In questo periodo, alcuni telespettatori di Uomini e Donne si stanno interrogando in merito al futuro di Ida Platano nel talk show condotto da Maria De Filippi. La donna è stata, dapprima, esponente del parterre femminile del Trono Over. Successivamente, poi, le è stata offerta la possibilità di diventare tronista, dunque, il prossimo passo sarà quello di fare l’opinionista? Ecco cosa si vocifera sul web.

Le ipotesi su Ida Platano futura opinionista di Uomini e Donne

La scelta di Maria De Filippi di porre Ida Platano sul Trono Classico di Uomini e Donne ha diviso i telespettatori della trasmissione. Non tutti, infatti, sono felici di questa scelta, e in molti la reputano anche altamente fuori luogo. Ad ogni modo, alcuni utenti ipotizzano che la donna stia facendo la stessa gavetta di Tina Cipollari, per cui, presto diventerà anche lei opinionista della trasmissione.

In effetti, anche Tina è partita da corteggiatrice, poi è diventata tronista e, infine, è riuscita a guadagnarsi un posto fisso nel dating show pomeridiano diventando opinionista. Ebbene, la stessa sorte spetterà anche a Ida Platano? In molti lo ipotizzano e, soprattutto, lo temono. Già adesso, infatti, la donna interviene spesso nelle dinamiche altrui, che non la riguardano minimamente, per dire la sua. Pertanto, si starà spianando la strada per il futuro?

Il Trono di Ida sarà un flop?

La faccenda è stata affrontata anche da Lorenzo Pugnaloni, il quale ha dichiarato di non avere particolari aggiornamenti sulla faccenda, tuttavia, non esclude nulla, in quanto non sarebbe affatto strano se, alla fine, la conduttrice decidesse di porre proprio Ida come opinionista accanto a Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino (sicuramente Ida farebbe più interventi di quest’ultima).

Questa ipotesi si fa sempre più largo sul web, considerando anche il fatto che in molti credono che il suo Trono, alla fine, si concluda con un nulla di fatto. Per tanti telespettatori, infatti, nessuno tra Mario e Pierpaolo sarebbe davvero interessato a lei, pertanto, anche in caso di scelta e risposta affermativa, la storia sarebbe comunque destinata ad esaurirsi nel giro di qualche settimana. Accadrà davvero questo?