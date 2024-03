Se all’interno della casa del Grande Fratello Perla Vatiero e Greta Rossetti sembrano essere diventate grandi amiche, quello che sta accadendo al di fuori tra le rispettive famiglie è tutt’altro. In queste ore, infatti, sta facendo il giro del web uno sfogo della sorella di Perla, la quale ha attaccato duramente la mamma di Greta. Ecco cosa+ successo.

Lo sfogo della sorella di Perla contro la mamma di Greta fuori dal GF

Marcella Bonifacio si è resa protagonista di svariati sfoghi in questi giorni. La donna ha preso di mira addirittura sua figlia Greta Rossetti, sollevando un bel polverone. Ad ogni modo, a generare particolare sgomento in queste ore ci ha pensato un’altra persona, ovvero, Loana Vatiero, sorella di Perla.

La ragazza ha preso di mira la mamma di Greta Rossetti a causa di alcune dichiarazioni fatte da lei di recente in merito all’ormai stra-discusso triangolo amoroso tra Mirko, Greta e Perla. Rivangare queste faccende inerenti il passato, però, ha indignato profondamente Loana, la quale ha accusato Marcella di essersi comportata in maniera decisamente cattiva.

Loana Vatiero ci va giù pesante e Marcella Bonifacio replica

Secondo il punto di vista della sorella di Perla, la mamma di Greta si starebbe comportando in questo modo solamente per avere un po’ di visibilità e far parlare di sé. La giovane, inoltre, ha dichiarato di non aver apprezzato il modo in cui la signora Bonifacio non abbia supportato sua figlia Greta. Semmai un giorno lei avrà dei figli, infatti, conta di offrire solo amore e comprensione, e non tutte queste cattiverie.

Loana, inoltre, ha invitato la donna a farsi da parte, anche perché non è lei la diretta interessata di tutta questa situazione. Ma Marcella seguirà questo “consiglio”? A quanto pare no. La donna, infatti, dopo lo sfogo della sorella di Perla, ha pubblicato delle nuove Instagram Stories in cui, pur senza fare nomi, la donna ha lasciato intendere che ci sono persone che stanno parlando in questo momento sui social in quanto hanno la coda di paglia.