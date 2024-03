Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 23 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 23 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’attuale disposizione dei pianeti prevede un profondo cambiamento nella tua vita e posso affermarlo con grande consapevolezza. Perché? Le scelte che prenderai in questo momento avranno un effetto positivo a partire da giugno, quando avrai Giove dalla tua parte. È importante ricordare anche la necessità di ristabilire il tuo stato fisico, un fatto che conosci molto bene. Le mete che ti sei prefissato sono alla tua portata. Ciò che mi affascina del tuo segno, Ariete, è la permanente capacità di reinventarti, nonostante quei giorni in cui ti passa per la testa l’idea di mandare tutto all’aria. Ma poi, come ben sappiamo, tu sai resistere e, anzi, ti dedichi sempre allo scopo di accogliere nuove sfide.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro si sta cantando in un anno di valore eccezionale, con l’influsso di Giove che simboleggia tanto la trinità quanto la giustizia e la legge. I fedeli lettori del mio libro già lo sapevano, dal momento che anticipai in passato, e più precisamente a marzo, un periodo di notevole intensità. Ricordo che il libro fu reso disponibile nel autunno del 2023, prevedendo che la Primavera avrebbe introdotto cambiamenti significativi. Dopo un inizio di marzo impegnativo, non bisogna stupirsi di possibili interruzioni di relazioni o collaborazioni o cambiamenti radicali di vita. Le questioni non risolte negli ultimi anni possono venire alla luce. L’importante è eliminare ogni elemento negativo dal passato e accogliere un nuovo percorso. Tentare di rimettere insieme ciò che era prima può essere vano. Perciò, la svolta risiede nell’accettazione delle nuove circostanze.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, attentissimi perché vi sono delle sfide che sarebbe meglio evitare e, forse, sarà necessario liberarsi da qualche impegno. Si sa che la posizione attuale di Venere può spingere le relazioni durature verso decisioni drastiche; non è che tutti si trovano ad affrontare un punto di non ritorno, però è ovvio che chi ha sperimentato un tradimento o si è confrontato con una persona poco onesta, riconosce che certe dinamiche non sono più le stesse. Dunque, è fondamentale agire di conseguenza, evitando di trascinare sentimenti ed affetti che non esistono più o, almeno, sarebbe opportuno ravvivare la passione. Non preoccupatevi, da aprile la situazione diventerà più gestibile.

Oroscopo del Cancro

Cancro, non rimandare ad Aprile decisioni importanti. Se nei prossimi giorni ricevi un’offerta, prendila in seria considerazione. Suggerirei di dedicare anche il finesettimana a pensieri incoraggianti. Ricorda, Venere e Giove sono favorevoli, in un ottimo posizionamento verso di te. Se c’è stata una rottura, un inconveniente, il momento più turbolento è stato tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, ma ora, almeno stai riscoprendo quella tua bellissima positività romance che caratterizza la tua personalità.

Oroscopo del Leone

Leone, la metà finale dell’anno offre l’opportunità di portare avanti progetti di grande rilievo. Tuttavia, è fondamentale fare attenzione nella gestione economica. Coloro che hanno un patrimonio dovrebbero stare ben attenti a non commettere errori di rilievo, come un acquisto irreflesso e via dicendo. Chi, invece, non ne possiede, farebbe bene a evitare di mettersi in posizioni scomode o imbarazzanti. Predominantemente, questa è una fase astrologica che incita alle questioni lavorative. Pertanto, sono dell’opinione che, tra qualche settimana, molti avranno a disposizione ulteriori risorse economiche. Anzi, vi anticiperò, fate affidamento sui primi dieci giorni del mese d’aprile.

Oroscopo della Vergine

Vergine, vivi una fase intensa, ma non meno affascinante. Governati dal pianeta Mercurio, il tuo benessere è legato al restare occupato, avere qualcosa che ti stimola mentalmente. Certo, ti trovi a confrontarti con dilemmi e decisioni da prendere, ma ciò non fa che alimentare la tua energia vitale. Vorresti raggiungere i tuoi obiettivi senza fatica, ma in questi momenti non tutto è sotto il tuo controllo. Potrebbe essere utile chiedere un consiglio a qualcuno più esperto, specialmente se stai pensando a un cambio di rotta importante. In amore, la pazienza sarà la tua alleata per ristabilire l’armonia. Ricorda, il lavoro ha sempre un ruolo predominante nella tua vita.

Oroscopo della Bilancia

Il segno della Bilancia sta vivendo un periodo di cambiamenti pieno di tensione. Per coloro che svolgono una professione a tempo parziale, è probabile che abbiano già ottenuto un rinnovo del contratto a partire da giugno. Tuttavia, ci si preoccupa per i mesi a venire: marzo, aprile, maggio hanno creato confusione e messo tutto in discussione. Alcuni nati sotto il segno della Bilancia si trovano ad affrontare dubbi sentimentali, cercando di comprendere in quale direzione sta andando il loro cuore. Sono stanchi di un rapporto amoroso e la loro crescente insofferenza, sopita fino a metà febbraio, sta iniziando a farsi sentire. Adesso, sono pronti a esprimere liberamente i propri pensieri e sentimenti.

Oroscopo dello Scorpione

Per coloro nati sotto il segno dello Scorpione, il periodo attuale risveglia un nuovo fascino nella sfera amorosa. È importante ponderare attentamente le relazioni che nascono in questi giorni, incontra persone stimolanti ed ha brillanti intuizioni. Tuttavia, sembra che ci siano alcuni dettagli da sistemare all’interno del nucleo familiare. I nativi Scorpione possono percepire una leggera preoccupazione, non dovuta a problemi personali diretti, ma sembra che debbano venire a capo di questioni complicanti che coinvolgono genitori, figli o parenti. Da quale lato si schiereranno?

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, esiste una leggera insoddisfazione nell’aria, e questo potrebbe rappresentare un intoppo. È importante mantenere la tranquillità, soprattutto prendendo in considerazione che stiamo parlando di un sabato che favorisce un esame critico sulle ragioni di un sentimento amoroso. Tale meditazione è stimolata da Venere, che attualmente in astrologia indaga i nati sotto il segno Sagittario: sei veramente sicuro di volere ciò che desideri? E ricorda, aprile sarà un mese illuminante e rivelatore. Questo è un momento di introspezione profonda.

Oroscopo del Capricorno

Un sabato di forte riscatto per i Capricorno, che potrebbe persino eccedere il successo della Domenica successiva. Gli astri sorridono, con Venere e Marte che si proponevano in auspici favorabili. I legami con i Capricorno, i Pesci e gli Scorpione sono primari e sarà più semplice instaurare un clima di sintonia. Questo favorirà la scoperta di una nuova vigorosa energia e obiettivi comuni; tuttavia, certi progetti potrebbero necessitare di una rivisitazione. Un monito è necessario per i primi dieci giorni d’aprile, in quanto potrebbe essere opportuno affrontare questioni di peso durante quello periodo. Perciò, è consigliabile anticipare le discussioni.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli Amici dell’Acquario, decisioni a lungo termine stanno emergendo sul loro orizzonte. Fate attenzione alle provocazioni, specialmente domani – potrebbero esserci individui con l’intento di rendere le cose difficili per voi. In generale, un Acquario preferisce il cambiamento all’inconformità. Se sentono che non stanno vivendo alla loro maniera, non esitano a cambiare rotta e rompere gli schemi. Per quanto riguarda l’amore, sembra che sia un periodo piuttosto interessante. Tuttavia, assicuratevi che non sia inquinato da eccessive gelosie o costrizioni, che potrebbero rendere l’ambiente asfissiante.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, è il momento di essere influenzato da Marte e Saturno. Questi corpi celesti ti incoraggiano a un profondo cambiamento di vita, potenziando le tue abilità operative. Ora, grazie a queste stelle, sciogli la tua naturale tendenza emotiva e romantica a favore di un approccio più razionale e pragmatico che potrebbe rivelarsi utile, particolarmente se sono in gioco decisioni legate alla tua carriera. Consiglio però di mantenere la calma e se ci sono temi delicati da affrontare, meglio farlo domani.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.