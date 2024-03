A un passo dal gran finale del Grande Fratello, Anita Olivieri è stata raggiunta dai microfoni del reality show ed ha fatto delle confessioni alquanto interessanti e pungenti. La ragazza ha svelato chi pensa possa vincere questa edizione, ma non solo. Anita si è voluta levare anche qualche sassolino dalla scarpa ed ha fatto una confessione spiazzante su Alessio Falsone. Ecco che ha detto.

Gli attacchi di Anita Olivieri ad alcuni finalisti del GF: sta rosicando?

Anita Olivieri ha rilasciato una breve intervista agli autori del Grande Fratello, durante la quale ha attaccato alcuni finalisti di questa edizione. In primo luogo, la giovane si è scagliata contro Simona Tagli, reputando la donna una grande stratega e giocatrice che, alla fine, è arrivata in finale solamente per strategia di Beatrice Luzzi, e non per meriti suoi. Per tale motivo, Anita ha lasciato intendere che, tra tutti, lei è quella che merita meno questo titolo.

Poi Anita è passata a Massimiliano Varrese. In particolar modo, la giovane, che è sempre andata d’accordo con l’attore, ha voluto spendere delle parole non proprio positive sul suo conto, in quanto lo ha accusato di fare delle strategie. Soprattutto nella fase conclusiva di questo percorso, infatti, pare che Max non si sia comportato in maniera propriamente limpida e sincera.

Anita svela che pensa sul vincitore del GF e poi fa una confessione su Alessio

Per quanto riguarda il vincitore o la vincitrice di questa edizione del GF, invece, Anita ha ammesso di non credere affatto che questo titolo se lo aggiudicherà Beatrice Luzzi. Malgrado sia la preferita secondo le scommesse e i sondaggi, infatti, Anita ritiene che la sua vittoria sarebbe un po’ troppo scontata, pertanto, è certa del fatto che non trionferà lei. Questo sarà ciò che pensa o che spera?

Infine, poi, la ragazza ha detto delle cose su Alessio Falsone. Quando le è stato chiesto di rivelare quale sia stato il momento più bello di questi sei mesi trascorsi all’interno della casa, lei ha detto che, “purtroppo”, il momento più bello è quando è stata in suite con Alessio. Il ragazzo, infatti, le ha “rovinato” sei mesi di programma. Con il suo arrivo, infatti, ha cancellato, nel bene e nel male, tutto quello che lei ha fatto nei mesi precedenti il suo ingresso.