Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha avuto un momento di sconforto. In tale occasione, i concorrenti si sono trovati a fare delle votazioni per decretare i candidati alla finale. Oltre Beatrice Luzzi, infatti, nella prossima puntata del GF scopriremo chi è il secondo finalista. A decidere a chi dare questa possibilità sono stati direttamente gli inquilini. Ebbene, le decisioni prese hanno generato un certo malcontento in Giuseppe. Ecco cosa è successo.

Giuseppe deluso per non essere stato votato da nessuno per la finale del GF

Giuseppe Garibaldi ha avuto un momento di sconforto all’interno della casa del Grande Fratello. Il giovane, infatti, si è sfogato con alcuni coinquilini dicendosi particolarmente provato per quanto accaduto durante la puntata del GF. In particolar modo, il barman ha recriminato a quelli che reputava i suoi amici stretti di non aver fatto il suo nome per mandarlo in finale.

Anita Olivieri, ad esempio, ha scelto Rosy Chin, che ha ricambiato. Letizia Petris e Paolo Masella, ovviamente, si sono votati reciprocamente, mentre Beatrice Luzzi, che nell’ultimo periodo si era riavvicinata a Giuseppe, ha optato per Sergio D’Ottavi. Dunque, Giuseppe si è votato da solo, ed è rimasto molto male per il comportamento dei suoi coinquilini.

Garibaldi contro Rosy Chin: la sua replica

Garibaldi ha attaccato principalmente Rosy Chin, in quanto era l’unica che, effettivamente, lo avrebbe potuto votare. Che Letizia e Paolo si votassero da soli, era alquanto scontato, anche che Anita non lo nominasse era piuttosto palese, considerando quello che è accaduto tra loro in questi giorni. Rosy, però, con estrema lucidità, ha ammesso che, tra tutte le persone a cui si è legata, avrebbe dovuto scegliere un solo nome. Ebbene, ha deciso di fare quello della persona che, nonostante tutto, le è sempre stata accanto.

Giuseppe non ha potuto fare altro che accettare il ragionamento della sua coinquilina, tuttavia, non ha potuto fare a meno di mostrare u po’ di malcontento. Intanto, sul web c’è una polemica, in quanto in tanti sono scontenti delle persone che sono state candidate alla finale. A quanto pare, il pubblico non sa davvero chi scegliere tra Rosy Chin, Anita Olivieri, Letizia Petris e Paolo Masella. Chi avrà la meglio dunque?