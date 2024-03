In queste ore sta girando sul web una clip all’interno della quale si vede Paolo Masella istigare Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Nel corso della puntata di ieri del reality show, i telespettatori hanno assistito ad un blocco molto imbarazzante, durante il quale si è vista Greta Rossetti riportare delle cose molto intime dette da Vittorio Menozzi sul suo rapporto con Beatrice. Sulla faccenda è stato chiamato in causa anche Giuseppe Garibaldi, il quale ha preferito rimanere neutrale. Ebbene, secondo Paolo, il coinquilino ha sbagliato. Vediamo il perché.

I “consigli” di Paolo Masella a Giuseppe Garibaldi dopo il GF

Ciò che è emerso durante la puntata di ieri del Grande Fratello è stato davvero agghiacciante per Beatrice Luzzi. La donna, infatti, ha scoperto, dopo diverse settimane da quando il fatto si è consumato, che Vittorio Menozzi avrebbe confidato a Greta Rossetti delle cose molto intime inerenti il loro rapporto. La faccenda ha lasciato spiazzata Beatrice, anche perché gli autori del GF hanno preferito censurare molte scene salienti. Ad ogni modo, dopo questo blocco, i concorrenti si sono confrontati su quanto accaduto.

Paolo Masella è andato da Giuseppe Garibaldi ed ha provato in tutti i modi ad istigarlo contro Beatrice. Il barman, infatti, durante la puntata ha preferito mantenersi neutrale, seppur sia a conoscenza di quello che Greta avrebbe appreso da Vittorio. Ebbene, Paolo gli ha detto che, se lui si fosse trovato nella sua posizione, avrebbe raccontato tutto. In questo modo, così, avrebbe messo in cattiva luce Beatrice Luzzi, cosa che a Giuseppe sarebbe potuta tornare molto utile.

Pubblico indignato per il comportamento di Paolo

Nel corso del confronto post puntata, Paolo ha continuato a dire a Giuseppe di essere stato poco furbo. Se avesse raccontato tutto quello che sapeva, infatti, ne avrebbe potuto trarre vantaggio anche dopo la fine del Grande Fratello. Garibaldi, infatti, avrebbe fatto parlare di sé, riuscendo a garantirsi magari ospitate in tv e momenti di gloria.

Il bidello ha riflettuto sulle parole di Paolo, tuttavia, ha preferito continuare sulla sua linea. In effetti il giovane ha fatto molto bene anche perché, agli occhi dei telespettatori, è molto più apprezzato il suo atteggiamento, rispetto a quello di Masella che, invece, viene reputato assolutamente vile e meschino. Secondo molti, infatti, lui è tra i concorrenti più cattivi di questa edizione del GF.