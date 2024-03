Malìa è stato un concorrente dell’ultima edizione di Amici 23. Rudy Zerbi ha deciso di non consegnare al suo allievo la maglia del serale e di eliminarlo proprio a poche settimane dalla fare più importante del programma tv. Sicuramente il suo percorso nel talent non è stato lungo perché è entrato a trasmissione già iniziata ma Malìa è riuscito comunque a lasciare il segno. L’ex concorrente di Amici 23 si è raccontato in un’intervista per Coming Soon. Vediamo che cosa ha raccontato.

Malìa si racconta dopo Amici 23

Il nome d’arte Malìa nasce perché significa letteralmente fascino ma anche per via di una pratica magica che induce un certo comportamento nelle persone. Ed è quello che lui spera di fare un giorno con la sua musica. Nella sua esperienza musicale non aveva mai cantato dal vivo, non aveva mai cantato una cover. E il suo genere non è certamente il pop. Eppure ad Amici 23 si è messo davvero alla prova con tutto ciò. Malìa lo sapeva che nel talent avrebbe dovuto affrontare queste cose ed ha voluto partecipare proprio per questo motivo. “Più il mio percorso musicale sarà impegnativo e diversificato, più acquisirò delle competenze che un giorno mi eviteranno di cadere” ha detto infatti.

Del suo percorso ad Amici 23 non cambierebbe nulla ed è stata un’esperienza che lo ha segnato tanto. Grazie al programma ha anche imparato a non nascondere tutte quelle che sono le sue emozioni. Perché se si impara a raccontarsi, in questo modo gli altri ti possono capire. Senz’altro Malìa già si aspettava di uscire. Nell’ultimo periodo sentiva di essere migliorato ma entrare a trasmissione già avanzata non è stato semplice. Però è stato bello capire come il pubblico lo abbia compreso e pure rivalutato nonostante il suo breve percorso nella scuola.

A proposito del percorso ad Amici 23, Malìa ha rivelato di apprezzare sempre le critiche ma si è sentito ferito quando, lasciato il programma, ha letto alcuni commenti fatti da persone adulte nei confronti degli allievi. Il cantante pensa che forse sui social la gente non si renda del tutto conto che dall’altra parte di uno schermo ci sono dei ragazzi di vent’anni che stanno cercando di inseguire i loro sogni.

Malìa, ecco chi potrebbe vincere Amici 23?

Il serale è vicino ed è anche già tempo di primi pronostici. Malìa è convinto che in finale ci arriverà Dustin perché vederlo ballare dal vivo è un vero piacere. L’ex allievo spera di vedere anche Holden, Petit, Giovanni e Marisol. Per lui sono tutte delle belle persone ed è certo che faranno una carriera dopo Amici 23.

Malìa, collaborazione in arrivo con Madame?

Maria De Filippi aveva già svelato a Malìa che Madame ha sempre avuto delle bellissime parole nei suoi confronti. Ora che il giovane è fuori dalla scuola, arriverà una collaborazione tra loro due? Malìa ha spiegato che Madame è l’artista italiana che ascolta di più in assoluto e lo ha lasciato senza parole. Persino il padre del ragazzo è un fan della cantante. In futuro spera di avere modo di conoscerla, ne sarebbe molto felice.

I veri sogni di Malìa

La musica per Malìa è diventata anche un lavoro e forse, se riuscirà ad impegnarsi fino in fondo, potrebbe riuscire a realizzare il suo grande sogno, quello di poter affittare una casa in spiaggia per un po’ di mesi per andarci d’autunno insieme al suo cane Jahseh. “Mi metto in veranda sotto le stelle e le coperte, vinbrule, caldarroste, guardo Jahseh che gioca con le onde e scrivo. Non chiedo nient’altro. Magari trovare l’amore… Però non mi allargherei” ha detto Malìa che, nel frattempo, vuole restare concentrato sull’uscita del suo ultimo singolo.