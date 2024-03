Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 20 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 20 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Carissimi nativi dell’Ariete, la presenza del Sole nel vostro segno, insieme a Mercurio – come vado sottolineando da qualche tempo – assume una grande rilevanza. Questo posizionamento astrologico vi permetterà di sperimentare sentimenti inediti; i vostri progetti riceveranno un propulsione favorevole, ed in particolare coloro che hanno l’intenzione di avviare una convivenza, contrarre matrimonio o incontrare nuove persone, ne trarranno un beneficio notevole. Dal punto di vista lavorativo, così come in generale in tutti gli ambiti professionali, le vostre iniziative saranno sostenute da questo fortunato allineamento astrale, e, in caso doveste riscontrare un accordo ormai inoperante, avrete la possibilità di interromperlo senza troppi rimorsi o rancori.

Oroscopo del Toro

Toro, non c’è motivo di evitare nuovi impulsi romantici. Anzi, con Venere in posizione favorevole entro fine mese, i legami amorosi potrebbero tornare ad essere allettanti. Questo mese si distingue per alcune peculiarità rispetto al passato, considerando che i conflitti più aspri, talvolta spiacevoli, si sono verificati tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Ora, siamo già in fase di resa, in un contesto più sereno. Ricordate, la porzione finale di questo mese sarà più piacevole, cogliete l’opportunità per fare chiarezza in ambito lavorativo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ci troviamo di fronte ad un periodo astrale particolare per quanto riguarda le interazioni sociali. Si potrebbe percepire da parte tua una certa riluttanza nell’instaurare nuove relazioni o magari potresti avvertire che il partner o un individuo a te vicino non ti sta supportando come dovrebbe. Questo stato di Venere avverso sarà soltanto temporaneo, durerà solo alcune settimane. Pertanto, suggerisco una particolare cautela nelle relazioni durature.

Oroscopo del Cancro

Cancro, stiamo parlando di una fase significativa in cui la tua energia e inventiva sembrano voler uscire allo scoperto. Potresti però esprimere qualche inquietudine per la tua situazione finanziaria, specie se stai gestendo l’acquisto di una casa o devi affrontare opere di ristrutturazione. Questa è la fase in cui bisogna prestare attenzione alla pianificazione e strategia lavorative. Rassicurazioni, però, potrebbero arrivare prima della fine di maggio.

Oroscopo del Leone

Cari amici del Leone, finalmente Venere non è più in posizione sfavorevole. La vostra indomabile natura non si lascia fermare da nulla, nemmeno dalla realtà dei fatti. Se c’è qualcuno che ha colpito il vostro cuore, non esitate a fare il primo passo; mettete alla prova questa persona, poiché le condizioni astrali sono molto favorevoli per chi ha voglia di aprire il proprio cuore. Tuttavia, attenzione: tutte le relazioni che non stanno funzionando dovrebbero essere messe da parte entro la fine di aprile. Questo consiglio vale anche per coloro che stanno gestendo due relazioni contemporaneamente. Giove in posizione sfavorevole ha provocato qualche tensione in famiglia e alcuni dispiaceri. È il momento di voltare pagina. Forse alcuni di voi hanno dedicato troppo tempo al lavoro e troppo poco all’amore.

Oroscopo della Vergine

Alla Vergine suggerisco di non procastinare, ma di tentare di trovare un po’ di serenità, cosa che comprendo non essere semplice. Dobbiamo considerare che dal 22, Marte sarà in opposizione, il che comporta un’accentuazione della pressione per dare una risposta. Questo potrebbe rivelarsi il periodo ideale per fare le cose in modo franco e diretto. Se vi è qualcuno che mette in pericolo la sua stabilità, la Vergine fa il possibile per assicurarsi che tutto proceda nel modo desiderato. E anche se si presenta qualche individuo fastidioso o molesto, l’apatia non fa parte del suo vocabolario. Se notate un Vergine in questi giorni profondamente immerso nei propri pensieri, sappiate che sta semplicemente progettando nuove tattiche per il futuro.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, senza dubbio, ora è il momento di occuparsi dei contenziosi in sospeso. Sembra che l’opposizione di Mercurio e del Sole non sia da sottovalutare, specialmente se fai parte del mondo imprenditoriale o hai delle responsabilità; questo transito planetario potrebbe creare qualche malinteso fino alla metà di maggio. Quindi avrai un paio di mesi per sistemare varie questioni. Inoltre, sembra che l’amore stia subendo o stia per subire un qualche cambiamento. Chiaramente, non tutte le relazioni stanno affrontando una crisi, ma se ci sono state tensioni, questo è il momento di analizzarle. Le coppie che si sentono particolarmente distanti, e che hanno messo in dubbio la loro relazione, potrebbero raggiungere un punto critico ad aprile, e dovrebbero prendere una decisione sul da farsi per il loro futuro.

Oroscopo dello Scorpione

Cari Scorpione, l’importanza della chiarezza nelle idee non può essere sottovalutata. La vostra situazione sentimentale sembra essere più stabile in questo periodo, grazie allo sguardo benevolo di Venere rivolto verso i nativi del vostro segno zodiacale. La settimana si preannuncia un tantino intricata nello specifico per quelle che sono le questioni lavorative e pratiche. E’ fondamentale che riusciate a ritrovare un po’ di serenità. Considerate sabato 23: questa data potrebbe rivelarsi vantaggiosa per un incontro amoroso.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, notiamo una certa dose di confusione, in particolare nell’amore. C’è chi è convinto che la propria storia sentimentale non abbia più speranza, mentre altri ritenendo che adesso non è il momento per innaffiare i campi dell’amore. Tuttavia, non condivido quest’atteggiamento disillusorio nei confronti dell’amore e non significa che sia un elemento esclusivo del Sagittario. Quando oggi domandi a qualcuno se è innamorato, ricevi in risposta uno sguardo incredulo. Eppure, l’amore è un aspetto fondamentale della vita e non bisogna focalizzarsi unicamente su questioni pragmatiche. Spero che non stiamo diventando tutti troppo egoisti. Ma ritorniamo al nostro Sagittario, le giornate che stanno per venire si presentano piuttosto stimolanti. Se si desidera fare delle decisioni o pianificare dei progetti, vi aspettano delle novità e sicuramente non mancherà la creatività. Concedo, l’amore può sembrare un po’ scoraggiante. Ma sicuramente ci sarà un recupero.

Oroscopo del Capricorno

Il soggetto Capricorno deve affrontare lievi stress. Un Capricorno, in attesa di una reazione o una risposta che indubbiamente non può attivare direttamente, suole preoccuparsi. Se qualcuno deve fornirti delle risposte, la tua agitazione è prevedibile. Attualmente, non è il momento ideale per sprecare tempo nelle questione amorose, considerando che Venere risulta particolarmente provocante.

Oroscopo dell’Acquario

I tempi difficili per l’Acquario, a livello sentimentale, si stanno dissolvendo con Venere che non è più in opposizione. Ora è il momento di prendersi un attimo e riflettere. Se qualcuno ti ha respinto o gettato nel caos, lascia andare. C’è stato un intervallo, precisamente dal 16 febbraio all’11 marzo, in cui le cose non sono filate lisce come previsto. Non tutto è andato per il verso giusto. Ma per chi trova l’amore in questi giorni, è tempo di guardare con determinazione al futuro. Sul fronte lavorativo sorgono nuove possibilità.

Oroscopo dei Pesci

Estimati Pesci, l’affascinante Venere vi starebbe a fianco insieme al sole solo per poco tempo prima di muoversi verso Ariete. Per molti di voi, si delinea un progetto che potrebbe concernere un cambio di residenza, delle spese o, in ogni caso, un ripensamento a livello lavorativo. Dal presente fino a maggio emergono le possibilità più promettenti, quindi non c’è un attimo da sprecare.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.