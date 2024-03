Una volta terminato il Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno, finalmente, avuto la possibilità di viversi un po’ la loro intimità e la loro privacy. I due, nel corso di un’intervista, hanno fatto delle confessioni alquanto inaspettate in merito al loro futuro insieme. Ecco cosa hanno detto.

I freni di Mirko e Perla sul matrimonio

Dopo il GF, tutti i fan dei Perletti si aspettavano di vedere Mirko e Perla pronti quasi a convolare a nozze. In realtà, però, i due ragazzi preferiscono andarci con i piedi di piombo. Nel corso di una recente intervista rilasciata per il magazine Chi, infatti, i due ci hanno tenuto a ribadire la volontà di andarci cauti.

Mirko ha ammesso di non aver mai avuto dubbi sul vedere Perla come la sua sposa. Questo lo pensava quattro anni fa, ma anche tre, due e così via. Ad ogni modo, per il momento i due preferiscono viversi la loro storia da fidanzati, senza affrettare le tappe. Entrambi hanno molte cose da chiarire e da vivere, pertanto, vogliono essere molto razionali.

Brunetti e la Vatiero eccessivamente razionali

Della stessa opinione è stata anche Perla Vatiero, la quale ha frenato anche sulla convivenza. I due, infatti, molto probabilmente andranno a vivere insieme, tuttavia, il tutto sarà impostato in maniera decisamente differente rispetto a prima. Ognuno di loro dovrà ritagliarsi i suoi spazi e dovrà sentirsi appagato della propria vita, a prescindere dall’altro.

I loro problemi, infatti, nacquero proprio a causa dell’eccessiva passività e dipendenza di Perla nel rapporto di coppia con Mirko. Quest’ultimo ha ammesso di non voler commettere gli stessi sbagli del passato. Il loro nido d’amore potrebbe essere Roma, dove entrambi hanno intenzione di coronare i loro sogni, specie dal punto di vista della carriera. Le loro parole, estremamente razionali, hanno generato qualche sospetto sul web. Non è che forse ci aveva visto lungo Beatrice Luzzi?