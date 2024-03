Dopo mesi di pomeridiano, finalmente è arrivato il momento di vedere gli allievi di Amici 23 al Serale. La prima puntata della fase più importante del programma tv andrà in onda sabato 23 marzo 2024, in prima serata su Canale 5. Tante sicuramente le emozioni e tantissima la curiosità. Come sappiamo, i tre giudici in studio sono Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Come andranno le cose? L’appuntamento in realtà è già stato registrato durante la giornata di oggi, per questo siamo in grado di fornirvi tutte le anticipazioni. Andiamo a vedere tutto quello che è successo e che vedremo, e soprattutto chi sono gli eliminati!

Anticipazioni Amici 23, la prima manche e primo eliminato

Durante la prima manche si sono sfidate le squadre Zerbi e Celentano contro Pettinelli e Todaro. Ecco come è andata:

Petit vs Giovanni . Petit porta il primo punto alla sua squadra.

. Petit porta il primo punto alla sua squadra. Guanto di sfida di pole dance Gaia vs Marisol . Todaro ha deciso di non accettare il guanto perché secondo lui non è equo tanto che per dimostrare è stata chiamata una professionista esterna. I giudici sono d’accordo con Raimondo e quindi il guanto viene ufficialmente annullato.

. Todaro ha deciso di non accettare il guanto perché secondo lui non è equo tanto che per dimostrare è stata chiamata una professionista esterna. I giudici sono d’accordo con Raimondo e quindi il guanto viene ufficialmente annullato. Holden vs Lil Jolie. Vince Holden.

A perdere è stata quindi la squadra della Pettinelli e di Todaro. Al ballottaggio sono arrivati Gaia, Giovanni ed Ayle. Gaia è stata la prima a salvarsi. Anche il collega ballerino però è potuto tornare al suo posto. Ayle è il primo allievo a dover abbandonare il serale. Il cantante è stato ufficialmente eliminato. Da X si apprende che durante il ballottaggio Ayle si è esibito ha cantato una canzone, aggiungendo le sue barre e raccontando il suo percorso al programma e gli insulti che ha ricevuto. Immancabile anche Allergica alle fragole. Ayle ha detto di essere molto contento di uscire cantando il suo inedito prima ancora di essere eliminato. La stessa Maria ha detto all’allievo che era troppo pessimista, peccato però che poi è stato proprio lui a dover lasciare il programma.

Amici 23 spoiler, la seconda manche

Nella seconda manche a sfidarsi sono state, invece, le squadra: Zerbi e Celentano contro Cuccarini e Lo. Andiamo a vedere che cos’è accaduto.

Guanto di sfida incentrato sulla passione Dustin vs Kumo . Ha vinto Dustin.

. Ha vinto Dustin. Petit vs Sarah. Vince Petit.

A vincere è stata la squadra Zerbi – Celentano ed ha ceduto la mano. Intanto Kumo è andato al ballottaggio finale e dovrà vedersela poi con l’allievo al ballottaggio della terza manche.

La terza manche: cos’è successo

Nell’ultima manche, la terza, si sono sfidate le squadre Pettinelli e Todaro contro Cuccarini e Lo. Come detto poco prima, infatti, Zerbi e la Celentano hanno rifiutato di sfidare nuovamente qualcuno ed hanno lasciato tutto nelle mani degli altri due team. Cosa sarà accaduto?

Guanto di sfida con la partner Nicholas vs Giovanni. Ha vinto Nicholas.

La squadra Todaro e Pettinelli perde la manche. Martina, Gaia e Lil Jolie finiscono al ballottaggio. Martina è la prima a salvarsi. Anche Gaia è salva e quindi Lil Jolie va ufficialmente al ballottaggio finale contro Kumo. Uno dei due è stato ufficialmente eliminato.

Il guanto di sfida dei professori

Immancabile anche in questa edizione di Amici 23, il guanto di sfida tra i professori. Zerbi e la Celentano si sono presentati sul palco con una Barbie ed ha vinto proprio loro. Con cosa si sono esibiti gli altri prof? La Cuccarini ed Emanuel con delle canzoni disco mentre la Pettinelli e Todaro con Rocket Man.

Il secondo eliminato

Al secondo ballottaggio sono dunque arrivati Kumo e Lil Jolie. Come accadeva già durante le precedenti edizioni del talent, anche quest’anno i ragazzi sono stati rispediti in casetta e solo lì è stato fatto sapere agli allievi il nome del secondo eliminato. Come mai non viene detto in studio? Per evitare che il pubblico presente alla registrazione possa fare un doppio spoiler. Insomma, scopriremo chi tra Kumo e Lil Jolie dovrà abbandonare ufficialmente Amici 23 solo guardando la fine della prima puntata del serale, che andrà in onda questo sabato in prima serata.