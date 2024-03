Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Ida Platano ha discusso pesantemente con i suoi corteggiatori. Contestualmente alla messa in onda della puntata, la donna ha pubblicato una Instagram Storie all’interno della quale ha voluto fare una dedica speciale a Maria De Filippi. La tronista ha ripreso una puntata di UeD di un po’ di tempo fa, e poi ha espresso un pensiero molto sentito sulla conduttrice. Alcuni telespettatori hanno reputato piuttosto strano il suo comportamento, sta di fatto che hanno ipotizzato che la donna stesse pensando di abbandonare il Trono.

La Platano sbotta a UeD, Pierpaolo se ne va

La puntata del 25 marzo di Uomini e Donne è stata incentrata su Ida Platano. La conduttrice ha mandato in onda un filmato inerente il post scorsa puntata, dove Pierpaolo è andato da Ida per attaccarla. Successivamente, poi, il ragazzo ha provato a recuperare il rapporto con la tronista portandole dei fiori. Lei li ha accettati, tuttavia, quando Pierpaolo le ha chiesto di ballare, lei ha rifiutato. La donna ha voluto prima parlare ed ha esternato il suo malcontento nei riguardi dei corteggiatori. La tronista ha come la sensazione di essere lei a corteggiare e a rincorrere sempre i due ragazzi.

Pierpaolo ha provato a difendersi, tuttavia, tra i due non c’è stato alcun punto d’incontro, in quanto la Platano è apparsa davvero spazientita. Maria, poi, ha chiesto alla tronista di parlare di Mario Cusitore. Quest’ultimo è subito intervenuto sbottando contro la tronista accusandola di fare sempre cose per altri e mai per lui. Queste parole hanno fatto perdere le staffe alla donna che, infatti, ha ammesso di non farcela più e di aver perso la motivazione e la voglia di fare le cose. Malgrado questo, però, dato che oggi era il compleanno di Mario, Ida gli ha fatto una torta e un regalo. Quando il corteggiatore l’ha scoperto, ha provato a smorzare i toni ed ha abbracciato la tronista. I due, così, hanno ballato.

Durante il ballo, Pierpaolo se n’è andato via in quanto è rimasto male che la tronista abbia perdonato il rivale e non lui. Ida è apparsa spazientita, però ha chiesto alla conduttrice di mandarlo a chiamare. Il cavaliere è rientrato, ma ha ammesso che fosse meglio se, in quel momento, andasse via. la Platano lo ha inseguito, così i due si sono confrontati a lungo dietro le quinte. Maria, però, stanca di questi tira e molla, ha chiesto a Gianni Sperti di andarli a chiamare per discuterne in studio.

Ida vuole abbandonare il Trono di Uomini e Donne? Il commento strano

Ida Platano sta davvero maturando l’ipotesi di abbandonare il Trono di Uomini e Donne. Quest’anno Maria De Filippi le ha concesso la possibilità di cimentarsi in questa nuova esperienza da tronista. I risultati, però, non sembrano essere particolarmente entusiasmanti. Né Pierpaolo né Mario pare siano realmente coinvolti dalla donna, sta di fatto che ultimamente le discussioni stanno diventando davvero estenuanti.

Alla luce di questo, il commento pubblicato da Ida su Instagram in queste ore assume una connotazione piuttosto particolare. La donna ha fatto una dedica alla De Filippi in cui ha voluto ringraziarla per tutto quello che ha fatto per lei in questi anni. Ida ha ammesso di provare profonda stima per la conduttrice, sta di fatto che le vuole tantissimo bene. Alcuni utenti hanno iniziato a sospettare che questo potesse essere un “messaggio d’addio”. Quest’oggi ci sarà una nuova registrazione di UeD, pertanto, non resta che attendere per vedere se realmente le ipotesi saranno avvalorate dai fatti.