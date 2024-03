La puntata del 15 marzo di Uomini e Donne è cominciata con il botto. Dopo un ballo, infatti, Maria De Filippi ha informato Ida Platano circa il fatto che Cristina Tenuta avesse compiuto un gesto nei riguardi di Mario Cusitore. In quel momento è scoppiato il caos. Ecco cosa è successo.

Il gesto di Cristina verso Mario scatena il caos a UeD

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stata una lite accesa tra diverse donne del parterre femminile. Tutto è cominciato nel momento in cui Maria De Filippi ha informato Ida circa il fatto che Cristina avesse chiesto a Mario di ballare. Quest’ultimo, però, si è rifiutato. La Tenuta ha ammesso che il ragazzo le avesse detto di non ballare, non perché non volesse, quanto piuttosto per evitare di creare dinamiche.

Alcune dame presenti in studio si sono scagliate contro Cristina. Soprattutto Barbara De Santi e Aurora Tropea l’hanno attaccata reputando il suo comportamento decisamente irrispettoso e poco solidale nei riguardi di Ida. Aurora, inoltre, ha detto a Cristina che ha scelto proprio Mario in quanto è un personaggio in vista, e lei vuole che si parli di lei a centro studio. Ad un certo punto, poi, Mario ha preso la parola e, in parte ha confermato la versione di Cristina. Questo ha indispettito Ida che, infatti, si è scagliata contro Mario dicendo di essere alle solite.

Brando resta senza corteggiatrici e annuncia la scelta

Successivamente, poi, si è passati al trono di Brando Ephrikian. Maria De Filippi ha mandato in onda dei filmati inerenti la scorsa puntata, quando sia Beatriz D’Orsi, sia Raffaella Scuotto sia il tronista hanno lasciato lo studio. Tutti e tre sono apparsi piuttosto spazientiti, soprattutto Brando. Il ragazzo, infatti, ha detto di aver sopportato anche troppo, adesso è stanco, sta di fatto che non è voluto uscire con nessuna delle due.

In tale lasso di tempo, Beatriz ha continuato a chiamare la redazione, mentre Raffaella no. In studio, poi, Brando ha scoperto che né Beatriz né Raffaella si sono presentate in puntata. Questo, naturalmente, non ha fatto altro che fomentare ulteriormente i suoi dubbi. Alla fine, però, ha chiesto alla redazione di mandarle a chiamare, in quanto pronto alla scelta. Maria ha così chiesto a Brando di uscire dallo studio per chiamare le corteggiatrici ed informarle.

Dopo l’uscita di Brando dallo studio, la conduttrice ha presentato il nuovo tronista. Lui si chiama Daniele, ha 33 anni, è di Napoli e, già dai primi minuti in cui è stato presente in studio, ha subito dato prova di essere un ragazzo molto spigliato, simpatico e socievole. Riuscirà a trovare la ragazza adatta a lui?