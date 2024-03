Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, ha registrato delle Instagram Stories questa mattina in cui ha attaccato alcuni esponenti del Grande Fratello. Tra di essi c’è anche sua figlia. La donna, infatti, si è sempre detta una persona estremamente obiettiva, quindi, nel momento in cui nota cose che non le piacciono, anche inerenti i suoi figli, lo dice eccome. Ecco cosa è successo.

Lo sfogo di Marcella Bonifacio contro Beatrice Luzzi dopo il GF

Nella puntata di ieri del Grande Fratello c’è stato un incontro tra Greta Rossetti e sua mamma Marcella Bonifacio. Quest’ultima ha espresso delle parole poco carine nei riguardi della storia appena nata tra sua figlia e Sergio D’Ottavi, così ha avuto un confronto con la giovane in diretta. Dopo la puntata, però, pare siano accadute cose non gradite dalla signora.

Questa mattina, infatti, Marcella ha registrato delle IG Stories in cui è apparsa piuttosto furiosa nei riguardi di alcuni protagonisti del GF. In particolare, la donna ha preso di mira Beatrice Luzzi, la quale l’ha accusata di essere gelosa. Marcella, allora, ha replicato dicendo che lei non è gelosa proprio di niente e di nessuno. Detto da una donna, teoricamente adulta e matura, la cosa risulta alla Bonifacio ancora più squallida.

La mamma di Greta Rossetti si scaglia anche contro sua figlia

Durante il suo sfogo, poi, la donna ha anche fatto una sorta di “minaccia” alla prima finalista di questa edizione del Grande Fratello. In particolar modo, infatti, ha detto a Beatrice Luzzi che le due si sarebbero incontrate fuori, e avrebbero parlato a quattr’occhi di tutto quello che è successo durante questa esperienza al GF. Marcella, inoltre, ha anche reputato la Luzzi una donna estremamente falsa, che fa tanto la perfettina ma, in realtà, non è affatto sincera.

Successivamente, poi, la Bonifacio ha attaccato anche sua figlia. A quanto pare, la donna non ha gradito alcuni filmati di cui ha preso visione in queste ore, sta di fatto che ha invitato la ragazza a darsi una svegliata. Il fatto che sia sua figlia, infatti, non le impedisce di esprimere pensieri negativi nei suoi riguardi. Come rimarrà Greta quando lo scoprirà?

beatrice che dice che la mamma di greta è gelosa ¿?¿?¿? pic.twitter.com/HQkYuSRvKB — 💐~ oh ragazzi si era dopato eh (@joyglorius) March 15, 2024