte decisive, generando nuovi assetti e incorando nuove collaborazioni. Tuttavia, da giugno, attenzione: qualche treno si potrebbe perdere. Quindi, è fondamentale iniziare a mettersi in gioco adesso. In questa Pasqua crescente, l’atmosfera potrebbe essere un po’ difficile. Pasqua e il giorno dopo saranno caratterizzati da una ricerca di serenità. Probabilmente, c’è un bisogno di questo dopo un periodo molto impegnativo e stancante.

