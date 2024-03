Così come Anita Olivieri un po’ di tempo fa, anche Greta Rossetti, Perla Vatiero e Letizia Petris hanno iniziato a mostrare le loro paure per la fama post Grande Fratello. Le tre ragazze, infatti, si sono interrogate in merito a ciò che avrebbero fatto una volta fuori dalla casa di cinecittà. Ebbene, le tre non hanno potuto fare a meno di sollevare il “problema” della troppa fama. Vediamo cosa hanno detto.

Le paure di Perla Vatiero per la troppa fama post GF

Questa sera si concluderà questa edizione del Grande Fratello e si saprà chi sarà il vincitore. In occasione della loro ultima notte nella casa, dunque, alcune concorrenti hanno iniziato a chiedersi come sarà andare in giro una volta usciti dalla casa. Greta, Letizia e Perla hanno ammesso di avere un piano. Domani, infatti, le tre ragazze hanno intenzione di trascorrere una giornata in giro per Roma, magari a fare un po’ di shopping in giro per negozi.

La Vatiero, ad esempio, ha ammesso di avere necessità di acquistare degli abiti, in quanto ormai non le va più nulla. Greta, allora, ha proposto di fare un bel giro per negozi, poi tornare in albergo, provarsi gli indumenti, e scendere a cena sul tardi prenotando in un bel ristorante. Letizia, dal canto suo, ha proposto anche un aperitivo, ma Perla ha sollevato una questione. La giovane ha fatto presente alle sue amiche che non sarà così semplice andare in giro per la città in quanto tutte e tre sarebbero state assalite dalla folla di fan.

La proposta di Greta Rossetti e l’ilarità del web

Perla ha ammesso che non sarà affatto semplice girare indisturbate in giro in quanto, sicuramente, sarebbero state riconosciute e fermate in continuazione. Greta, allora, ha proposto di indossare occhiali scuri, cappelli e indumenti in grado di camuffarle. I discorsi delle tre ragazze hanno generato una certa ilarità sul web.

Tanti utenti, infatti, hanno commentato le loro parole in maniera decisamente divertita. Le tre ragazze, infatti, sono state accusate di megalomania e di credere di essere diventate dive di Hollywood. Qualcuno ha addirittura detto di aver beccato in giro Angelina Jolie a Roma, la quale girava indisturbata senza che nessuno la importunasse. In effetti, la “paura della fama post GF” aveva assalito anche Anita che, tuttavia, si è trovata a fare i conti con una situazione del tutto differente. Stessa cosa vale anche per Paolo Masella. Sul web, infatti, è circolato un video in cui il ragazzo entrava in un bar ma nessuno lo prendeva minimamente in considerazione.

Ma perla che ha l’ansia di andare a comprare un vestito da Zara perché ha paura della folla? Sto male! #grandefratello pic.twitter.com/PD2tDgreO5 — Joni (@Joni_Fouad) March 25, 2024