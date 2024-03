Sabato 30 marzo 2024, andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata del serale di Amici 23. Si tratterà del secondo appuntamento con la fase più importante del programma. Gli allievi, anche in questo caso, saranno giudicati da: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi. Una puntata sicuramente ricca di emozioni, di ospiti ma anche di eliminazioni. Non riuscite ad aspettare fino a sabato? Niente paura. La puntata è stata registrata proprio durante questa giornata e, per questo motivo, siamo in grado di darvi tutte le anticipazioni rispetto a quello che accadrà il 30 marzo su Canale 5. Andiamo a vedere qui di seguito tutti gli spoiler.

Amici 23, gli ospiti del 30 marzo 2024

Oltre ai giudici, in puntata, tra gli ospiti ci sarà Ermal Meta che si esibirà con il suo ultimo singolo.

La prima manche e il primo eliminato

Dopo l’entrata dei giudici è stata estratta la prima squadra a dover giocare la prima manche: Pettinelli – Todaro. I professori hanno deciso di voler sfidare i Cuccarini – Lo. Vediamo cos’è accaduto in questa prima manche:

C’è stato un guanto di sfida tra Martina e Mida ma è stato annullato dai giudici perché è stato considerato come non equo. Nel guanto Mida non poteva cantare con l’autotune e il brano era Io canto. Inutile dire che è scoppiata una lite tra la Pettinelli e la Cuccarini.

ma è stato annullato dai giudici perché è stato considerato come non equo. Nel guanto Mida non poteva cantare con l’autotune e il brano era Io canto. Inutile dire che è scoppiata una lite tra la Pettinelli e la Cuccarini. Martina vs Nicholas . La Pettinelli e Todaro hanno puntato ancora sulla cantante ed hanno fatto bene, ha vinto Martina cantando Imagine, con i primi 15 secondi a cappella.

. La Pettinelli e Todaro hanno puntato ancora sulla cantante ed hanno fatto bene, ha vinto Martina cantando Imagine, con i primi 15 secondi a cappella. Gaia vs Mida. Non per la gioia della ship. In ogni caso ha vinto Mida con Chiamami ancora amore. I giudici lo hanno trovato fin troppo emozionante.

Non per la gioia della ship. In ogni caso ha vinto Mida con Chiamami ancora amore. I giudici lo hanno trovato fin troppo emozionante. Giovanni vs Nicholas. Ha vinto Giovanni.

La squadra di Lorella ed Emanuel ha perso la manche e dunque sono stati fatti tre nomi da candidare all’eliminazione. Al ballottaggio sono finiti Lucia, Sarah e Nicholas. La prima ad essere stata salvata è stata Sarah, seguita da Lucia. Nicholas è stato ufficialmente eliminato da Amici 23. Prima dell’abbandono, Maria ha avuto un pensiero per il danzatore ed ha invitato tutti i ballerini professionisti a salutarlo in quanto in questi mesi si erano tanto affezionati a lui. Nonostante l’eliminazione, per Nicholas è comunque arrivata una bella notizia: una borsa di studio. A mandargliela un’accademia di Roma che permetterà al ragazzo di poter perfezionare la tecnica e di lavorare insieme a loro. Ma non solo. Cristiano Malgioglio ha chiesto a Nicholas di partecipare alle riprese del videoclip del suo prossimo singolo.

La seconda manche e l’eliminato provvisorio

La Pettinelli e Todaro questa volta hanno deciso di sfidare gli Zerbi Celentano. Ecco cos’è accaduto durante la seconda manche:

Lil Jolie vs Petit. Ha vinto Petit.

Ha vinto Petit. Guanto di sfida Giovanni vs Dustin . Ha vinto Giovanni.

. Ha vinto Giovanni. Holden vs Giovanni. Ha vinto Holden con il brano intitolato Heaven.

Questa volta i Pettimondo hanno perso la sfida e dunque tre dei loro allievi sono immediatamente andati a rischio: Lil Jolie, Gaia e Giovanni. Gaia è stata salvata per prima. Successivamente è stata salvata anche Lil che, tra l’altro, non era al meglio della sua forma in quanto aveva una bronchite. Giovanni, dunque, è l’eliminato provvisorio e dovrà andare al ballottaggio finale, sfidando dunque l’eliminato provvisorio della terza manche per cercare di rimanere all’interno del programma.

Il guanto di sfida dei prof

Prima di iniziare la terza manche, tra i professori non poteva certo mancare il guanto di sfida. Il tema di questa settimana è stato il mondo latino. A vincere sono stati Emanuel e Lorella.

La terza manche e l’altro allievo al ballottaggio

La terza manche è stata una sfida tra gli Zerbi Cele e i Cucca Lo. Ecco ciò che è accaduto:

Holden vs Mida. Ha vinto Holden cantando il brano di Diodato vincitore di Sanremo, Fai rumore.

Ha vinto Holden cantando il brano di Diodato vincitore di Sanremo, Fai rumore. Petit vs Sofia. Ha vinto Sofia.

Ha vinto Sofia. Sarah vs Dustin. Ha vinto Sarah.

I Zerbi Cele sono stati sconfitti e tre dei loro allievi, su quattro, sono stati nominati per andare al ballottaggio. Si tratta di Marisol, Holden e Dustin. Il primo ad essere stato salvato dai giudici è stato Holden che ha cantato Solo noi. Successivamente è stato salvato anche Dustin. Dunque al ballottaggio finale insieme a Giovanni ci è finita Marisol.

Ballottaggio finale, Giovanni vs Marisol

Giovanni e Marisol si sono dunque sfidati al ballottaggio finale. Come sempre però, il nome del secondo eliminato di puntata non è stato comunicato in studio al pubblico, al fine di poter evitare spoiler come quelli che vi abbiamo dato fino ad ora. Questo significa che per capire chi tra Giovanni e Marisol dovrà abbandonare definitivamente Amici 23, dovremo attendere la puntata di sabato 30 marzo, solo alla fine dell’appuntamento scopriremo la verità. C’è da dire che secondo molti fan del talent l’uscita più quotata è quella di Giovanni. Staremo a vedere.

Che cos’altro è successo durante la puntata?

Durante la registrazione della puntata è successo anche dell’altro?