Oggi è l’ultimo giorno intero che i concorrenti del Grande Fratello trascorreranno all’interno della casa di cinecittà. Per l’occasione, dunque, i protagonisti hanno dovuto preparare le valigie, ma non solo, si sono anche lasciati andare a delle confessioni molto toccanti e commoventi. Ecco che cosa è successo.

I commoventi messaggi di Letizia, Greta e Perla a chiusura del GF

I concorrenti del Grande Fratello sono stati invitati dagli autori del reality show a scrivere dei bigliettini, contenenti dei pensieri profondi e delle dediche che ciascuno di loro ha potuto fare a una o più persone speciali nella loro vita. Tali biglietti, poi, sono stati legati a dei palloncini gonfiati a elio, pertanto, sono stati fatti volare in cielo.

La prima persona a leggere la sua lettera è stata Letizia Petris. La giovane ha voluto ringraziare, innanzitutto, suo padre defunto, per tutto l’amore e la forza che le ha sempre trasmesso. In seguito, poi, ha ringraziato anche Paolo Masella, con il quale ha condiviso questa splendida esperienza. Infine, poi, ha voluto mandare un pensiero alla sua mamma. A seguire, poi, è stata Greta Rossetti a leggere il suo bigliettino. La giovane è stata un po’ generica, ed ha voluto ringraziare tutti i suoi compagni d’avventura per averla aiutata anche a guadagnare maggiore fiducia in se stessa. Poi si è passati a Perla Vatiero, la quale ha voluto spendere un pensiero per ringraziare la vita, che le ha concesso la possibilità di vivere questa esperienza indimenticabile. Inoltre, ha detto grazie anche ai suoi compagni d’avventura.

Cosa hanno detto Sergio, Rosy, Massimiliano, Beatrice e Simona

Sergio D’Ottavi, dal canto suo, ha esordito dicendo che mai si sarebbe aspettato di vivere un’esperienza del genere. Ad ogni modo, ha deciso di dedicare il suo percorso a suo nonno che, purtroppo, non c’è più. Rosy Chin, invece, ha scritto una lettera dedicata a se stessa, in cui si è voluta fare degli auto-ringraziamenti per elogiare la sua tenacia e la forza che non l’hanno mai abbandonata, e le hanno permesso di raggiungere i traguardi che ha ottenuto.

Massimiliano Varrese è stato molto generico, si è augurato che il bigliettino venisse trovato da qualcuno, il quale fosse spronato dalle sue parole di incoraggiamento volto a spingere gli individui a non arrendersi mai. Beatrice Luzzi ha voluto mandare un pensiero al suo ex compagno, poi, ai suoi figli, che sono la parte predominante della sua vira. Infine, Simona Tagli ha rivolto un pensiero a suo padre defunto. I concorrenti, poi, si sono abbracciarti tutti, e il momento è stato decisamente commovente.