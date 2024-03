Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Greta Rossetti si sono confrontate in merito a quanto emerso in diretta. Ad un certo punto, infatti, Alfonso Signorini ha rivangato una faccenda risalente a qualche mese fa inerente delle cose che Vittorio Menozzi avrebbe detto a Greta sul conto di Beatrice. Il GF, però, ha pensato bene di censurare la parte clou di quella conversazione, non permettendo alla Luzzi di capire quale fosse il reale contenuto della conversazione. Al termine della puntata, però, le due hanno avuto un confronto.

Il confronto tra Beatrice Luzzi e Greta Rossetti dopo il GF

Ieri al Grande Fratello, Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti un filmato in cui Greta Rossetti, parlando con Letizia Petris e Paolo Masella, ha riportato delle frasi “agghiaccianti” dette da Vittorio Menozzi su Beatrice Luzzi. La parte mandata in onda, però, è stata tagliata, sta di fatto che le frasi salienti, in cui Vittorio alludeva palesemente a degli avvicinamenti intimi tra lui e l’attrice, sono state censurate.

Beatrice, così, è rimasta spiazzata, non capendo dove volesse andare a parare Greta. Quest’ultima è apparsa visibilmente in difficoltà. La giovane si è resa conto di aver commesso una gaffe riportando cose così private, sta di fatto che non ha saputo come barcamenarsi. Dopo la puntata Beatrice si è avvicinata a lei chiedendole spiegazioni. La Rossetti, però, ha continuato ad essere molto vaga. La giovane, infatti, ha detto che certamente Vittorio era molto nervoso quando ha fatto quelle confessioni sulla Luzzi e ce l’aveva tanto con lei. Ad ogni modo, la ragazza non è voluta entrare nel dettaglio dicendo che avrebbe rivelato fuori dal programma la verità alla Luzzi. L’attrice ha ammesso che vorrebbe tanto avere u faccia a faccia con Menozzi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Bea non ha capito un cazzo. Quella pensa che Vittorio abbia detto loro che lei lo manipolava. Secondo me questa storia finirà male per molti di loro, prima fra tutte per Greta. Ciò che ha fatto è imperdonabile.#grandefratello pic.twitter.com/QTqApUuAzt — Francesco ⚪️⚫️ (@fraone937) March 15, 2024

Ecco che cosa ha censurato il Grande Fratello

Intanto, a generare particolare sgomento è stata anche la reazione di Vittorio Menozzi. Il ragazzo non ha avuto gli attributi di assumersi le responsabilità delle sue azioni, sta di fatto che in puntata ha smentito se stesso dicendo di aver rivelato a Greta solo di presunte manipolazioni fatte da Beatrice, ma il pubblico sa che questa non è la verità. Ciò che è stato censurato, infatti, è tutt’altro.

Stando al racconto di Greta fatto a suo tempo, Vittorio le avrebbe detto che tra lui e Beatrice ci sarebbe stato un approccio intimo sotto le coperte. Questo è il motivo per il quale la protagonista ha adoperato il termine “agghiacciante”. Ad ogni modo, pare che anche il GF abbia voluto lanciare il sasso e nascondere la mano. La regia, infatti, ha non solo tagliato le parti salienti del riportino di Greta, ma ha anche censurato la ragazza e Letizia durante la diretta. Per timore che le due riportassero qualcosa di troppo alla Luzzi, infatti, durante la pubblicità successiva al blocco dedicato a questo argomento, gli autori hanno chiamato le due in confessionale, molto probabilmente per dire loro la linea da adoperare in casa sulla questione.

Beatrice sul presunto riportino di Greta: “lei può dire quello che le pare ma se non c’è il video di Vittorio che gliele dice le cose…” #GrandeFratello pic.twitter.com/VG4ui4fccg — Valentina Federici (@Vale_Rici) March 14, 2024