Josh Rossetti ha pubblicato un lungo post su Instagram all’interno del quale ha fatto pubblica ammenda per tutte le faccende che lo hanno visto coinvolto in questi giorni, ovvero, la quasi rissa con Massimiliano Varrese, le minacce a Gabriele Parpiglia e la fine della storia con Monia La Ferrera. Le parole del ragazzo, però, non hanno fatto altro che peggiorare la situazione.

La pubblica ammenda di Josh Rossetti dopo essere stato lasciato da Monia

La famiglia di Greta Rossetti sta attraversando un momento davvero complicato dopo la fine del Grande Fratello. Josh Rossetti, infatti, nel giro di pochi giorni, è stato coinvolto in due episodi davvero incresciosi, per cui si è beccato, diffide e querele. Resosi conto di aver agito in maniera troppo impetuosa, e ricevendo tantissimi insulti sul web, il ragazzo ha deciso di chiedere scusa a tutti per il suo comportamento.

Il giovane ha ammesso di aver sbagliato, ma a tutti può capitare di commettere degli errori, l’importante è cercare di rimediare. A spingerlo ad agire in questo modo non sarebbero stati gli insulti e le querele ricevute, ma la volontà di fare ammenda, specie per salvaguardare il suo rapporto con Monia La Ferrera. La donna, infatti, dopo tutti gli scandali, ha deciso di interrompere la sua storia con Josh, il quale è piombato nella disperazione. Il giovane, per cercare di rimediare, ha invitato tutti gli utenti del web a lasciare in pace Monia.

La reazione furiosa del web e l’intervento di mamma Marcella

Ad ogni modo, le scuse di Josh Rossetti non hanno convinto molto gli utenti del web. In tanti si sono scagliati contro di lui dicendo che fosse facile chiedere scusa nel momento in cui ci si rende conto di avere tutti contro. Inoltre, nel suo post, Josh ha parlato di sé come se fosse un personaggio pubblico, cosa che ha generato molta ilarità sul web.

Nel frattempo, Monia non sembra aver cambiato idea, mentre Marcella Bonifacio ha registrato delle nuove Instagram Stories all’interno delle quali ha attaccato Gabriele Parpiglia, accusando il giornalista di aver voluto marciare sull’errore del figlio per fare hype e per rendere virale il video in cui ha ricevuto le minacce di Josh. La donna ha invitato il giornalista a pensare alle faccende serie, cosa che, forse, dovrebbero fare tutti, lei compresa.