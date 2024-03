Nella puntata di ieri di Uomini e Donne c’è stato u blocco che ha generato molto clamore. Cristina Tenuta, infatti, ha ammesso di nutrire u certo interesse per Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano. In tanti hanno criticato il comportamento della donna, reputandolo davvero poco solidale nei riguardi di una sua “collega”. A scagliarsi contro di lei è stata soprattutto un’ex dama di UeD, la quale ci è andata giù in maniera molto pesante. Cristina, però, non è rimasta certamente in silenzio, sta di fatto che ha replicato in maniera furiosa. Ecco cosa è successo.

L0attacco di un’ex dama di UeD contro Cristina Tenuta

Un’ex dama di Uomini e Donne, ovvero, Emanuela Malavisi, si è scagliata contro Cristina Tenuta. La donna, che ha lasciato il parterre di recente insieme a Marco Antonio Alessio, ha reputato il comportamento assunto da Cristina nella scorsa puntata di UeD davvero meschino. Secondo il suo punto di vista, infatti, la solidarietà femminile sarebbe possibile solamente tra donne intelligenti.

Con queste parole, dunque, la Malavisi ha dato implicitamente della poco intelligente a Cristina. Emanuela, inoltre, si è anche voluta complimentare con Mario Cusitore, il quale ha subito messo al suo posto la dama che gli ha fatto delle avances, rifiutando di ballare con lei, proprio per evitare qualunque tipo di equivoco.

La replica durissima di Cristina

Ad ogni modo, le parole di Emanuela sono arrivate anche a Cristina, che infatti non ha esitato a sbottare duramente. Sempre mediante Instagram, l’attuale dama di Uomini e Donne ha dato, in modo implicito, dato che il suo nome non è mai stato fatto apertamente, della “donnetta senza pa**e” ad Emanuela.

Successivamente, poi, ha anche detto che la donna abbia sentito il bisogno di dire delle cose contro di lei solamente per far parlare di sé ed evitare di finire nel dimenticatoio. Proprio in virtù di questo ragionamento, la Tenuta ha ammesso di provare profonda tristezza nei suoi riguardi. Cosa succederà adesso, ci sarà un’ulteriore replica?